Points clés Le titre Abivax s’envole de 14 % sur des spéculations de rachat par Eli Lilly.

L’entreprise a déjà connu une ascension fulgurante cette année grâce aux résultats positifs de son médicament obefazimod.

Abivax est une entreprise française de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies innovantes, notamment dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. Cotée en France et aux États-Unis via des ADS, elle concentre son activité sur des candidats médicaments à fort potentiel clinique. Rumeurs de rachat dopent le titre Mercredi, l’action Abivax a bondi de 14 % à la suite de rumeurs de marché faisant état d’un possible intérêt d’Eli Lilly pour un rachat. Selon Damien Choplain, analyste chez Stifel, cette forte variation « est motivée par la spéculation autour d’une potentielle OPA ». Ni Abivax ni Eli Lilly n’ont commenté ces informations.

L’entreprise avait déjà marqué l’année en publiant en juillet des résultats très positifs de Phase 3 pour son médicament phare, obefazimod, destiné au traitement de la colite ulcéreuse — une annonce qui avait fait grimper l’action de plus de 500 % en une seule journée. Plus récemment, Abivax a déposé un dossier pour une offre pouvant aller jusqu’à 400 millions de dollars en American Depositary Shares.

À 10h07 GMT mercredi, la valeur affichait une progression de 18 fois depuis le début de l’année, valorisant le groupe plus de 8 milliards d’euros, contre 500 millions en janvier. Réactions boursières (ABVX.FR en H1) L’entreprise Abivax évolue en hausse de près de 14% aujourd'hui. Source: xstation5

