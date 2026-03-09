Ouverture US : Le pétrole est trop cher pour Wall Street !

Le dollar se renforce et les attentes de baisse de taux diminuent.

Le pétrole dépasse 100 dollars le baril , au plus haut depuis plusieurs années.

Dow Jones -1,3% , S&P 500 -1,2% , Nasdaq -1,1% en début de semaine.

Points clés Dow Jones -1,3% , S&P 500 -1,2% , Nasdaq -1,1% en début de semaine.

Le pétrole dépasse 100 dollars le baril , au plus haut depuis plusieurs années.

Les tensions entre États-Unis, Israël et Iran alimentent l’aversion au risque.

Le dollar se renforce et les attentes de baisse de taux diminuent.

Les actions énergétiques progressent, tandis que plusieurs secteurs restent sous pression.

Les marchés américains ont entamé la semaine dans le rouge, les investisseurs réagissant à la nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient. Les indices majeurs de Wall Street ont ouvert en baisse, reflétant une montée de l’aversion au risque après les attaques signalées contre des infrastructures énergétiques dans la région du Golfe persique. Le Dow Jones recule de plus de 1,3%, tandis que le S&P 500 perd environ 1,2% et que le Nasdaq baisse d’environ 1,1%. 🌍 Les tensions au Moyen-Orient secouent les marchés Une région clé pour l’énergie mondiale Le Golfe persique représente une part importante de la production et des exportations mondiales de pétrole. Une grande partie des flux énergétiques internationaux passe également par le détroit d’Ormuz. Dans ce contexte, même des perturbations limitées peuvent provoquer des réactions immédiates sur les marchés énergétiques. Les dernières attaques contre des infrastructures pétrolières et les risques d’une escalade militaire plus large ont donc rapidement alimenté la volatilité. 🛢️ Le pétrole dépasse à nouveau les 100 dollars La réaction du marché pétrolier a été particulièrement forte. Le prix du brut a dépassé les 100 dollars par baril, atteignant son niveau le plus élevé depuis plusieurs années. La hausse des coûts énergétiques inquiète les investisseurs pour plusieurs raisons : augmentation des coûts pour les entreprises

pression sur le pouvoir d’achat des consommateurs

risque de ralentissement économique mondial De plus, une énergie plus chère complique la lutte contre l’inflation pour les banques centrales. 💰 Dollar fort et attentes de taux plus élevés Dans un environnement marqué par l’incertitude géopolitique, les capitaux ont tendance à se diriger vers des actifs considérés comme plus sûrs. Le dollar américain se renforce, tandis que les investisseurs réduisent leurs anticipations de baisses de taux dans les grandes économies. La perspective d’une inflation alimentée par l’énergie pourrait en effet obliger les banques centrales à maintenir une politique monétaire plus restrictive. Source: xStation5 Source: xStation5 📈 Les actions énergétiques tirent leur épingle du jeu Malgré la baisse globale du marché, certaines entreprises profitent de la hausse du pétrole. Parmi les principaux gagnants figurent : Chevron (CVX.US)

ExxonMobil (XOM.US)

APA Corporation (APA.US) Ces sociétés bénéficient directement de l’augmentation des prix de l’énergie. 🏢 Actualités d’entreprises Plusieurs valeurs individuelles attirent également l’attention des investisseurs. Hims & Hers en forte hausse Les actions Hims & Hers (HIMS.US) progressent nettement après des informations indiquant que Novo Nordisk pourrait vendre ses médicaments contre l’obésité et le diabète via la plateforme de télémédecine de la société. Cette coopération potentielle pourrait renforcer la croissance de Hims sur le marché très dynamique des traitements GLP-1. Nasdaq et Kraken lancent un projet de tokenisation La société Nasdaq (NDAQ.US) a annoncé un partenariat avec l’exchange crypto Kraken pour développer un système de tokenisation des actions. Le projet vise à créer des jetons numériques représentant des actions cotées, offrant les mêmes droits que les titres traditionnels (dividendes et droits de vote) tout en permettant une négociation sur la blockchain. Applied Optoelectronics profite de l’IA Les actions Applied Optoelectronics (AAOI.US) montent après l’annonce d’une importante commande de transceivers pour centres de données 1.6T destinés à un client hyperscaler. Ces équipements sont essentiels pour gérer l’augmentation du trafic liée aux applications d’intelligence artificielle. Dianthus Therapeutics bondit La biotech Dianthus Therapeutics (DNTH.US) gagne environ 20% après la publication de résultats préliminaires prometteurs dans un essai clinique de phase 3. 📊 Les marchés espèrent une stabilisation Malgré la baisse initiale, les futures sur le S&P 500 (US500) montrent une légère reprise. Les investisseurs espèrent que la situation au Moyen-Orient ne dégénérera pas davantage. Le sentiment de marché est également soutenu par des informations évoquant une possible libération coordonnée de réserves stratégiques de pétrole par les pays du G7. En résumé, les marchés mondiaux restent fortement influencés par l’évolution des tensions au Moyen-Orient. Si le conflit persiste ou s’intensifie, les prix de l’énergie pourraient rester élevés et continuer à peser sur les actions. Dans ce contexte, la géopolitique redevient un facteur majeur pour l’évolution des marchés financiers. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street baisse-t-il ?

La hausse du pétrole et les tensions au Moyen-Orient augmentent l’incertitude économique et le risque d’inflation. Pourquoi le pétrole influence-t-il les marchés ?

Une énergie plus chère augmente les coûts pour les entreprises et les consommateurs, ce qui peut ralentir la croissance. Quels secteurs profitent de la situation ?

Les compagnies pétrolières et énergétiques bénéficient directement de la hausse des prix du pétrole. Le marché peut-il rebondir rapidement ?

Oui, si les tensions géopolitiques s’apaisent ou si des mesures comme la libération de réserves stratégiques stabilisent le marché énergétique.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."