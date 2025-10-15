Abbott annonce des résultats sans surprise pour le troisième trimestre, mais les risques liés aux droits de douane et la révision à la baisse des prévisions entraînent une baisse du cours de l'action.

Points clés Abbott annonce des résultats trimestriels conformes aux prévisions

Cependant, les inquiétudes liées aux droits de douane entraînent une baisse des cours boursiers avant l'ouverture de Wall Street

Abbott (ABT.US) a publié un rapport solide pour le troisième trimestre 2025, présentant des résultats conformes aux attentes du marché, bien que le contexte entourant la société n'ait pas été exempt de tensions résultant de la menace de nouveaux droits de trade de la part de l'administration Trump.

Au troisième trimestre, Abbott a annoncé un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,30 dollar et un chiffre d'affaires de 11,4 milliards de dollars, tous deux conformes au consensus des analystes. La croissance organique des ventes a été de 5,5 % à/a, tandis que les ventes du segment des dispositifs médicaux ont augmenté de 15 %. La société a publié des prévisions mixtes de BPA annuel de 5,12 à 5,18 dollars (contre 5,15 dollars attendus ; la limite supérieure, qui était de 5,20 dollars, a été abaissée) et prévoit une croissance organique des ventes de 7,5 à 8 % en 2025 (hors tests COVID-19 ; 7,74 % étaient attendus).

Bien que ces chiffres soient conformes aux prévisions, les inquiétudes concernant d'éventuels droits de douane américains sur les dispositifs médicaux ont eu un impact négatif sur le cours de l'action, qui a chuté de plus de 4 % avant l'ouverture de la séance à Wall Street. Dans le même temps, Abbott ne ralentit pas ses investissements aux États-Unis, où elle développe sa production et s'adapte aux nouveaux défis réglementaires. Abbott T3 2025 : bénéfices, ventes et prévisions. Source : XTB

