Résumé quotidien : Nvidia décroche, le Nasdaq plonge ⚠️

-
Le CAC 40 gagne +0,7%, le DAX et le FTSE clôturent légèrement dans le vert.
-
Le Nasdaq 100 chute de -1,4%, Nvidia perd plus de -5,5%.
-
Les inscriptions au chômage ressortent à 212 000, soutenant le dollar.
-
Le pétrole progresse sur fond de tensions US–Iran.
-
Bitcoin recule de près de -2%, PayPal décroche après un démenti de Stripe.
-
Le CAC 40 gagne +0,7%, le DAX et le FTSE clôturent légèrement dans le vert.
-
Le Nasdaq 100 chute de -1,4%, Nvidia perd plus de -5,5%.
-
Les inscriptions au chômage ressortent à 212 000, soutenant le dollar.
-
Le pétrole progresse sur fond de tensions US–Iran.
-
Bitcoin recule de près de -2%, PayPal décroche après un démenti de Stripe.
Les marchés européens ont terminé la séance sur une note modérément positive, tandis que Wall Street affiche un net recul. Malgré des résultats trimestriels records publiés par Nvidia, la dynamique haussière ne s’est pas prolongée, révélant un marché plus exigeant et sensible aux valorisations élevées.
Dans le même temps, le dollar américain se renforce, soutenu par des données solides sur l’emploi, accentuant la pression sur les actifs risqués.
📊 Europe solide, Wall Street en difficulté
CAC 40 en tête en Europe
Les indices européens ont clôturé en territoire positif. Le CAC 40 progresse de +0,7%, tandis que le DAX allemand et le FTSE britannique enregistrent de légères hausses.
Cette résilience contraste avec la faiblesse américaine, illustrant une divergence temporaire entre les deux côtés de l’Atlantique.
Nasdaq 100 pénalisé par les semi-conducteurs
Aux États-Unis, le Nasdaq 100 recule de -1,4%, tandis que le S&P 500 cède -0,7%. Le secteur des semi-conducteurs est particulièrement touché : Nvidia chute de plus de -5,5% et Broadcom abandonne près de -6%.
Les grandes capitalisations technologiques évoluent majoritairement dans le rouge, à l’exception notable de Meta Platforms. Dans les logiciels et services IT, les gains initiaux ont été effacés en cours de séance.
💼 Heico, PayPal : fortes réactions individuelles
Heico sanctionné malgré des résultats solides
L’action Heico recule de plus de -10% malgré une hausse de 14% de son chiffre d’affaires sur un an et un bénéfice par action supérieur aux attentes.
Les investisseurs se montrent prudents face à la hausse de l’endettement et à la baisse de rentabilité dans le segment Electronic Technologies Group. Cette réaction illustre un marché focalisé sur la qualité des marges plutôt que sur la seule croissance.
PayPal chute après le démenti de Stripe
Selon Semafor, Stripe n’envisage pas actuellement d’offre de rachat sur PayPal (PYPL.US). Cette information a provoqué un net décrochage du titre, qui avait récemment bénéficié des spéculations d’OPA.
La disparition de ce catalyseur spéculatif remet les fondamentaux au centre du débat pour le groupe de paiements.
💵 Dollar fort et Fed prudente
Un marché du travail toujours robuste
Les inscriptions hebdomadaires au chômage atteignent 212 000, en hausse de 4 000 par rapport à la lecture précédente révisée, mais inférieures au consensus de 215 000.
La moyenne mobile sur quatre semaines ressort à 220 250, tandis que les demandes continues reculent à 1,833 million. Ces chiffres suggèrent un marché du travail résilient.
Pause prolongée de la Fed ?
Ces données confortent l’hypothèse d’une pause prolongée dans l’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. Le dollar se renforce en conséquence, avec un EUR/USD en baisse de plus de -0,3%.
Ce contexte pèse sur les actifs risqués et sur les matières premières libellées en dollar.
🛢️ Pétrole en hausse, gaz en baisse
Tensions géopolitiques au Moyen-Orient
Les contrats à terme sur le pétrole progressent, soutenus par les incertitudes entourant les négociations entre les États-Unis et l’Iran.
Les médias d’État iraniens indiquent que Téhéran refuse le retrait d’uranium enrichi du territoire national, tandis que Washington maintient des exigences strictes, notamment concernant les sites de Natanz et d’Ispahan.
Gaz naturel en repli
Selon l’EIA, les stocks américains de gaz naturel ont reculé de 52 milliards de pieds cubes, contre -50 précédemment et -144 lors de la lecture antérieure.
Malgré cela, les contrats Henry Hub (NATGAS) cèdent près de -2,4%, traduisant une pression persistante sur les prix du gaz.
₿ Cryptomonnaies sous pression
Bitcoin repasse sous $67 000
Le marché crypto évolue dans le rouge. Bitcoin recule de près de -2% autour de $67 000, tandis qu’Ethereum perd 2,5% et Ripple près de -5%.
Le renforcement du dollar et la baisse de l’appétit pour le risque expliquent en partie cette correction.
Résilience relative de certaines valeurs liées aux cryptos
Les actions Strategy se maintiennent autour de $130, tandis que Circle Internet Group, lié au stablecoin USDC, progresse encore de près de 3,5% au-dessus de $86, prolongeant son rebond de la veille.
En résumé, la séance illustre un marché américain fragilisé malgré des résultats solides dans la tech. Entre dollar fort, tensions géopolitiques et exigences élevées en matière de valorisation, les investisseurs adoptent une posture plus sélective et prudente.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le Nasdaq baisse malgré les résultats de Nvidia ?
Les attentes étaient très élevées et les valorisations exigeantes. Les investisseurs prennent des bénéfices malgré des résultats record.
Les données sur l’emploi sont-elles inquiétantes ?
Non. Avec 212 000 inscriptions, le marché du travail reste solide, ce qui soutient le dollar.
Pourquoi PayPal chute-t-il fortement ?
Stripe n’envisage pas d’offre de rachat, mettant fin aux spéculations qui soutenaient récemment le titre.
Le pétrole peut-il continuer à monter ?
Oui, en cas d’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, même si l’offre mondiale reste globalement abondante.
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (27.02.2026)
Résumé quotidien : l’inflation bloque la Fed ? ⚠️
Le blé à un plus haut de 8 mois
Ouverture US : l’inflation relance la panique à Wall Street ⚠️
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."