-
Les marchés européens tentent de se stabiliser après une ouverture faible.
-
Le DAX se rapproche de l’équilibre, tandis que l’Euro Stoxx 50 recule encore de 0,3%.
-
Le Brent se rapproche de $100 le baril.
-
Les attaques de pétroliers et les frappes au Moyen-Orient pèsent sur le sentiment.
-
L’or, l’argent et le Bitcoin progressent.
-
Les marchés européens tentent de se stabiliser après une ouverture faible.
-
Le DAX se rapproche de l’équilibre, tandis que l’Euro Stoxx 50 recule encore de 0,3%.
-
Le Brent se rapproche de $100 le baril.
-
Les attaques de pétroliers et les frappes au Moyen-Orient pèsent sur le sentiment.
-
L’or, l’argent et le Bitcoin progressent.
Les marchés européens tentent de se redresser après une ouverture difficile, alors que les investisseurs continuent d’intégrer les risques géopolitiques liés au conflit au Moyen-Orient.
Le DAX allemand évolue désormais proche de l’équilibre, tandis que l’indice Euro Stoxx 50 reste en baisse d’environ 0,3%.
La remontée progressive du Brent vers 100 dollars le baril reste l’un des principaux facteurs de pression sur les marchés.
🛢️ Le pétrole reste au centre des préoccupations
Les tensions géopolitiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs.
Les marchés réagissent notamment à :
-
de nouvelles attaques contre des pétroliers
-
des perturbations portuaires dans la région
-
de nouvelles vagues de frappes de drones et de missiles au Moyen-Orient
Même si l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé la libération de réserves stratégiques de pétrole, les investisseurs considèrent cette mesure comme un simple amortisseur temporaire plutôt qu’une solution durable.
📊 Un rebond fragile en Europe
Les contrats à terme sur les indices européens se redressent légèrement après une amélioration modeste du sentiment à Wall Street.
Cependant, les marchés restent prudents, car :
-
les prix de l’énergie restent élevés
-
les risques géopolitiques persistent
La réaction du marché mercredi a montré que la libération des réserves de l’AIE n’était pas perçue comme un tournant structurel pour le marché pétrolier.
📉 Les marchés obligataires compliquent la situation
Les marchés obligataires restent sous pression, ce qui complique la situation pour les actions européennes.
La hausse des rendements affecte particulièrement les secteurs sensibles au coût du financement, notamment :
-
l’immobilier
-
l’industrie
-
certaines valeurs technologiques.
🌏 L’Asie termine en forte baisse
La séance asiatique s’est terminée dans le rouge :
-
MSCI Asia Pacific : -1,3%
-
Topix (Japon) : -1,3%
-
Taiex (Taïwan) : -1,6%
Les marchés de Hong Kong et de Chine continentale ont également clôturé en baisse.
🪙 Les métaux précieux et le Bitcoin progressent
Dans ce contexte incertain, certains actifs alternatifs progressent :
-
Bitcoin évolue près de 70 500 $
-
Or en hausse
-
Argent gagne plus de 2%, dépassant 86 $ l’once
Ces mouvements reflètent à la fois la recherche de diversification et l’incertitude persistante sur les marchés.
💳 Le marché du private credit sous surveillance
Les entreprises européennes exposées au private credit pourraient attirer l’attention des investisseurs.
Selon plusieurs informations, Morgan Stanley et Cliffwater ont limité les retraits dans certains fonds de private credit de plusieurs milliards de dollars après une vague importante de demandes de rachat.
Ce type de décision souligne les tensions croissantes dans ce segment du financement non bancaire.
📈 Actualités entreprises
Plusieurs changements de recommandations d’analystes ont marqué la séance.
Repsol
RBC Capital Markets a relevé sa recommandation à outperform.
Les analystes estiment que les marges de raffinage resteront élevées en 2026 en raison des perturbations énergétiques liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.
Neste
RBC a également relevé Neste à outperform, estimant que le producteur finlandais de carburants renouvelables pourrait bénéficier du contexte géopolitique actuel.
