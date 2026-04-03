À la mi-séance 📌 Les indices US sous les projecteurs face à des chiffres très solides de l'emploi et à un baril de pétrole à 100 dollars

Le marché du pétrole reste au centre de l'attention des investisseurs alors que les marchés se préparent pour la semaine à venir sur les places boursières mondiales. La séance américaine n'aura pas lieu aujourd'hui en raison des vacances de Pâques, tandis que les marchés européens restent également fermés. Le sentiment sur les contrats à terme des indices de Wall Street est mitigé. Les actions asiatiques ont terminé la semaine en hausse malgré une volatilité toujours élevée sur les marchés. Le sentiment s'est amélioré à la suite d'informations suggérant que le trafic commercial pourrait bientôt reprendre dans le détroit d'Ormuz.

Le rebond observé jeudi en Asie a fait suite à une amélioration du sentiment à Wall Street, soutenue par l’annonce selon laquelle l’Iran travaille avec Oman à la conclusion d’un accord visant à superviser le commerce le long de cette route maritime stratégique, largement bloquée depuis le début du conflit.

Les échanges dans la région sont toutefois restés limités, de nombreux marchés asiatiques clés étant fermés pour cause de jours fériés. Les principales places boursières européennes étaient également fermées.

Les contrats à terme sur les bons du Trésor américain se sont négociés en Asie à des niveaux pratiquement inchangés, tandis que le marché au comptant est resté fermé jusqu’à la séance américaine. Dans le même temps, le dollar américain a affiché des performances mitigées face aux devises du G10.

Le marché du pétrole reste soumis à de très fortes pressions géopolitiques. Les prix ont bondi au-dessus de 110 dollars le baril après que Donald Trump a proféré de nouvelles menaces contre les infrastructures iraniennes, dans le but d’accroître la pression sur Téhéran lors des négociations.

Le brut WTI a progressé de 11 %, tandis que le Brent, référence mondiale, s’est établi à près de 109 dollars le baril, comme le montre le graphique ci-dessous.

L'Iran a mené de nouvelles attaques dans la nuit et vendredi matin, visant des sites dans les États du Golfe, ce qui a encore exacerbé les tensions autour de la sécurité du transport énergétique et du commerce maritime.

Un porte-conteneurs battant pavillon français a traversé le détroit d'Ormuz, marquant probablement le premier transit enregistré d'un navire lié à l'Europe occidentale depuis que le conflit avec l'Iran a effectivement perturbé cette route clé. Les contrats à terme sur indices américains sont en légère baisse, les contrats S&P 500 reculant d'environ 0,3 %. Données macroéconomiques américaines : Emplois non agricoles (mars) : +178 000 (prévision : 65 000, précédent : -92 000)

+178 000 (prévision : 65 000, précédent : -92 000) Rémunération moyenne (en glissement annuel) : 3,5 % (prévision : 3,7 %, précédent : 3,8 %)

3,5 % (prévision : 3,7 %, précédent : 3,8 %) Rémunération moyenne (en variation mensuelle) : 0,2 % (prévision : 0,3 %, précédent : 0,4 %)

0,2 % (prévision : 0,3 %, précédent : 0,4 %) Emplois dans le secteur public : -8 000 (précédent : -6 000)

-8 000 (précédent : -6 000) Emplois dans le secteur privé : +186 000 (prévision : 78 000, précédent : -86 000)

+186 000 (prévision : 78 000, précédent : -86 000) Emplois dans le secteur manufacturier : +15 000 (prévision : -5 000, précédent : -12 000)

+15 000 (prévision : -5 000, précédent : -12 000) Taux d'activité : 61,9 % (prévision : 62 %, précédent : 62,0 %)

61,9 % (prévision : 62 %, précédent : 62,0 %) Taux de chômage : 4,3 % (prévision : 4,4 %, précédent : 4,4 %)

4,3 % (prévision : 4,4 %, précédent : 4,4 %) Nombre moyen d'heures hebdomadaires : 34,2 (prévision : 34,3, précédent : 34,3) Révisions : les chiffres de l'emploi de janvier ont été révisés à la hausse de 34 000 (passant de +126 000 à +160 000), tandis que ceux de février ont été révisés à la baisse de 41 000. Dans un premier temps, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent, les craintes d'un ralentissement économique aux États-Unis s'atténuant. Toutefois, la solidité des données sur le marché du travail pourrait également renforcer les anticipations selon lesquelles la Fed restera prudente en matière de baisses de taux. La réaction complète des marchés ne devrait se préciser qu’après la réouverture des marchés américains la semaine prochaine. Le rapport a également montré que le nombre de travailleurs découragés a très fortement augmenté en mars, passant de 366 000 à 510 000. LE PÉTROLE (période D1) Source: xStation5

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