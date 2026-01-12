Le titre a atteint un record à 130 euros en séance

Points clés L’action Abivax a grimpé jusqu’à 23% avant de réduire ses gains

Le titre a atteint un record à 130 euros en séance

Un média évoque une offre potentielle d’Eli Lilly à 15 milliards d’euros

L’obefazimod, médicament clé d’Abivax, suscite l’intérêt du secteur

Les analystes estiment un prix de rachat possible entre 150 et 250 euros

Les actions Abivax (ABVX.PA) ont fortement progressé lundi à la Bourse de Paris, portées par de nouvelles spéculations autour d’un possible rachat par le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. Cette information a ravivé l’intérêt des investisseurs pour la société française de biotechnologie, déjà très suivie depuis l’été dernier. 📈 Une séance marquée par une forte volatilité Un bond spectaculaire en début de séance Lundi, le titre Abivax a bondi jusqu’à 23%, dépassant brièvement les 121 euros. Au plus haut de la séance, l’action a même atteint un record historique de 130 euros, illustrant l’ampleur de l’enthousiasme des marchés. Par la suite, le titre a effacé une partie de ses gains. Il évoluait finalement autour de 108 euros, affichant encore une hausse solide de 9% sur la journée, signe d’un intérêt toujours soutenu des investisseurs. La plus forte hausse journalière depuis juillet Cette progression constitue la plus forte hausse en une seule séance pour Abivax depuis le 23 juillet, date à laquelle le titre avait déjà connu un envol spectaculaire. À l’époque, la publication de résultats cliniques positifs avait entraîné une hausse de plus de 500% du cours. Le mouvement observé lundi confirme la sensibilité du titre aux annonces et rumeurs liées à son avenir stratégique. 📰 Des rumeurs de rachat qui relancent l’intérêt Une information publiée par la presse française Selon le média français La Lettre, Eli Lilly serait toujours intéressé par le rachat d’Abivax. Le groupe américain serait prêt à débourser 15 milliards d’euros, soit environ 17,5 milliards de dollars, pour acquérir la société française. Un tel montant représenterait près du double de la capitalisation boursière actuelle d’Abivax, ce qui explique la réaction immédiate et marquée du marché. Aucune confirmation officielle Ni Abivax ni Eli Lilly n’ont souhaité commenter ces informations dans l’immédiat, malgré une sollicitation de l’agence Reuters. L’absence de confirmation officielle n’a toutefois pas freiné la spéculation autour du dossier. Les investisseurs restent attentifs à toute communication susceptible de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs. 🧬 L’obefazimod au cœur des convoitises Un médicament clé en phase avancée L’intérêt potentiel d’Eli Lilly s’explique en grande partie par l’obefazimod, le médicament phare développé par Abivax. Ce traitement expérimental est destiné à la colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Les résultats positifs de l’essai clinique de phase 3 ont renforcé la crédibilité du projet et positionné Abivax comme un acteur majeur dans ce domaine thérapeutique. Les déclarations du dirigeant d’Abivax Présent à la JPMorgan Healthcare Conference à San Francisco, le directeur général d’Abivax, Marc de Garidel, a déclaré à Bloomberg News que les grands groupes pharmaceutiques ne pouvaient plus ignorer l’obefazimod. Selon lui, ce médicament pourrait devenir « l’un des produits les plus utilisés au cours de la prochaine décennie ». Interrogé par BiotechTV, il a toutefois rappelé que la priorité du groupe restait le développement et la commercialisation du traitement, soulignant que l’entreprise n’avait « aucun contrôle sur les rumeurs et les spéculations ». 🏦 Les analystes voient Abivax comme une cible crédible Une cible attractive selon Kepler Cheuvreux La société de courtage Kepler Cheuvreux estime qu’Abivax est devenue « une cible de fusion et d’acquisition très attrayante à un stade avancé ». Cette analyse repose sur la maturité clinique de l’obefazimod et sur la dynamique récente du titre. Dans une note adressée à ses clients, le courtier souligne l’intérêt stratégique d’un traitement oral avancé dans le domaine des maladies inflammatoires de l’intestin (IBD). Un potentiel de valorisation élevé Selon les analystes de Kepler, dans l’hypothèse d’un rachat, l’action Abivax pourrait raisonnablement se négocier entre 150 et 250 euros par action. Cette fourchette tiendrait compte des primes de contrôle, des synergies potentielles et de la valeur stratégique de l’actif. Ces estimations alimentent davantage l’intérêt spéculatif autour du titre. ❓ FAQ Pourquoi l’action Abivax a-t-elle fortement augmenté lundi ?

La hausse est liée à des informations de presse évoquant un possible rachat par Eli Lilly pour 15 milliards d’euros. Qu’est-ce que l’obefazimod ?

L’obefazimod est un médicament expérimental développé par Abivax pour traiter la colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Eli Lilly a-t-il confirmé son intérêt pour Abivax ?

Non, ni Eli Lilly ni Abivax n’ont confirmé officiellement ces informations à ce stade. Pourquoi Abivax est-elle considérée comme une cible attractive ?

La société dispose d’un médicament en phase avancée avec des résultats cliniques positifs, ce qui attire l’intérêt des grands groupes pharmaceutiques. Quel pourrait être le prix d’un rachat d’Abivax ?

Selon Kepler Cheuvreux, le prix par action pourrait se situer entre 150 et 250 euros dans un scénario de rachat.

