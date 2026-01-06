-
Trigano affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 833,4 millions d’euros, en hausse de 8,3%
-
La croissance organique atteint 5,3%, portée par les camping-cars et les caravanes
-
Les livraisons aux réseaux progressent d’environ 10%, soutenues par un carnet de commandes solide
-
Le groupe anticipe une nette amélioration de sa rentabilité sur l’exercice 2025-26
-
Trigano affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 833,4 millions d’euros, en hausse de 8,3%
-
La croissance organique atteint 5,3%, portée par les camping-cars et les caravanes
-
Les livraisons aux réseaux progressent d’environ 10%, soutenues par un carnet de commandes solide
-
Le groupe anticipe une nette amélioration de sa rentabilité sur l’exercice 2025-26
Trigano démarre l’exercice 2025-26 sur une dynamique favorable. Le constructeur français de véhicules de loisirs a annoncé un chiffre d’affaires de 833,4 millions d’euros au titre de son premier trimestre, en progression de 8,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. À périmètre et change constants, la croissance ressort à 5,3%, illustrant une reprise progressive de l’activité dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars.
Cette performance intervient alors que le groupe ajuste finement ses cadences industrielles afin de répondre aux besoins de ses réseaux de distribution, tout en cherchant à améliorer l’utilisation de ses capacités de production.
Une activité portée par la montée en régime des camping-cars
Des livraisons en nette progression aux réseaux
Trigano explique avoir augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux attentes de ses distributeurs. Cette stratégie s’est traduite par une hausse d’environ 10% des livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes jugé important par le groupe.
Dans un environnement marqué par une normalisation progressive du marché après plusieurs exercices perturbés par des contraintes d’offre, cette montée en cadence témoigne d’une meilleure fluidité industrielle et logistique. Elle permet également au groupe de capter une demande toujours soutenue pour les véhicules de loisirs, notamment dans les segments cœur de gamme.
Des performances contrastées selon les segments
Dans le détail, les ventes de camping-cars affichent une progression de 7,1% à périmètre et change constants. Les caravanes se distinguent par une croissance encore plus soutenue, avec une hausse de 13,4%, confirmant l’intérêt persistant des consommateurs pour des solutions de loisirs plus accessibles.
À l’inverse, l’activité accessoires pour véhicules de loisirs enregistre un recul de 4,1%. Trigano souligne toutefois que cette baisse intervient en basse saison et ne remet pas en cause les perspectives à moyen terme de ce segment, traditionnellement plus cyclique.
Des indicateurs commerciaux bien orientés pour la suite de l’exercice
Des salons d’automne encourageants malgré moins de déstockage
Le groupe met également en avant la bonne tenue des ventes de camping-cars lors des principaux salons et foires d’automne. Celles-ci sont en progression par rapport à l’exercice 2024-25, et ce malgré la raréfaction des offres de déstockage proposées par les distributeurs.
Cet élément est jugé positif par le marché, car il traduit une demande reposant davantage sur des ventes à prix plus normatifs, plutôt que sur des opérations promotionnelles. Cela constitue un signal encourageant pour la préservation des marges à moyen terme.
Une amélioration attendue de la rentabilité en 2025-26
Au-delà du chiffre d’affaires, Trigano se montre confiant quant à l’évolution de sa rentabilité. Le groupe estime que « la bonne orientation de l’activité commerciale conjuguée à une meilleure utilisation des moyens de production » devrait permettre d’envisager une nette amélioration de la rentabilité sur l’exercice 2025-26.
La montée en charge progressive des usines, combinée à un volume d’activité plus soutenu, devrait en effet favoriser un meilleur levier opérationnel. Dans un contexte de normalisation des coûts industriels et logistiques, cette dynamique pourrait se traduire par une amélioration sensible des marges par rapport aux exercices précédents.
Pour les investisseurs, ces éléments renforcent la visibilité de Trigano sur le début de l’exercice et confirment la capacité du groupe à ajuster son outil industriel à un marché en phase de stabilisation. Malgré un repli du titre en Bourse à la suite de la publication, le message délivré par le management reste résolument orienté vers une trajectoire de croissance maîtrisée et une amélioration progressive de la profitabilité.
FAQ
Quel est le chiffre d’affaires de Trigano au premier trimestre 2025-26 ?
Trigano a réalisé un chiffre d’affaires de 833,4 millions d’euros sur le trimestre.
Quelle est la croissance enregistrée sur la période ?
La croissance est de 8,3% en données publiées et de 5,3% en organique.
Quels segments ont le plus contribué à la croissance ?
Les camping-cars (+7,1%) et surtout les caravanes (+13,4%) ont porté la hausse de l’activité.
Pourquoi les ventes d’accessoires reculent-elles ?
Le recul de 4,1% s’explique par la basse saison sur ce segment, plus cyclique.
Quelles sont les perspectives de Trigano pour 2025-26 ?
Le groupe anticipe une nette amélioration de sa rentabilité grâce à une activité commerciale bien orientée et une meilleure utilisation de ses capacités de production.
Enquête de la Fed de New York : anticipations inflationnistes plus élevées, mais aussi anticipations boursières plus élevées 📄🔎
Micron mise des milliards sur l'IA. Voici ce qui alimente le nouveau supercycle des semi-conducteurs ! 📈
Cryptocurrencies sell-off 📉Ripple loses despite Amazon partnership
Tesco sanctionné en Bourse après une croissance des ventes inférieure aux attentes
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."