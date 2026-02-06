📈 Bourses européennes : le retour des actions « value » est-il imminent ?

Marchés européens : value ou qualité, quel style privilégier ?

Bourses européennes en légère hausse : value ou qualité, quel style d'actions privilégier en 2026 ? Analyse des banques et données macro.

🔎 Résumé en points clés

Les marchés européens démarrent la séance sur une note légèrement positive malgré une forte volatilité à Wall Street.

Les grandes banques divergent sur le retour en grâce des actions de qualité , dont les valorisations se sont normalisées.

Barclays et JPMorgan estiment que l’environnement macro reste plus favorable aux actions value et cycliques .

Les données industrielles allemandes déçoivent en décembre, mais des signaux de reprise émergent pour la fin de 2026.

Les perspectives de croissance en zone euro restent modestes à court terme, avant un possible soutien budgétaire plus marqué.

Les bourses européennes ont ouvert la séance de vendredi dans un climat légèrement positif, traduisant un apaisement relatif après une séance particulièrement agitée aux États-Unis. Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 600 progressent d’environ 0,40%, signe d’un regain de stabilité à court terme, même si le contexte global demeure fragile.

La veille, les marchés américains ont en effet enregistré un net repli, accompagné de mouvements erratiques sur plusieurs classes d’actifs. Cette configuration reflète davantage une montée de la volatilité qu’un positionnement clair des investisseurs entre appétit pour le risque et prudence défensive.

📊 Marchés européens : entre stabilisation et incertitudes globales

Une ouverture positive malgré Wall Street

L’orientation haussière des indices européens contraste avec la faiblesse observée à New York. Cette divergence suggère que les investisseurs tentent de dissocier la dynamique européenne des turbulences américaines, au moins temporairement. Toutefois, le sentiment reste prudent, dans un environnement marqué par des interrogations sur la croissance mondiale et la trajectoire des politiques monétaires.

Les flux observés indiquent une approche sélective, avec une attention accrue portée à la qualité des fondamentaux et à la valorisation relative des différents styles d’investissement.

Volatilité persistante et manque de visibilité

Malgré cette ouverture encourageante, le cadre macro-financier reste instable. Les variations rapides des marchés obligataires, des devises et des actions soulignent un manque de conviction généralisé. Les investisseurs semblent attendre des signaux plus clairs, qu’ils proviennent des banques centrales ou des indicateurs économiques à venir.

🏦 Actions de qualité ou value : le débat relancé

BNP Paribas voit une opportunité sur la qualité

Selon BNP Paribas, les actions de qualité ne présentent plus de valorisations excessives. La banque estime que ces titres pourraient recommencer à surperformer si la croissance économique se maintient. Les multiples de valorisation sont revenus vers leurs moyennes de long terme, rendant le segment plus attractif.

L’indice MSCI Europe Quality se traite désormais autour de son ratio cours/bénéfices prospectif historique. En comparaison, le Stoxx 600 apparaît légèrement plus cher sur cette base. La prime de valorisation des entreprises de haute qualité est retombée à environ 20%, un niveau proche du bas de la fourchette observée sur les douze dernières années.

Barclays reste prudente sur un leadership de la qualité

À l’inverse, Barclays tempère cet optimisme. La banque estime qu’un catalyseur clair manque encore pour justifier un retour durable des actions de qualité comme leaders du marché. Elle souligne que le positionnement des investisseurs sur ce segment reste élevé, tandis que le sentiment demeure fragile.

Barclays met également en avant un environnement macroéconomique qui continue de favoriser les actions value. La stabilisation des taux d’intérêt réels, l’amélioration progressive des données macroéconomiques et les perspectives de stimulus budgétaire renforcent, selon elle, l’attrait relatif de ce style, malgré la récente hausse des valorisations.

🔄 Cycle économique : un terrain favorable aux valeurs cycliques

JPMorgan anticipe une phase de reprise précoce

Les modèles de JPMorgan identifient une phase dite d’« early recovery ». Historiquement, ce type d’environnement bénéficie davantage aux actions value, aux small caps et aux stratégies plus risquées. La banque estime que l’assouplissement monétaire en cours et un dollar plus faible soutiendront les valeurs cycliques au détriment des secteurs défensifs.

Dans ce scénario, les actions value seraient appelées à surperformer, portées par une amélioration graduelle de l’activité économique et des conditions financières.

Défensives sous pression relative

Dans le même temps, les secteurs défensifs pourraient perdre de leur attrait relatif. L’amélioration attendue du cycle économique réduit l’intérêt des valeurs refuge, au profit de segments plus sensibles à la croissance et à l’investissement.

🇩🇪 Allemagne : une industrie encore en difficulté

Une production industrielle décevante en décembre

Les dernières données macroéconomiques allemandes illustrent la difficulté à relancer la dynamique industrielle. En décembre, la production industrielle a reculé de 1,9% m/m, bien en deçà des attentes. La faiblesse s’est concentrée sur les segments les plus cycliques.

La production hors énergie et construction a chuté de 3,0%, pénalisée par l’automobile (-8,9%) et les machines et équipements (-6,8%). La production énergétique a reculé de 1,8%, tandis que la construction a progressé de 3,0%.

Des signaux plus encourageants à moyen terme

Malgré ce mauvais chiffre mensuel, la lecture trimestrielle reste plus positive. La production du quatrième trimestre 2025 s’est située environ 1% au-dessus de la moyenne du trimestre précédent, compatible avec une croissance du PIB proche de 0,3% q/q. Les données détaillées sont attendues le 25 février.

Par ailleurs, certains indicateurs avancés suggèrent une amélioration progressive de la demande. Les commandes industrielles ont bondi de 7,8% en décembre, leur plus forte hausse en deux ans. L’indice Ifo du climat des affaires dans l’industrie manufacturière s’est également redressé début 2026, même s’il reste à des niveaux historiquement bas.

📈 Perspectives économiques : une reprise graduelle attendue

Les économistes de Bloomberg Economics anticipent une croissance modeste en début d’année 2026, avant une accélération plus marquée par la suite. Les prévisions tablent sur 0,2% de croissance du PIB au T1 2026 et 0,3% au T2 2026.

La seconde moitié de l’année pourrait bénéficier d’un soutien plus net, porté par les dépenses budgétaires, notamment dans les infrastructures et la défense. Ce contexte pourrait renforcer l’attrait des valeurs cycliques et conforter le scénario d’une surperformance des actions value.

❓ FAQ

Pourquoi les actions value pourraient-elles surperformer en 2026 ?

Parce que la phase de reprise économique, la baisse des taux et le soutien budgétaire favorisent les secteurs cycliques et sensibles à la croissance.

Les actions de qualité sont-elles devenues attractives ?

Leurs valorisations se sont normalisées, mais certains analystes estiment qu’un catalyseur clair manque encore pour un retour durable en tête de marché.

Quel est l’impact des données allemandes sur les marchés européens ?

Elles pèsent sur le sentiment à court terme, mais des indicateurs avancés suggèrent une amélioration progressive de l’activité.

La volatilité actuelle est-elle appelée à durer ?

Elle pourrait persister tant que les investisseurs manquent de visibilité sur la croissance et les politiques monétaires.

Quels secteurs pourraient bénéficier le plus de la reprise ?

Les secteurs industriels, financiers et liés aux infrastructures sont souvent les principaux gagnants en phase de reprise précoce.