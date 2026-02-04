-
Les actions tentent de rebondir, mais l’or repasse au-dessus de 5 000 $/oz, signalant une nervosité persistante.
AMD chute d’environ 10% en préouverture après une guidance décevante sur les ventes.
Novo Nordisk plonge de 17% sur des perspectives commerciales faibles, malgré un secteur soutenu par Eli Lilly.
Rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques et traditionnelles en Europe.
Le marché reprice le risque de disruption IA, pénalisant les modèles logiciels exposés.
Les marchés actions tentent de se stabiliser après la violente correction observée sur les valeurs logicielles et technologiques. Pourtant, la hausse de l’or au-delà de 5 000 $ l’once rappelle que la prudence domine toujours. À l’approche de l’ouverture de Wall Street, la séance est marquée par de fortes disparités sectorielles, une sanction sévère des déceptions de résultats et une digestion encore incomplète d’un nouveau facteur de risque : la disruption accélérée par l’intelligence artificielle.
📉 États-Unis : l’IA sous examen, sanctions immédiates
AMD : la monétisation de l’IA remise en question
Le titre Advanced Micro Devices recule de près de 10% en préouverture, après la publication d’une prévision de ventes inférieure aux attentes. Les investisseurs y voient un signal préoccupant : la monétisation de l’IA pourrait être moins rapide ou moins ample qu’anticipé, surtout après la forte envolée des valeurs du secteur.
Cette réaction souligne une tendance clé de la saison des résultats : les attentes sont élevées, et toute déception est désormais lourdement sanctionnée, en particulier sur les valeurs ayant porté le rallye IA.
Novo Nordisk : pression sur les prix et politique
Autre choc majeur de la séance, Novo Nordisk plonge de 17% après des perspectives commerciales jugées décevantes. Le mouvement renforce le narratif d’une pression accrue sur les prix des traitements contre l’obésité, combinée à un risque politique croissant sur les prix des médicaments.
La baisse est partiellement compensée par la performance d’Eli Lilly, dont les ventes progressent de 43% sur un an, confirmant une divergence croissante au sein du secteur pharmaceutique entre gagnants et perdants du cycle GLP-1.
🌍 Europe : rotation sectorielle assumée
Indices contrastés et retour aux cycliques
En Europe, les mouvements sont plus modérés mais révélateurs. Le FTSE 100 britannique progresse de plus de 1,2%, soutenu par les matières premières et les minières. Le CAC 40 gagne environ 0,9%, tandis que le DAX allemand recule de plus de 0,3%.
Les secteurs chimique et automobile figurent parmi les meilleurs performeurs, confirmant une rotation hors des valeurs “croissance/IA” au profit d’expositions plus traditionnelles et cycliques.
Logiciels et données : pression persistante
À Londres, Trustpilot chute de près de 10%, les investisseurs redoutant une concurrence directe de solutions IA. Le mouvement s’étend aux valeurs perçues comme vulnérables à la disruption : LSEG, RELX et Wolters Kluwer reculent également.
Cette dynamique illustre une réévaluation plus large des modèles basés sur le traitement de l’information et des contenus, désormais considérés comme plus exposés à la commoditisation par l’IA.
🏦 Finance et M&A : réactions contrastées
UBS et Crédit Agricole sous pression
La banque suisse UBS a pourtant dépassé les attentes et annoncé un programme de rachat d’actions de 3 milliards $ pour 2026, mais le titre recule de près de 5%, victime de prises de bénéfices.
À l’inverse, Crédit Agricole déçoit, pénalisé par une hausse des coûts et des provisions pour risque de crédit, entraînant une baisse de plus de 3% du titre.
Beazley et DCC : catalyseurs spécifiques
Dans le secteur de l’assurance, Beazley s’envole de plus de 8% après des rumeurs d’offre de rachat par Zurich Insurance, impliquant une prime d’environ 63% par rapport à la capitalisation initiale. Le conseil d’administration s’est dit prêt à accepter une offre ferme.
DCC PLC progresse de près de 9% après avoir maintenu des perspectives positives pour 2026, évoquant une forte croissance du résultat opérationnel.
💊 Santé : GSK rassure
GlaxoSmithKline gagne plus de 5% après des résultats solides au T4 et une guidance confirmée :
-
Résultat avant impôt : 1,48 Md£ (+15% sur un an)
-
Résultat opérationnel : 1,63 Md£ (+14%)
-
BPA : +9,9%, nettement au-dessus du consensus
La direction souligne une dynamique positive attendue en 2026, portée par les médicaments spécialisés et les vaccins.
📊 Macro, devises et actifs refuges
Indicateurs US et marchés
Aux États-Unis, les valeurs cycliques surperforment : les futures Russell 2000 progressent de 0,2%, tout comme les futures S&P 500, tandis que le Nasdaq 100 reste légèrement négatif. Les données ADP plus faibles que prévu (~20k contre ~40k attendus) ont temporairement limité la pression sur les marchés.
Or, dollar et crypto
L’or progresse d’environ 2% à 5 046 $, confirmant une demande défensive persistante malgré le rebond des actions. Le dollar s’apprécie légèrement (+0,2%), les rendements obligataires restant globalement stables.
Les cryptomonnaies se stabilisent après de fortes baisses : Bitcoin évolue autour de 76 000 $, tandis qu’Ethereum reste sous pression près de 2 100 $.
[Graphique à insérer ici : marchés actions, or et Bitcoin]
(Source: xStation5)
🔍 Lecture de marché : vers une nouvelle phase de sélection
Une “cassure de confiance” sur l’IA
Les commentaires de marché évoquent une rupture de confiance plus large dans le thème IA/tech. Avec des valorisations tendues, les investisseurs distinguent désormais plus sévèrement les entreprises capables de transformer l’IA en profits durables de celles exposées à une disruption de leur propre modèle économique.
Correction saine ou changement de régime ?
Selon Barclays, le mouvement actuel ressemble davantage à une correction saine qu’à un épisode de panique, en l’absence de stress systémique. Le soutien aux actions pourrait venir d’une réaccélération de la croissance mondiale et d’une amélioration des bénéfices.
Cependant, à court terme, le marché semble engagé dans une phase de sélection rigoureuse, où la moindre déception est lourdement sanctionnée.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi l’or monte-t-il malgré le rebond des actions ?
Il reflète une nervosité persistante et une recherche de protection face aux incertitudes sur la tech et l’IA.
La chute d’AMD remet-elle en cause le thème IA ?
Pas le thème global, mais elle souligne que la monétisation est plus complexe et inégale qu’anticipé.
Novo Nordisk est-il victime d’un problème spécifique ?
Oui, combinant pression sur les prix, concurrence et risque politique accru.
Pourquoi les cycliques surperforment-ils en Europe ?
Les investisseurs opèrent une rotation hors de la croissance chère vers des secteurs plus traditionnels.
Quelle est la clé pour les prochaines semaines ?
La capacité des entreprises à justifier leurs valorisations par les résultats, dans un environnement de plus en plus exigeant.
