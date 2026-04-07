Les marchés financiers européens évoluent dans un équilibre fragile, tiraillés entre espoir de désescalade et risque d’intensification du conflit au Moyen-Orient. Les investisseurs privilégient une posture attentiste, alors que plusieurs signaux macroéconomiques et sectoriels redessinent les perspectives.

🌍 Géopolitique et sentiment de marché

Des marchés dominés par le Moyen-Orient

La séance européenne reste largement influencée par les tensions au Moyen-Orient. Les investisseurs oscillent entre l’espoir d’un accord et la crainte que l’ultimatum de Donald Trump envers l’Iran n’entraîne une nouvelle escalade.

Cette incertitude maintient une forte sensibilité des marchés aux flux d’actualités en provenance de Téhéran et de Washington, capables d’inverser rapidement les tendances.

Un sentiment toujours fragile en Europe

Après la pause de Pâques, le Stoxx 600 tente de rebondir, mais le sentiment reste fragile. Les investisseurs gardent en mémoire que les indices européens ont davantage reculé que leurs homologues américains depuis le début du conflit.

Le marché continue d’intégrer un scénario pessimiste, tout en s’interrogeant sur les conséquences d’un pétrole durablement élevé sur la politique de la BCE.

📊 Marchés : consolidation plutôt que panique

Des indices en légère progression

Les indices montrent une phase de consolidation plutôt qu’un mouvement de vente massif. Le DE40 progresse d’environ 0.5%, le US500 et le US100 gagnent entre 0.07% et 0.08%, tandis que l’ITA40 avance de plus de 0.7%.

Cette stabilisation traduit une certaine résilience malgré les risques persistants.

Un Forex relativement stable

Sur le marché des changes, le dollar cède légèrement du terrain après son récent rebond. L’EUR/USD progresse de 0.15%, le GBP/USD de 0.19%, tandis que le USD/PLN reste stable.

Le USD/JPY évolue également sans variation notable, confirmant une phase d’attentisme généralisé.

🪙 Matières premières : signaux contrastés

Rebond de l’or, faiblesse de l’argent

Parmi les métaux précieux, l’or se distingue avec un rebond de près de 0.6%, autour de 4676$/once, après une phase de correction.

À l’inverse, l’argent reste légèrement sous pression, illustrant des dynamiques divergentes au sein des actifs refuges.

Le rôle central du pétrole

Même si les prix ne sont pas mentionnés ici, le pétrole élevé reste le facteur clé influençant les anticipations de marché, notamment via son impact potentiel sur l’inflation et les politiques monétaires.

🏦 Actions européennes : une séance d’attente

Banques et médias en tête

Le secteur financier continue de surperformer, avec BNP Paribas en hausse de plus de 2%. Les banques bénéficient d’un environnement de taux élevés, qui soutient leurs marges.

Le secteur des médias progresse également, notamment grâce à Universal Music, soutenu par une offre de rachat.

Technologie sous pression

Le secteur technologique est à la traîne. ASML recule de plus de 4% après l’annonce de nouvelles restrictions américaines sur les exportations vers la Chine.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte plus large de pressions réglementaires sur l’industrie de l’IA.

🤖 Samsung : symbole des gagnants de l’IA

Une croissance exceptionnelle portée par la mémoire

Samsung illustre parfaitement la dynamique actuelle du secteur technologique. Le groupe anticipe un bénéfice opérationnel de 57.2 trillions de KRW au premier trimestre, soit plus de huit fois le niveau de l’année précédente.

Cette performance est principalement tirée par la forte demande en mémoire DRAM et en composants pour les centres de données liés à l’IA.

Des risques émergents malgré le boom

Malgré cette croissance, des risques apparaissent. Certains analystes estiment que la hausse des prix de la mémoire pourrait ralentir, tandis que le conflit en Iran menace l’approvisionnement en gaz industriels essentiels.

Néanmoins, Samsung bénéficie d’un repositionnement stratégique majeur, redevenant un acteur clé face à SK Hynix sur le segment des mémoires avancées.

📉 Europe vs États-Unis : un décrochage inquiétant

Une sous-performance européenne marquée

Depuis le début du conflit, l’Euro Stoxx 50 a reculé de plus de 7%, contre moins de 4% pour le S&P 500.

L’avance accumulée par l’Europe ces dernières années s’effrite progressivement.

Un avantage de valorisation qui disparaît

L’écart de valorisation entre l’Europe et les États-Unis se réduit. Le S&P 500 a subi une baisse de son ratio de valorisation, tandis que celui du Stoxx 600 reste stable.

Ainsi, l’argument d’un marché européen « bon marché » perd en pertinence.

📊 Bénéfices et perspectives : avantage aux États-Unis

Révisions de bénéfices divergentes

Selon Citi, les révisions de bénéfices sont désormais plus favorables aux États-Unis, où les révisions à la hausse dominent.

En Europe, les révisions à la baisse restent majoritaires, reflétant une détérioration des perspectives économiques.

Des marges sous pression

Les entreprises européennes disposent de moins de leviers qu’en 2022 pour protéger leurs marges. La croissance nominale ralentit, la demande faiblit et les conditions fiscales se durcissent.

Dans ce contexte, les perspectives de croissance des bénéfices apparaissent limitées.

⚠️ Valorisations : une opportunité moins évidente

Un premium américain en baisse

Le premium de valorisation des actions américaines s’est réduit, rapprochant les valorisations de leur moyenne historique.

Dans le même temps, les marchés européens ont vu leurs valorisations progresser.

Un risque accru pour les actions européennes

Si les prix du pétrole restent durablement au-dessus des 100$, les révisions de bénéfices pourraient continuer à être revues à la baisse en Europe.

Cela dégraderait encore le rapport risque/rendement pour les investisseurs.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens sont-ils plus fragiles ?

Ils sont plus exposés aux prix de l’énergie et aux tensions géopolitiques, ce qui pèse sur leurs perspectives.

Le rebond actuel peut-il durer ?

Il dépendra fortement de l’évolution du conflit et des décisions des banques centrales.

Pourquoi les banques surperforment-elles ?

Les taux élevés améliorent leurs marges d’intérêt, soutenant leur rentabilité.

Samsung est-il un bon indicateur du secteur technologique ?

Oui, sa performance reflète la forte demande liée à l’IA et aux infrastructures numériques.

Les actions européennes restent-elles attractives ?

Moins qu’auparavant, en raison de la hausse des risques macroéconomiques et de la réduction de leur avantage de valorisation.