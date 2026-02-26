Les inscriptions au chômage ressortent à 212 000 , toujours à un niveau historiquement bas.

Nvidia chute de plus de 3% , repassant sous les $190.

Heico plonge de près de 13% malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Forte volatilité sur les valeurs technologiques et de croissance.

Le sentiment à Wall Street se détériore légèrement, alors même que Nvidia a publié des résultats historiques et des perspectives très optimistes. Le contraste illustre un marché devenu exigeant, où les attentes élevées pèsent davantage que les performances solides. Dans ce contexte, les investisseurs scrutent à la fois les indicateurs macroéconomiques et la qualité des résultats d’entreprises, tandis que la perspective d’une pause prolongée de la Réserve fédérale influence les anticipations. 📊 Wall Street sous pression malgré Nvidia Le Nasdaq 100 en repli, le Dow résiste Le Nasdaq 100 recule de -0,7% en séance au comptant, tandis que le S&P 500 cède -0,3%. En revanche, le Dow Jones et le Russell 2000 limitent les pertes et évoluent dans une fourchette comprise entre +0,15% et +0,3%. Ce mouvement traduit une rotation sectorielle : les valeurs technologiques, très valorisées, subissent des prises de bénéfices, alors que les valeurs industrielles ou cycliques résistent davantage. Nvidia perd de l’élan sous les $190 Malgré un trimestre record et des prévisions solides, Nvidia recule de plus de 3%, repassant sous les $190 par action. Source: xStation5 Ce recul illustre le phénomène classique d’anticipations élevées intégrées dans les cours. Après une performance exceptionnelle ces derniers mois, le marché semble adopter une logique de “prise de profits”, d’autant que la valorisation reste exigeante. Source: xStation5 📉 Marché du travail : un signal pour la Fed Des inscriptions au chômage légèrement en hausse Les demandes initiales d’allocations chômage atteignent 212 000 pour la semaine close le 21 février, en hausse de 4 000 par rapport à la semaine précédente (révisée). Ce chiffre reste toutefois inférieur au consensus Dow Jones de 215 000. La moyenne mobile sur quatre semaines progresse légèrement à 220 250, tandis que les demandes continues reculent de 31 000 à 1,833 million. Vers une pause prolongée de la Fed ? Ces données suggèrent un marché du travail toujours résilient. Les entreprises ralentissent les embauches, mais évitent les licenciements massifs. Ce contexte pourrait encourager la Réserve fédérale à maintenir une pause prolongée dans son cycle d’assouplissement. L’absence de détérioration marquée du marché de l’emploi réduit la pression pour des baisses rapides de taux, ce qui pèse indirectement sur les valeurs de croissance sensibles aux taux d’actualisation. 🛩️ Heico : résultats solides, sanction boursière Un “buy the rumor, sell the fact” classique L’action Heico (HEI.US) chute de près de 13% malgré des résultats trimestriels records. Le chiffre d’affaires progresse de 14% sur un an à $1,18 milliard, en ligne avec le consensus, tandis que l’EPS dilué atteint $1,35, au-dessus des $1,29 attendus. L’EBITDA augmente de 14% à $312 millions, et le bénéfice net trimestriel atteint un record de $190,2 millions. Pourtant, le marché semble avoir anticipé une amélioration plus marquée des marges. Pression sur les marges du segment ETG Le segment Flight Support Group (FSG) reste le moteur de croissance, avec des revenus de $820 millions (+15%) et une marge opérationnelle de 24,5%. En revanche, le segment Electronic Technologies Group (ETG) affiche une croissance des ventes de 12% à $370,7 millions, mais subit une pression sur les marges (19,8%), liée à un mix produit moins favorable, notamment dans le spatial et la défense. L’endettement net rapporté à l’EBITDA atteint 1,79x après une acquisition récente. Bien que la direction juge ce niveau confortable, le marché s’interroge sur la qualité et la durabilité des marges à court terme. Source: xStation5 🔎 Forte dispersion sur les valeurs individuelles La séance est marquée par une volatilité importante : J.M. Smucker +5% après des résultats supérieurs aux attentes.

C3.ai -25% et Array -25% après des prévisions décevantes.

IonQ +13% et Nutanix +15% sur des annonces positives.

Trade Desk -16% sur des inquiétudes liées à Amazon et à l’IA.

Celsius Holdings +12% après un solide trimestre. [Graphique à insérer ici : Performance des principales actions américaines] Cette dispersion reflète un marché sélectif, où les investisseurs sanctionnent sévèrement toute déception sur les perspectives, en particulier dans la technologie et les valeurs liées à l’intelligence artificielle. En dépit des performances spectaculaires de Nvidia, Wall Street montre des signes d’essoufflement à court terme. Entre valorisations élevées, attentes exigeantes et politique monétaire prudente, le marché entre dans une phase plus sélective et volatile. Source: xStation5 ❓ FAQ Pourquoi le Nasdaq baisse malgré les résultats de Nvidia ?

Les anticipations étaient très élevées. Après une forte hausse du titre, les investisseurs prennent des bénéfices malgré des résultats solides. Les inscriptions au chômage sont-elles inquiétantes ?

Non. À 212 000, elles restent à un niveau historiquement bas, suggérant un marché du travail toujours robuste. Pourquoi Heico chute malgré un EPS supérieur aux attentes ?

Les investisseurs s’inquiètent de la pression sur les marges du segment Electronic Technologies et de l’augmentation de l’endettement. La Fed pourrait-elle baisser ses taux rapidement ?

Les données actuelles sur l’emploi plaident plutôt pour une pause prolongée qu’un assouplissement rapide de la politique monétaire.

