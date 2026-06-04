Les indices américains s'orientent vers une ouverture en baisse après l'interruption de la tendance positive de Wall Street. Les contrats à terme sur le S&P 500 cèdent 0,40% tandis que les futures du Nasdaq 100 reculent de 1,23% avant l’ouverture des marchés US. Les opérateurs ajustent leurs positions sur les indices américains face à une salve de résultats d'entreprises majeurs. La baisse interrompt une tendance haussière de neuf séances consécutives pour les grands indicateurs américains.

Secousses sur les indices américains et la technologie

Un léger coup de frein du secteur des semi-conducteurs

L'action Broadcom enregistre une baisse significative de 15% lors des transactions électroniques pré-ouverture. La multinationale a publié un bénéfice par action ajusté de 2,44$, un chiffre supérieur aux prévisions de 2,40$. Toutefois, le chiffre d'affaires anticipé pour le troisième trimestre dans le segment des puces dédiées à l'intelligence artificielle s'établit à 16 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un montant supérieur, ce qui déçoit les investisseurs.

La révision crée un ralentissement sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. L'indice sectoriel SOX recule de ses plus hauts historiques sous la pression de ces annonces spécifiques. Les donneurs d'ordres craignent un ralentissement de la demande globale pour les composants technologiques haut de gamme.

La baisse de Broadcom pèse sur la configuration technique des indices américains avant la séance officielle. La veille, le S&P 500 avait rompu sa série haussière en clôturant à 7 554 points, soit un repli de 0,74%. Le Nasdaq 100 avait quant à lui reculé plus modérément de 0,29%. L'absence de relèvement des prévisions de ventes à long terme pour l'année 2026 accentue la prudence des investisseurs.

Les publications contrastées des grandes entreprises

La société de cybersécurité CrowdStrike se distingue favorablement en affichant un bénéfice par action de 1,10$, dépassant les prévisions. Son chiffre d'affaires trimestriel grimpe à 1,39 milliard de dollars contre un consensus de 1,36 milliard de dollars. Le conseil d'administration valide une division par quatre de ses actions ordinaires de classe A. Le groupe relève ses objectifs financiers annuels, anticipant des ventes maximales de 5,958 milliards de dollars. L’action est attendue en baisse de 10%, les investisseurs anticipaient une surprise positive encore plus significative.

Dans le domaine de la grande distribution, Costco dévoile une activité commerciale solide pour le mois de mai. Ses ventes nettes progressent de 14,5%, soutenues par une croissance de 21,1% des transactions en ligne. La vigueur montre que la consommation des ménages résiste malgré les pressions économiques globales. Les investisseurs surveillent ces données pour évaluer la robustesse de l'économie réelle face aux taux d'intérêt élevés.

Le marché scrute le projet d'introduction en bourse de la société Space Exploration Technologies. L'entreprise d'Elon Musk prévoit de placer 555,56 millions d'actions de classe A au tarif unitaire de 135 dollars. L’introduction massive vise un produit net de 75 milliards de dollars, extensible en cas d'exercice complet de l'option de surallocation. Une telle opération modifie la répartition des capitaux sur les actions du secteur industriel américain.

Facteurs géopolitiques et macroéconomiques en jeu

Évolutions diplomatiques au Moyen-Orient et impact pétrolier

Sur le plan international, Donald Trump indique sa volonté de conclure un accord avec l'Iran dès la fin de la semaine. Le président américain tempère les craintes d'un conflit de grande envergure, limitant une intervention totale au cas où des pertes humaines surviendraient parmi les troupes américaines. La posture intervient alors que le climat militaire opérationnel montre des frappes ciblées près du détroit d'Ormuz. Le Congrès américain tente de son côté d'encadrer les futures initiatives militaires présidentielles.

La Chambre des représentants a adopté une résolution visant à limiter les pouvoirs de guerre. Le vote traduit les inquiétudes croissantes liées aux répercussions économiques d'un conflit prolongé. En parallèle, Israël et le Liban s'accordent sur la mise en place d'un cadre de cessez-le-feu prévoyant des zones de sécurité. L'Iran subordonne l'avancée de ses propres négociations à la stabilisation effective du front libanais.

La perspective d'une désescalade diplomatique a provoqué un ajustement immédiat sur le marché mondial des matieres-premieres. Le cours du pétrole brut enregistre un repli partiel après les déclarations de Donald Trump. Le baril de Brent recule à 94,60 dollars, affichant une performance journalière de -3,30%. Le contrat sur le WTI s'établit pour sa part à 92,82 dollars, en baisse de 2,66%, conservant des niveaux élevés qui alimentent les craintes liées à l'inflation.

Comportement des places boursières européennes et asiatiques

Les places boursières européennes affichent des trajectoires plutôt haussières ce jeudi en cours de séance face à l’espoir d’apaisement des tensions au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 s'adjuge 1,09% tandis que le DAX allemand progresse plus modestement de 0,58%. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,43%. À l'inverse, le FTSE 100 britannique fait exception et cède 0,31% pour s'établir à 10 300 points, affecté par des facteurs sectoriels locaux.

En Asie, la tendance s'est avérée majoritairement baissière lors de la session nocturne. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 abandonne 1,75%, victime de prises de bénéfices appuyées sur le segment technologique. À Hong Kong, le Hang Seng recule de 1,48%, tandis que l'indice de Shanghai abandonne 0,64%. L'indice sud-coréen KOSPI est également dans la zone rouge avec une baisse de 1,84%.

Sur le marché des devises, le dollar américain connaît également un ajustement technique après une période de nette fermeté. L'indice de la devise américaine, le DXY, recule après avoir atteint des sommets de deux mois face à un panier de monnaies de référence. La tendance sur le marché du forex coïncide avec la fin de la longue série haussière observée à Wall Street. Le franchissement récent de records historiques par les grands indices incitait en effet les investisseurs à sécuriser une partie de leurs gains.

❓ FAQ

Pourquoi les indices américains reculent-ils avant l'ouverture de la bourse ? Les contrats à terme sur les indices américains fléchissent en raison de prises de bénéfices marquées dans la technologie. Les investisseurs réagissent notamment aux prévisions décevantes de Broadcom sur le marché des puces pour l'intelligence artificielle, ce qui affecte le sentiment général.

Quel est l'impact de Broadcom sur le secteur des semi-conducteurs ? Malgré un bénéfice par action supérieur aux attentes, Broadcom a déçu en publiant des prévisions de ventes inférieures au consensus pour le trimestre à venir. Cette annonce pèse sur l'ensemble du compartiment des puces électroniques et entraîne un recul de l'indice sectoriel SOX.

Comment réagit le marché des matières premières aux annonces géopolitiques ? Le cours du pétrole brut connaît une volatilité accrue suite aux déclarations de Donald Trump évoquant un possible accord avec l'Iran. Bien que les prix du Brent et du WTI se replient légèrement par rapport à leurs sommets, ils restent à des niveaux élevés en raison de l'incertitude régionale persistante.