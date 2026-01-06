Trigano démarre l’exercice 2025-26 sur une dynamique favorable. Le constructeur français de véhicules de loisirs a annoncé un chiffre d’affaires de 833,4 millions d’euros au titre de son premier trimestre, en progression de 8,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. À périmètre et change constants, la croissance ressort à 5,3%, illustrant une reprise progressive de l’activité dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars.

Cette performance intervient alors que le groupe ajuste finement ses cadences industrielles afin de répondre aux besoins de ses réseaux de distribution, tout en cherchant à améliorer l’utilisation de ses capacités de production.

Une activité portée par la montée en régime des camping-cars

Des livraisons en nette progression aux réseaux

Trigano explique avoir augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux attentes de ses distributeurs. Cette stratégie s’est traduite par une hausse d’environ 10% des livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes jugé important par le groupe.

Dans un environnement marqué par une normalisation progressive du marché après plusieurs exercices perturbés par des contraintes d’offre, cette montée en cadence témoigne d’une meilleure fluidité industrielle et logistique. Elle permet également au groupe de capter une demande toujours soutenue pour les véhicules de loisirs, notamment dans les segments cœur de gamme.

Des performances contrastées selon les segments

Dans le détail, les ventes de camping-cars affichent une progression de 7,1% à périmètre et change constants. Les caravanes se distinguent par une croissance encore plus soutenue, avec une hausse de 13,4%, confirmant l’intérêt persistant des consommateurs pour des solutions de loisirs plus accessibles.

À l’inverse, l’activité accessoires pour véhicules de loisirs enregistre un recul de 4,1%. Trigano souligne toutefois que cette baisse intervient en basse saison et ne remet pas en cause les perspectives à moyen terme de ce segment, traditionnellement plus cyclique.

Des indicateurs commerciaux bien orientés pour la suite de l’exercice

Des salons d’automne encourageants malgré moins de déstockage

Le groupe met également en avant la bonne tenue des ventes de camping-cars lors des principaux salons et foires d’automne. Celles-ci sont en progression par rapport à l’exercice 2024-25, et ce malgré la raréfaction des offres de déstockage proposées par les distributeurs.

Cet élément est jugé positif par le marché, car il traduit une demande reposant davantage sur des ventes à prix plus normatifs, plutôt que sur des opérations promotionnelles. Cela constitue un signal encourageant pour la préservation des marges à moyen terme.

Une amélioration attendue de la rentabilité en 2025-26

Au-delà du chiffre d’affaires, Trigano se montre confiant quant à l’évolution de sa rentabilité. Le groupe estime que « la bonne orientation de l’activité commerciale conjuguée à une meilleure utilisation des moyens de production » devrait permettre d’envisager une nette amélioration de la rentabilité sur l’exercice 2025-26.

La montée en charge progressive des usines, combinée à un volume d’activité plus soutenu, devrait en effet favoriser un meilleur levier opérationnel. Dans un contexte de normalisation des coûts industriels et logistiques, cette dynamique pourrait se traduire par une amélioration sensible des marges par rapport aux exercices précédents.

Pour les investisseurs, ces éléments renforcent la visibilité de Trigano sur le début de l’exercice et confirment la capacité du groupe à ajuster son outil industriel à un marché en phase de stabilisation. Malgré un repli du titre en Bourse à la suite de la publication, le message délivré par le management reste résolument orienté vers une trajectoire de croissance maîtrisée et une amélioration progressive de la profitabilité.

FAQ

Quel est le chiffre d’affaires de Trigano au premier trimestre 2025-26 ?

Trigano a réalisé un chiffre d’affaires de 833,4 millions d’euros sur le trimestre.

Quelle est la croissance enregistrée sur la période ?

La croissance est de 8,3% en données publiées et de 5,3% en organique.

Quels segments ont le plus contribué à la croissance ?

Les camping-cars (+7,1%) et surtout les caravanes (+13,4%) ont porté la hausse de l’activité.

Pourquoi les ventes d’accessoires reculent-elles ?

Le recul de 4,1% s’explique par la basse saison sur ce segment, plus cyclique.

Quelles sont les perspectives de Trigano pour 2025-26 ?

Le groupe anticipe une nette amélioration de sa rentabilité grâce à une activité commerciale bien orientée et une meilleure utilisation de ses capacités de production.