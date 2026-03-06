Le Bitcoin perd à nouveau de son élan 📉L'Ethereum recule de 5 %

Le Bitcoin est en baisse aujourd'hui, son cours reculant d'environ 71 000 dollars à environ 68 000 dollars. Cette baisse a affaibli les espoirs d'un rebond plus soutenu, car la récente remontée s'est arrêtée près de 74 000-75 000 dollars, un niveau considéré comme important du point de vue du positionnement des traders. L' Ethereum a chuté encore plus fortement , la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière ayant perdu plus de 5 % et glissé sous la barre des 2 000 dollars .

, la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière ayant perdu . La hausse du dollar américain, l'augmentation des rendements des bons du Trésor américain et la forte hausse des prix du pétrole limitent l'intérêt pour les actifs numériques. Malgré une augmentation temporaire de la demande grâce aux ETF cryptographiques, les cryptomonnaies ont eu du mal à maintenir leur élan haussier en raison de la faiblesse de la demande au comptant et de la pression toujours importante sur l'offre. Bitcoin (intervalle H1) Le Bitcoin a rencontré une forte résistance près de 75 000 dollars, où se situe le retracement de Fibonacci de 38,2 % de la récente impulsion haussière et où le positionnement des opérateurs sur options suggère également une zone de résistance. À l'heure actuelle, le BTC est tombé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 périodes sur le graphique horaire pour la première fois depuis la fin février et le début mars , ce qui laisse présager un retour potentiel de la dynamique baissière.

, ce qui laisse présager un retour potentiel de la dynamique baissière. Si les haussiers ne parviennent pas à regagner rapidement le niveau de 70 000 dollars, le marché pourrait connaître une nouvelle impulsion baissière, avec un support potentiel proche de 60 000 dollars. Source: xStation5 L'Ethereum a effacé plusieurs jours de gains et est retombé sous la barre des 2 000 dollars, renforçant en quelque sorte la tendance baissière qui prévaut sur le marché. Source: xStation5

