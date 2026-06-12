Baisse de près de 2,5% du cours du pétrole , le baril de référence s'échangeant juste en dessous de 88 dollars.

Le cours du pétrole enregistre un net repli ce vendredi en séance, effaçant une large part de sa prime de risque géopolitique. Le baril de Brent s'apprête à s'établir sous la barre des 88 dollars pour la première fois depuis le début de l'escalade militaire fin février. Cette baisse de 2,5% fait suite à la décision de Donald Trump de suspendre les frappes contre l'Iran au profit d'une résolution diplomatique. L'accès aux marchés des matières premières intègre désormais la finalisation rapide d'un accord de cessez-le-feu.

Désescalade géopolitique et impact sur le cours du pétrole

L'annulation des frappes américaines et l'option diplomatique

La volte-face de Washington modifie la donne sur les marchés énergétiques. Donald Trump a annulé l'intervention militaire programmée la veille, privilégiant une issue négociée avec Téhéran. Les investisseurs actent ce revirement majeur qui désamorce une crise immédiate au Moyen-Orient. Le marché des matières premières efface ainsi la prime de risque accumulée au cours des dernières semaines.

Les autorités iraniennes confirment de leur côté des progrès tangibles vers la signature d'un compromis. Les discussions progressent rapidement pour finaliser le texte cadre de la désescalade. Les délégations officielles évoquent une finalisation imminente des discussions techniques. Cette convergence politique réduit mécaniquement la volatilité sur les contrats à terme du brut.

Les rapports de la mi-journée indiquent qu'un accord préliminaire pourrait être formalisé dès ce dimanche. Les diplomates s'activent pour valider les derniers détails juridiques du document. Le texte comprendrait 14 dispositions précises destinées à stabiliser la région à long terme. Ce calendrier accéléré pousse les opérateurs à liquider leurs positions acheteuses de couverture.

Les clauses de l'accord et la réouverture du détroit d'Hormuz

Le projet d'accord intègre des engagements stricts sur la sécurité maritime régionale. La disposition la plus attendue concerne la réouverture complète du détroit d'Hormuz aux navires commerciaux. Cette voie de transit concentre habituellement un cinquième de la consommation mondiale de brut. Sa normalisation écarte le risque d'un blocage prolongé de l'offre à court terme.

Le plan prévoit également une période de négociation fixée à 60 jours. Ce délai permettra de traiter les divergences de fond sur le programme nucléaire iranien. Les points d'achoppement portent principalement sur les niveaux d'enrichissement de l'uranium. Les cours du brut intègrent cette trêve comme une occasion concrète de stabilisation des flux.

Le reflux du baril de Brent sous 88 dollars matérialise ce retour au calme sur les terminaux. Il s'agit du niveau le plus bas observé depuis le début des hostilités. Les investisseurs estiment désormais que la probabilité d'une rupture d'approvisionnement est minime. Les flux de cargaisons au Moyen-Orient devraient retrouver leur rythme de croisière habituel.

Analyse technique du marché et seuils clés du brut

Le test de la moyenne mobile et les supports graphiques

L'observation des graphiques journaliers met en évidence des configurations d'analyse technique importantes pour le cours du pétrole. Le contrat de référence a testé la moyenne mobile exponentielle à 200 sessions (EMA200), située à 85,5 dollars le baril. Les cours ont rebondi modérément après avoir frôlé cette zone technique en séance. La préservation de ce niveau guidera l'orientation des algorithmes à court terme.

La zone de support située autour des 85 dollars s'avère déterminante pour maintenir une dynamique haussière. Les récentes bougies japonaises affichent de longues ombres inférieures, traduisant la présence d'acheteurs sur ces niveaux de prix. Si les tensions politiques devaient persister, un enfoncement durable de ce seuil reste peu probable. Les acheteurs défendent activement ce pivot graphique pour éviter un repli de plus grande ampleur.

Source: xStation 5

Un échec à maintenir le support des 85 dollars ouvrirait la voie à une correction graphique plus profonde. Les vendeurs viseraient alors le comblement des écarts de cours ouverts au début du conflit. Le comportement des prix sur ce niveau validera ou non la fin de la tendance haussière. Les volumes de transactions restent élevés durant cette phase de transition de marché.

Les objectifs de baisse et les niveaux de résistance Fibonacci

En cas de succès total des négociations diplomatiques, le scénario d'un retour au-dessus des 100 dollars s'éloignerait définitivement. La normalisation du trafic maritime via les indices de fret réduira la spéculation sur les contrats à terme. Le marché pourrait alors subir des dégagements pour retrouver les équilibres fondamentaux de l'offre. Le brut ferait alors face à une pression vendeuse accrue.

Les outils d'analyse technique désignent un objectif de retour vers les niveaux d'avant-guerre situés à 74 dollars le baril. Un tel mouvement représenterait une baisse d'environ 17% par rapport aux cours actuels de négociation. Les investisseurs observent cette configuration avec attention pour réallouer leurs portefeuilles d' actions du secteur énergétique. La décompression des prix se ferait de manière progressive au fil des signatures officielles.

À l'inverse, les rebonds techniques se heurteront à des résistances identifiées par les retracements de Fibonacci. Les seuils de blocage immédiats se situent à 93 dollars puis à 97 dollars le baril. Bien que le retournement global de la tendance haussière ne soit pas validé, sa probabilité est au plus haut depuis mars. Les traders surveillent le franchissement de ces paliers pour ajuster leur exposition aux risques.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole baisse-t-il ce vendredi ? Le cours du pétrole recule de près de 2,5% suite à des avancées diplomatiques majeures au Moyen-Orient. L'annulation des frappes américaines par Donald Trump et la perspective d'un cessez-le-feu avec l'Iran incitent les opérateurs à déboucler leurs positions de couverture.

Quel est l'impact de l'accord iranien sur le baril de Brent ? Le projet d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Hormuz, une voie de transit majeure pour les matières premières énergétiques. La normalisation des flux maritimes écarte le risque de pénurie, entraînant le baril de Brent sous la barre des 88 dollars.

Quels sont les seuils graphiques surveillés en analyse technique ? Les spécialistes d'analyse technique surveillent activement le support des 85,5 dollars, correspondant à la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). En cas de rupture, le cours pourrait chuter vers son niveau d'avant-guerre à 74 dollars, tandis que les résistances clés se situent à 93 et 97 dollars.