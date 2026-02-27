Les procédures sont en cours, sans décision définitive à ce stade.

Une plainte aux États-Unis lie Jane Street à l’effondrement de TerraUSD/LUNA en 2022.

Le régulateur indien SEBI accuse des entités liées à Jane Street d’avoir exploité la microstructure du marché.

Points clés Le régulateur indien SEBI accuse des entités liées à Jane Street d’avoir exploité la microstructure du marché.

Environ 567 millions USD de gains présumés “indus” sont visés à titre conservatoire.

Une plainte aux États-Unis lie Jane Street à l’effondrement de TerraUSD/LUNA en 2022.

La firme rejette fermement les accusations.

Les procédures sont en cours, sans décision définitive à ce stade.

Jane Street, l’un des plus grands acteurs mondiaux du trading propriétaire et du market-making, se retrouve de nouveau sous les projecteurs. Connue pour ses stratégies quantitatives sophistiquées et son influence sur les marchés dérivés, la firme fait aujourd’hui face à deux dossiers juridiques distincts : une procédure réglementaire en Inde et une action civile aux États-Unis liée à l’effondrement de Terra/LUNA. À ce stade, il s’agit d’allégations et non de décisions définitives. Mais l’ampleur des accusations et le contexte crypto sensible alimentent l’attention des marchés. 🇮🇳 Inde : accusations sur les marchés dérivés Une décision provisoire du régulateur SEBI À l’été 2025, le régulateur indien SEBI a émis une ordonnance provisoire visant des entités affiliées à Jane Street. Cette mesure a restreint l’accès de ces entités au marché local, dans le cadre d’une procédure conservatoire. Le régulateur évoque un schéma présumé d’exploitation de la microstructure du marché lors des jours d’expiration d’instruments dérivés, notamment autour de l’indice Bank Nifty. 567 millions USD de gains présumés Selon SEBI, les entités concernées auraient généré environ 567 millions USD de “gains illicites” grâce à des flux d’ordres agressifs sur les composantes de l’indice et/ou les contrats à terme, suivis de prises de profits sur le marché des options. Il est essentiel de rappeler qu’il s’agit d’une phase intermédiaire de procédure, visant à sécuriser des actifs dans l’attente d’une décision finale. Aucune conclusion juridiquement contraignante n’a encore été rendue. 🇺🇸 États-Unis : plainte liée à TerraUSD/LUNA Une action civile déposée en février 2026 Le 23 février 2026, l’administrateur chargé de la liquidation de Terraform Labs a déposé une plainte aux États-Unis. Celle-ci accuse Jane Street d’avoir utilisé des informations matérielles non publiques et d’avoir pratiqué du front-running lors des événements critiques de mai 2022. Selon la théorie avancée, ces actions auraient accéléré et amplifié la crise du stablecoin TerraUSD (UST) et du token LUNA, contribuant à l’effondrement du projet. Un contexte crypto déjà fragile L’effondrement de Terraform s’inscrit dans la crise plus large de liquidité et de désendettement du marché crypto en 2022, qui a culminé avec la faillite de FTX. [Graphique à insérer ici : XYZ.US (D1)] La mention de Jane Street dans ce contexte, combinée au fait que certaines parties de la plainte sont expurgées, a alimenté spéculations et théories dans la communauté crypto. Toutefois, ces réactions ne constituent pas des éléments probants sur le plan juridique. Jane Street a rejeté publiquement les accusations, les qualifiant d’“opportunistes” et sans fondement, affirmant que les pertes des investisseurs résultaient principalement des fautes de gestion de Terraform. 🏦 Deux dossiers distincts, un même principe : la présomption Différencier les procédures Il convient de distinguer clairement les deux affaires : En Inde , il s’agit d’une procédure réglementaire au stade conservatoire, portant sur des transactions lors de jours d’expiration de dérivés.

Aux États-Unis, il s’agit d’un litige civil lié à l’utilisation présumée d’informations non publiques dans l’écosystème Terra/LUNA. Les fondements juridiques, les juridictions et les contextes factuels diffèrent substantiellement. Attendre les éléments probants Le dénouement dépendra de l’analyse des preuves et des décisions des autorités compétentes. À ce stade, toute conclusion catégorique serait prématurée. Pour une firme comme Jane Street, dont le modèle repose sur des stratégies quantitatives complexes et une activité intense sur les marchés dérivés, ces procédures pourraient néanmoins avoir un impact réputationnel, indépendamment de l’issue finale. ❓ FAQ Jane Street est-elle condamnée en Inde ?

Non. Il s’agit d’une ordonnance provisoire du régulateur SEBI, sans décision finale à ce stade. Quel est le montant des gains présumés en Inde ?

Environ 567 millions USD seraient concernés par les mesures conservatoires. Quel lien avec TerraUSD/LUNA ?

Une plainte américaine allègue l’utilisation d’informations non publiques lors de la crise de mai 2022. Jane Street conteste fermement ces accusations. Ces affaires peuvent-elles affecter les marchés ?

À court terme, l’impact est surtout réputationnel. Les conséquences financières dépendront des décisions finales des autorités et des tribunaux.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."