Hochschild Mining
JPMorgan a relevé la recommandation à overweight, citant :
-
la hausse des prix de l’or et de l’argent
-
une valorisation devenue attractive après la récente correction.
Ferragamo
La maison de luxe italienne a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes.
La direction s’est montrée confiante sur la performance récente, même si certains analystes estiment que le processus de redressement prendra encore du temps.
📊 Analyse technique : le DAX sous pression
Source: xStation5
Le marché reste attentif au comportement du DAX, qui tente de stabiliser après la volatilité récente.
Modifications des recommandations des analystes
Révisions à la hausse
- Epiroc – révisé à la hausse à surpondérer par Morgan Stanley ; objectif de cours 262 SEK
- Faron Pharma – révisé à la hausse à acheter par Inderes
- Hochschild Mining – révisé à la hausse à surpondérer par JPMorgan ; objectif de cours 990 pence
- Impianti – révisé à la hausse à surperformer par EnVent S.p.A. ; objectif de cours 1 €
- Neste – reclassée à « surpondérer » par RBC ; objectif de cours : 30 €
- Nichols – reclassée à « acheter » par Deutsche Bank ; objectif de cours : 1 150 pence
- Rentokil – reclassée à « acheter » par UBS ; objectif de cours : 540 pence
- Repsol – reclassée à « surpondérer » par RBC ; objectif de cours : 25 €
Révisions à la baisse
- Also – révisé à la baisse à « conserver » par Berenberg ; objectif de cours : 165 CHF
- Bodycote – révisé à la baisse à « performance sectorielle » par RBC ; objectif de cours : 775 pence
- Quilter – révisé à la baisse à « sous-performance » par Avior Capital Markets
- Sandvik – révisé à la baisse à « pondération neutre » par Morgan Stanley ; objectif de cours : 356 SEK
Nouvelles couvertures
- Asta Energy Solutions – nouvelle couverture avec une recommandation « add » chez Baader Helvea
- Aumovio – nouvelle couverture avec une recommandation « outperform » chez Oddo BHF ; PT 50 €
- CSG – nouvelle couverture avec une recommandation « accumulate » chez Erste Group ; PT 36 €
- Eviso – initié avec une recommandation « surperformance » chez Mediobanca ; objectif de cours : 10,20 €
- INVISIO AB – initié avec une recommandation « conserver » chez ABG ; objectif de cours : 280 SEK
Réintégrations
- Pennon – réintégré avec une recommandation « surperformance » chez BNP Paribas ; objectif de cours : 575 pence
Shares of Germany’s Rheinmetall are attempting to stabilize after yesterday’s sell-off, though the stock remains below the €1,640 level where the EMA200 (red line) is located.
🛡️ Rheinmetall tente de se stabiliser
Les actions du groupe de défense allemand Rheinmetall cherchent également à se stabiliser après la forte correction de la veille.
Le titre reste toutefois sous le niveau des 1 640 €, où se situe la moyenne mobile à 200 jours (EMA200), un niveau technique clé pour les investisseurs.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi les marchés européens hésitent-ils aujourd’hui ?
Les investisseurs intègrent les risques géopolitiques et la hausse du pétrole.
Pourquoi la libération des réserves de pétrole n’a-t-elle pas rassuré les marchés ?
Elle est perçue comme une mesure temporaire plutôt qu’une solution durable.
Pourquoi les métaux précieux montent-ils ?
Ils profitent de l’incertitude géopolitique et de la recherche de valeurs refuges.
Pourquoi Rheinmetall reste sous pression ?
Le titre tente de se stabiliser après une forte correction et reste sous sa moyenne mobile à 200 jours.
Résumé quotidien | la semaine s'achève avec le Brent à 100 $ et les indices dans le rouge
Les trois marchés à surveiller cette semaine (13.03.2026)
Amazon : le début de la fin des rêves liés à l'IA ?
BlackRock est confronté à un problème, mais pas à une crise
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."