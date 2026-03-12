Les marchés européens tentent de se redresser après une ouverture difficile, alors que les investisseurs continuent d’intégrer les risques géopolitiques liés au conflit au Moyen-Orient.

Le DAX allemand évolue désormais proche de l’équilibre, tandis que l’indice Euro Stoxx 50 reste en baisse d’environ 0,3%.

La remontée progressive du Brent vers 100 dollars le baril reste l’un des principaux facteurs de pression sur les marchés.

🛢️ Le pétrole reste au centre des préoccupations

Les tensions géopolitiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs.

Les marchés réagissent notamment à :

de nouvelles attaques contre des pétroliers

des perturbations portuaires dans la région

de nouvelles vagues de frappes de drones et de missiles au Moyen-Orient

Même si l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé la libération de réserves stratégiques de pétrole, les investisseurs considèrent cette mesure comme un simple amortisseur temporaire plutôt qu’une solution durable.

📊 Un rebond fragile en Europe

Les contrats à terme sur les indices européens se redressent légèrement après une amélioration modeste du sentiment à Wall Street.

Cependant, les marchés restent prudents, car :

les prix de l’énergie restent élevés

les risques géopolitiques persistent

La réaction du marché mercredi a montré que la libération des réserves de l’AIE n’était pas perçue comme un tournant structurel pour le marché pétrolier.

📉 Les marchés obligataires compliquent la situation

Les marchés obligataires restent sous pression, ce qui complique la situation pour les actions européennes.

La hausse des rendements affecte particulièrement les secteurs sensibles au coût du financement, notamment :

l’immobilier

l’industrie

certaines valeurs technologiques.

🌏 L’Asie termine en forte baisse

La séance asiatique s’est terminée dans le rouge :

MSCI Asia Pacific : -1,3%

Topix (Japon) : -1,3%

Taiex (Taïwan) : -1,6%

Les marchés de Hong Kong et de Chine continentale ont également clôturé en baisse.

🪙 Les métaux précieux et le Bitcoin progressent

Dans ce contexte incertain, certains actifs alternatifs progressent :

Bitcoin évolue près de 70 500 $

Or en hausse

Argent gagne plus de 2%, dépassant 86 $ l’once

Ces mouvements reflètent à la fois la recherche de diversification et l’incertitude persistante sur les marchés.

💳 Le marché du private credit sous surveillance

Les entreprises européennes exposées au private credit pourraient attirer l’attention des investisseurs.

Selon plusieurs informations, Morgan Stanley et Cliffwater ont limité les retraits dans certains fonds de private credit de plusieurs milliards de dollars après une vague importante de demandes de rachat.

Ce type de décision souligne les tensions croissantes dans ce segment du financement non bancaire.

📈 Actualités entreprises

Plusieurs changements de recommandations d’analystes ont marqué la séance.

Repsol

RBC Capital Markets a relevé sa recommandation à outperform.

Les analystes estiment que les marges de raffinage resteront élevées en 2026 en raison des perturbations énergétiques liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Neste

RBC a également relevé Neste à outperform, estimant que le producteur finlandais de carburants renouvelables pourrait bénéficier du contexte géopolitique actuel.

Hochschild Mining

JPMorgan a relevé la recommandation à overweight, citant :

la hausse des prix de l’or et de l’argent

une valorisation devenue attractive après la récente correction.

Ferragamo

La maison de luxe italienne a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes.

La direction s’est montrée confiante sur la performance récente, même si certains analystes estiment que le processus de redressement prendra encore du temps.

📊 Analyse technique : le DAX sous pression



Source: xStation5

Le marché reste attentif au comportement du DAX, qui tente de stabiliser après la volatilité récente.

Modifications des recommandations des analystes

Révisions à la hausse

Epiroc – révisé à la hausse à surpondérer par Morgan Stanley ; objectif de cours 262 SEK

– révisé à la hausse à par ; objectif de cours Faron Pharma – révisé à la hausse à acheter par Inderes

– révisé à la hausse à par Hochschild Mining – révisé à la hausse à surpondérer par JPMorgan ; objectif de cours 990 pence

– révisé à la hausse à par ; objectif de cours Impianti – révisé à la hausse à surperformer par EnVent S.p.A. ; objectif de cours 1 €

– révisé à la hausse à par ; objectif de cours Neste – reclassée à « surpondérer » par RBC ; objectif de cours : 30 €

Nichols – reclassée à « acheter » par Deutsche Bank ; objectif de cours : 1 150 pence

Rentokil – reclassée à « acheter » par UBS ; objectif de cours : 540 pence

Repsol – reclassée à « surpondérer » par RBC ; objectif de cours : 25 €

Révisions à la baisse

Also – révisé à la baisse à « conserver » par Berenberg ; objectif de cours : 165 CHF

– révisé à la baisse à « conserver » par ; objectif de cours : Bodycote – révisé à la baisse à « performance sectorielle » par RBC ; objectif de cours : 775 pence

– révisé à la baisse à « performance sectorielle » par ; objectif de cours : Quilter – révisé à la baisse à « sous-performance » par Avior Capital Markets

– révisé à la baisse à « sous-performance » par Sandvik – révisé à la baisse à « pondération neutre » par Morgan Stanley ; objectif de cours : 356 SEK

Nouvelles couvertures

Asta Energy Solutions – nouvelle couverture avec une recommandation « add » chez Baader Helvea

– nouvelle couverture avec une recommandation « » chez Aumovio – nouvelle couverture avec une recommandation « outperform » chez Oddo BHF ; PT 50 €

– nouvelle couverture avec une recommandation « » chez ; PT CSG – nouvelle couverture avec une recommandation « accumulate » chez Erste Group ; PT 36 €

– nouvelle couverture avec une recommandation « » chez ; PT Eviso – initié avec une recommandation « surperformance » chez Mediobanca ; objectif de cours : 10,20 €

– initié avec une recommandation « surperformance » chez Mediobanca ; objectif de cours : 10,20 € INVISIO AB – initié avec une recommandation « conserver » chez ABG ; objectif de cours : 280 SEK

Réintégrations

Pennon – réintégré avec une recommandation « surperformance » chez BNP Paribas ; objectif de cours : 575 pence

Shares of Germany’s Rheinmetall are attempting to stabilize after yesterday’s sell-off, though the stock remains below the €1,640 level where the EMA200 (red line) is located.

🛡️ Rheinmetall tente de se stabiliser

Les actions du groupe de défense allemand Rheinmetall cherchent également à se stabiliser après la forte correction de la veille.

Le titre reste toutefois sous le niveau des 1 640 €, où se situe la moyenne mobile à 200 jours (EMA200), un niveau technique clé pour les investisseurs.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens hésitent-ils aujourd’hui ?

Les investisseurs intègrent les risques géopolitiques et la hausse du pétrole.

Pourquoi la libération des réserves de pétrole n’a-t-elle pas rassuré les marchés ?

Elle est perçue comme une mesure temporaire plutôt qu’une solution durable.

Pourquoi les métaux précieux montent-ils ?

Ils profitent de l’incertitude géopolitique et de la recherche de valeurs refuges.

Pourquoi Rheinmetall reste sous pression ?

Le titre tente de se stabiliser après une forte correction et reste sous sa moyenne mobile à 200 jours.