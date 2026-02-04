Les marchés actions tentent de se stabiliser après la violente correction observée sur les valeurs logicielles et technologiques. Pourtant, la hausse de l’or au-delà de 5 000 $ l’once rappelle que la prudence domine toujours. À l’approche de l’ouverture de Wall Street, la séance est marquée par de fortes disparités sectorielles, une sanction sévère des déceptions de résultats et une digestion encore incomplète d’un nouveau facteur de risque : la disruption accélérée par l’intelligence artificielle.

📉 États-Unis : l’IA sous examen, sanctions immédiates

AMD : la monétisation de l’IA remise en question

Le titre Advanced Micro Devices recule de près de 10% en préouverture, après la publication d’une prévision de ventes inférieure aux attentes. Les investisseurs y voient un signal préoccupant : la monétisation de l’IA pourrait être moins rapide ou moins ample qu’anticipé, surtout après la forte envolée des valeurs du secteur.

Cette réaction souligne une tendance clé de la saison des résultats : les attentes sont élevées, et toute déception est désormais lourdement sanctionnée, en particulier sur les valeurs ayant porté le rallye IA.

Novo Nordisk : pression sur les prix et politique

Autre choc majeur de la séance, Novo Nordisk plonge de 17% après des perspectives commerciales jugées décevantes. Le mouvement renforce le narratif d’une pression accrue sur les prix des traitements contre l’obésité, combinée à un risque politique croissant sur les prix des médicaments.

La baisse est partiellement compensée par la performance d’Eli Lilly, dont les ventes progressent de 43% sur un an, confirmant une divergence croissante au sein du secteur pharmaceutique entre gagnants et perdants du cycle GLP-1.

🌍 Europe : rotation sectorielle assumée

Indices contrastés et retour aux cycliques

En Europe, les mouvements sont plus modérés mais révélateurs. Le FTSE 100 britannique progresse de plus de 1,2%, soutenu par les matières premières et les minières. Le CAC 40 gagne environ 0,9%, tandis que le DAX allemand recule de plus de 0,3%.

Les secteurs chimique et automobile figurent parmi les meilleurs performeurs, confirmant une rotation hors des valeurs “croissance/IA” au profit d’expositions plus traditionnelles et cycliques.

Logiciels et données : pression persistante

À Londres, Trustpilot chute de près de 10%, les investisseurs redoutant une concurrence directe de solutions IA. Le mouvement s’étend aux valeurs perçues comme vulnérables à la disruption : LSEG, RELX et Wolters Kluwer reculent également.

Cette dynamique illustre une réévaluation plus large des modèles basés sur le traitement de l’information et des contenus, désormais considérés comme plus exposés à la commoditisation par l’IA.

🏦 Finance et M&A : réactions contrastées

UBS et Crédit Agricole sous pression

La banque suisse UBS a pourtant dépassé les attentes et annoncé un programme de rachat d’actions de 3 milliards $ pour 2026, mais le titre recule de près de 5%, victime de prises de bénéfices.

À l’inverse, Crédit Agricole déçoit, pénalisé par une hausse des coûts et des provisions pour risque de crédit, entraînant une baisse de plus de 3% du titre.

Beazley et DCC : catalyseurs spécifiques

Dans le secteur de l’assurance, Beazley s’envole de plus de 8% après des rumeurs d’offre de rachat par Zurich Insurance, impliquant une prime d’environ 63% par rapport à la capitalisation initiale. Le conseil d’administration s’est dit prêt à accepter une offre ferme.

DCC PLC progresse de près de 9% après avoir maintenu des perspectives positives pour 2026, évoquant une forte croissance du résultat opérationnel.

💊 Santé : GSK rassure

GlaxoSmithKline gagne plus de 5% après des résultats solides au T4 et une guidance confirmée :