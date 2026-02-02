Le Forex et les cryptomonnaies affichent des mouvements marqués, reflétant un ajustement du sentiment de risque.

Les matières premières énergétiques chutent , la prime géopolitique étant partiellement effacée.

Les valeurs minières et liées aux métaux précieux reculent fortement après le krach de vendredi.

Les PMI manufacturiers signalent une stabilisation de l’activité dans plusieurs pays clés.

Les marchés européens progressent nettement , portés par des données macro meilleures qu’attendu.

Après une ouverture hésitante, les marchés actions européens ont clairement accéléré à la hausse, soutenus par une série de statistiques macroéconomiques rassurantes. Dans un contexte mondial encore fragile, les investisseurs semblent saluer les signes de résilience de l’économie européenne, tout en restant sélectifs face aux secteurs les plus exposés aux chocs récents. 📈 Actions européennes : une hausse large et coordonnée Les grands indices terminent en territoire positif La progression est quasi généralisée sur le Vieux Continent. Les indices les plus performants de la séance sont : IBEX : +1%

SMI suisse : +1%

DAX allemand : +0.8% Les autres grandes places suivent le mouvement : CAC 40 : +0.5%

FTSE 100 : +0.7%

EURO STOXX : +0.6% Cette dynamique traduit un retour partiel de l’appétit pour le risque, après les fortes turbulences observées la semaine précédente. 📊 Données macro : les PMI redonnent de la visibilité PMI manufacturiers de janvier globalement supérieurs aux attentes Les indices PMI Markit publiés pour janvier montrent une amélioration ou une stabilisation de l’activité manufacturière dans plusieurs pays européens : Pologne : 48.8 (attendu 49 ; précédent 48.5)

Suisse : 48.8 (attendu 47.9 ; précédent 45.8)

France : 51.2 (attendu 51 ; précédent 50.7)

Allemagne : 49.1 (attendu 48.7 ; précédent 45.8) Ces chiffres suggèrent une atténuation des pressions conjoncturelles, en particulier en Allemagne et en Suisse, longtemps considérées comme les maillons faibles du cycle industriel européen. Suisse et Royaume-Uni : signaux supplémentaires positifs En Suisse, les ventes au détail de décembre progressent de 2.9% hors effets saisonniers, bien au-dessus des attentes.

Au Royaume-Uni, le PMI manufacturier ressort à 51.8, légèrement supérieur au consensus, tandis que les prix de l’immobilier augmentent de 0.3% en janvier, confirmant une certaine solidité de la demande domestique. 🧱 Secteurs sous pression : métaux et jeux vidéo Minières pénalisées par le krach des métaux précieux Les valeurs minières et liées aux métaux précieux restent fortement sous pression après la chute historique de l’or et de l’argent vendredi : Fresnillo : -3%

KGHM : -7%

Rio Tinto : -1% La purge des positions spéculatives continue de peser sur le secteur, malgré la tentative de stabilisation des métaux. Jeux vidéo : l’IA de Google inquiète Le secteur du jeu vidéo recule également. Après l’annonce du nouveau modèle Gemini 3, présenté comme capable de développer des jeux vidéo de manière autonome, Ubisoft perd environ 3%. Cette annonce ravive les craintes d’une désintermédiation technologique, déjà observées récemment sur Unity, Roblox et Take-Two. 🛢️ Matières premières : l’énergie décroche Effacement de la prime géopolitique Les matières premières énergétiques enregistrent de fortes baisses après l’absence d’escalade militaire avec l’Iran durant le week-end. Le marché a rapidement réduit la prime de risque géopolitique intégrée précédemment. WTI : -5% , autour de 62$/baril

Gaz naturel : également en recul Les nouvelles prévisions météo plus clémentes (températures plus élevées) accentuent la pression sur les prix du gaz. 🪙 Métaux précieux et cryptos : tentative de stabilisation Or et argent se stabilisent Après la chute spectaculaire de la semaine dernière, les métaux précieux tentent de se stabiliser : Argent : retour au-dessus de 80$/oz

Or : se maintient au-dessus de 4 700$/oz Ces niveaux restent historiquement élevés, mais la volatilité demeure extrême. Cryptomonnaies en léger rebond Le marché crypto récupère une partie de ses pertes récentes. Ethereum repasse au-dessus de 2 300$

Bitcoin conserve le seuil des 77 000$ 💱 Forex : le dollar reste dominant Repli des devises refuges Sur le marché des changes, les mouvements restent marqués : Franc suisse : -0.7% contre USD , -0.4% contre EUR

Dollar canadien : -0.3% contre USD

Euro : -0.2% contre USD et JPY Ces évolutions reflètent une recomposition des flux, avec un dollar toujours soutenu par les anticipations monétaires et le recentrage du risque global. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens montent-ils aujourd’hui ?

Grâce à des PMI meilleurs qu’attendu et à une détente partielle du stress macro. Les minières peuvent-elles rebondir ?

À court terme, la volatilité reste élevée après le krach des métaux. Pourquoi le pétrole chute-t-il fortement ?

La prime géopolitique liée à l’Iran a été partiellement retirée. Le secteur du jeu vidéo est-il menacé par l’IA ?

À court terme, la réaction semble excessive, mais l’IA reste un risque structurel. Le dollar reste-t-il dominant ?

Oui, il continue de capter les flux dans un contexte incertain.

