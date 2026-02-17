Les investisseurs restent haussiers mais redoutent une bulle IA (BofA).

FTSE, DAX et CAC40 progressent légèrement, portés par les matières premières.

Les marchés européens évoluent en territoire positif, soutenus par les valeurs liées aux matières premières. Le FTSE, le DAX et le CAC 40 affichent des gains modestes, dans un contexte de flux toujours orientés vers les actifs cycliques.

En revanche, les contrats à terme américains indiquent une ouverture prudente à Wall Street, avec le US500 et le US100 en repli de -0.1% à -0.3%.

🇩🇪 🇪🇺 ZEW et inflation : signaux contrastés en Europe

Sentiment ZEW décevant en Allemagne

L’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ressort à 58.3, nettement en dessous des 65.2 attendus et en recul par rapport aux 59.6 précédents.

L’indice des conditions actuelles s’établit à -65.9, conforme aux prévisions mais toujours en territoire très négatif. À l’échelle de la zone euro, l’indice des anticipations recule légèrement à 39.4 contre 40.8 précédemment.

Ces données soulignent une amélioration graduelle mais fragile du climat économique.

Inflation allemande et emploi britannique

L’inflation allemande atteint 2.1% sur un an et recule de -0.1% sur un mois, conformément aux attentes.

Au Royaume-Uni, les chiffres de l’emploi sont plus faibles : le taux de chômage grimpe de 5.1% à 5.2%, tandis que l’emploi recule de 11 000 postes (contre -20 000 attendus). Ce ralentissement pourrait renforcer les anticipations d’assouplissement monétaire.

📉 Pression sur l’or, l’argent et les cryptomonnaies

Métaux précieux en repli

L’argent recule de plus de 2%, tandis que l’or cède environ 1% à 4 930$ l’once. Ce mouvement intervient dans un contexte de repositionnement des investisseurs et de volatilité accrue sur les devises.

Crypto : sentiment fragile

Le marché des cryptomonnaies reste sous pression. L’Ethereum évolue sous les 2 000$, tandis que le Bitcoin consolide autour de 68 000$.

L’absence de catalyseur positif immédiat et la prudence générale limitent l’appétit pour les actifs risqués.

📊 Enquête Bank of America : optimisme mais risques croissants

Positionnement très haussier

Selon la dernière Fund Manager Survey de Bank of America (février 2026), les investisseurs institutionnels restent nettement haussiers :

Surpondération des matières premières au plus haut depuis mai 2022.

Surpondération des actions au plus haut depuis décembre 2024.

Optimisme sur les bénéfices au plus haut depuis août 2021.

Cependant, un nombre record d’investisseurs estime que les entreprises surinvestissent, notamment dans l’IA.

Risque de bulle IA et dollar sous pression

L’éclatement potentiel d’une bulle liée à l’IA est cité comme principal risque extrême.

Par ailleurs, les positions vendeuses sur le dollar américain atteignent un niveau record, le plus baissier depuis 2012. Ce positionnement repose sur la thèse de la dédollarisation et sur des anticipations accommodantes pour la Fed — hypothèses qui pourraient être remises en question si le marché du travail américain se renforce.

Un retournement du dollar en 2026 reste donc plausible, notamment si d’autres banques centrales adoptent un ton plus accommodant face à un ralentissement économique.

En résumé, les marchés européens affichent un optimisme mesuré malgré des données économiques mitigées. Les investisseurs restent globalement haussiers, mais la concentration des positions et les risques liés à l’IA ou au dollar suggèrent une phase où la sélectivité et la gestion du risque deviennent essentielles.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens montent-ils malgré un ZEW faible ?

Les valeurs liées aux matières premières et la rotation sectorielle soutiennent les indices.

Le dollar peut-il rebondir malgré les positions vendeuses ?

Oui, notamment si les données américaines surprennent positivement.

Pourquoi l’or et l’argent reculent-ils ?

Les flux se réorientent vers les actions et la volatilité sur les devises pèse sur les métaux.

Le risque de bulle IA est-il réel ?

Il est identifié comme principal risque extrême par les gestionnaires de fonds.

Wall Street va-t-elle ouvrir en baisse ?

Les futures indiquent une ouverture légèrement négative, mais l’évolution dépendra des données macro et du sentiment global.