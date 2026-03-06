À la mi-séance : Les capitaux fuient l'Europe 🇪🇺 📉

Marchés Actions européennes : La séance européenne est marquée par de fortes baisses. Les sorties les plus importantes sont observées sur les marchés émergents (W20 polonais : -1,6 %), bien que le marché européen dans son ensemble ne perde que légèrement moins (EU50 : -1,3 %). La correction est généralisée et touche les secteurs de la croissance (technologie : ASML -3,4 %), les secteurs cycliques (finance : HSBC -0,7 %) et les secteurs défensifs (pharmaceutique : Roche -2,8 %, GSK -1,3 %). Le seul secteur à afficher une performance positive aujourd'hui est celui de l'énergie (Shell +1,4 %, BP +2,0 %).

Actualités des entreprises : un médicament expérimental contre l'obésité développé par Roche et Zealand Pharma a déçu les investisseurs, n'entraînant qu'une perte de poids de 10,7 % après 42 semaines. En conséquence, l'action Zealand a chuté de 32 %, un record, et celle de Roche a reculé de 3,3 %. Malgré des effets secondaires minimes, les analystes doutent que ce composé devienne un traitement de premier choix sur ce marché hautement concurrentiel.

Devises : L'indice du dollar américain gagne 0,3 % supplémentaire et se situe actuellement à son plus haut niveau depuis décembre 2025. L'euro est le plus touché (EUR/USD : -0,4 % à 1,156), tandis que les autres valeurs refuges sont également en recul : le franc suisse (USD/CHF : +0,15 %) et le yen japonais (USD/JPY : +0,3 %).

Matières premières : l'or prolonge la correction d'hier avec une baisse supplémentaire de 0,2 % à 5 070 dollars, pénalisé par la nouvelle hausse du dollar. Le Brent bondit de 5,7 % à près de 89 dollars, tandis que le WTI progresse de 8,7 % à près de 86 dollars le baril. Économie et politique PIB de la zone euro : Le dernier chiffre du PIB de la zone euro a été révisé à la baisse, passant de 1,3 % à 1,2 % en glissement annuel. Au quatrième trimestre 2025, la croissance du PIB dans la zone euro et l'UE a été tirée par les contributions positives de la consommation des ménages, des dépenses publiques et des investissements en capital fixe. Cependant, la croissance globale a été freinée par la baisse des exportations et la contribution négative des stocks.

Le dernier chiffre du PIB de la zone euro a été révisé à la baisse, passant de 1,3 % à 1,2 % en glissement annuel. Au quatrième trimestre 2025, la croissance du PIB dans la zone euro et l'UE a été tirée par les contributions positives de la consommation des ménages, des dépenses publiques et des investissements en capital fixe. Cependant, la croissance globale a été freinée par la baisse des exportations et la contribution négative des stocks. Commentaire de la Fed : Christopher Waller, membre de la Fed, a fait remarquer que la guerre en Iran ne devrait pas entraîner une hausse durable de l'inflation. Cependant, son ton n'était pas entièrement conciliant : M. Waller a averti qu'un choc des prix de l'énergie s'étendant sur plusieurs semaines ou mois poserait un problème à la Fed, soulignant que les chocs énergétiques précédents avaient entraîné une hausse permanente des niveaux de prix.

Conflit entre les États-Unis et l'Iran : lors d'entretiens récents, le président Trump a déclaré que les Américains devaient s'attendre à des attaques iraniennes, soulignant que lors de la guerre, « des gens meurent ». Il a également annoncé que l'objectif de l'opération militaire était un changement complet de régime en Iran et la mise en place, avec le soutien des États-Unis, d'un nouveau dirigeant « raisonnable », pour lequel il a déjà des candidats spécifiques en tête.

Réaction de l'UE : Ursula von der Leyen et Antonio Costa rencontreront lundi les dirigeants des pays du Golfe pour discuter du conflit au Moyen-Orient. L'UE s'inquiète de l'escalade de la guerre, ainsi que des crises énergétiques et migratoires potentielles. En raison de ces menaces, les réunions de l'UE à Chypre ont été annulées, tandis que l'aide à la région est renforcée.

Sécurité énergétique : Selon le ministre allemand de l'Économie, « les marchés [des matières premières énergétiques] restent liquides et il n'y a aucun problème concernant la sécurité de l'approvisionnement en gaz ». Cependant, l'arrêt de la production de GNL au Qatar a été l'un des principaux facteurs de la baisse de l'euro, compte tenu de la forte sensibilité économique de la région aux prix des matières premières. L'indice EU50 est à son plus bas niveau depuis décembre 2025, tandis que l'EURUSD accentue ses pertes sous la barre des 1,1600. Source : xStation5

