Résumé quotidien : Nvidia décroche, le Nasdaq plonge ⚠️

Les marchés européens ont terminé la séance sur une note modérément positive, tandis que Wall Street affiche un net recul. Malgré des résultats trimestriels records publiés par Nvidia, la dynamique haussière ne s’est pas prolongée, révélant un marché plus exigeant et sensible aux valorisations élevées.

Dans le même temps, le dollar américain se renforce, soutenu par des données solides sur l’emploi, accentuant la pression sur les actifs risqués.

📊 Europe solide, Wall Street en difficulté

CAC 40 en tête en Europe

Les indices européens ont clôturé en territoire positif. Le CAC 40 progresse de +0,7%, tandis que le DAX allemand et le FTSE britannique enregistrent de légères hausses.

Cette résilience contraste avec la faiblesse américaine, illustrant une divergence temporaire entre les deux côtés de l’Atlantique.

Nasdaq 100 pénalisé par les semi-conducteurs

Aux États-Unis, le Nasdaq 100 recule de -1,4%, tandis que le S&P 500 cède -0,7%. Le secteur des semi-conducteurs est particulièrement touché : Nvidia chute de plus de -5,5% et Broadcom abandonne près de -6%.

Les grandes capitalisations technologiques évoluent majoritairement dans le rouge, à l’exception notable de Meta Platforms. Dans les logiciels et services IT, les gains initiaux ont été effacés en cours de séance.

💼 Heico, PayPal : fortes réactions individuelles

Heico sanctionné malgré des résultats solides

L’action Heico recule de plus de -10% malgré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires sur un an et un bénéfice par action supérieur aux attentes.

Les investisseurs se montrent prudents face à la hausse de l’endettement et à la baisse de rentabilité dans le segment Electronic Technologies Group. Cette réaction illustre un marché focalisé sur la qualité des marges plutôt que sur la seule croissance.

PayPal chute après le démenti de Stripe

Selon Semafor, Stripe n’envisage pas actuellement d’offre de rachat sur PayPal (PYPL.US). Cette information a provoqué un net décrochage du titre, qui avait récemment bénéficié des spéculations d’OPA.

La disparition de ce catalyseur spéculatif remet les fondamentaux au centre du débat pour le groupe de paiements.

💵 Dollar fort et Fed prudente

Un marché du travail toujours robuste

Les inscriptions hebdomadaires au chômage atteignent 212 000, en hausse de 4 000 par rapport à la lecture précédente révisée, mais inférieures au consensus de 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines ressort à 220 250, tandis que les demandes continues reculent à 1,833 million. Ces chiffres suggèrent un marché du travail résilient.

Pause prolongée de la Fed ?

Ces données confortent l’hypothèse d’une pause prolongée dans l’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. Le dollar se renforce en conséquence, avec un EUR/USD en baisse de plus de -0,3%.

Ce contexte pèse sur les actifs risqués et sur les matières premières libellées en dollar.

🛢️ Pétrole en hausse, gaz en baisse

Tensions géopolitiques au Moyen-Orient

Les contrats à terme sur le pétrole progressent, soutenus par les incertitudes entourant les négociations entre les États-Unis et l’Iran.

Les médias d’État iraniens indiquent que Téhéran refuse le retrait d’uranium enrichi du territoire national, tandis que Washington maintient des exigences strictes, notamment concernant les sites de Natanz et d’Ispahan.

Gaz naturel en repli

Selon l’EIA, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 52 milliards de pieds cubes, contre -50 précédemment et -144 lors de la lecture antérieure.

Malgré cela, les contrats Henry Hub (NATGAS) cèdent près de -2,4%, traduisant une pression persistante sur les prix du gaz.

₿ Cryptomonnaies sous pression

Bitcoin repasse sous $67 000

Le marché crypto évolue dans le rouge. Bitcoin recule de près de -2% autour de $67 000, tandis qu’Ethereum perd 2,5% et Ripple près de -5%.

Le renforcement du dollar et la baisse de l’appétit pour le risque expliquent en partie cette correction.

Résilience relative de certaines valeurs liées aux cryptos

Les actions Strategy se maintiennent autour de $130, tandis que Circle Internet Group, lié au stablecoin USDC, progresse encore de près de 3,5% au-dessus de $86, prolongeant son rebond de la veille.

En résumé, la séance illustre un marché américain fragilisé malgré des résultats solides dans la tech. Entre dollar fort, tensions géopolitiques et exigences élevées en matière de valorisation, les investisseurs adoptent une posture plus sélective et prudente.