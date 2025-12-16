Points clés Une perte d’exploitation de 174,4 M€ sur neuf mois, en hausse par rapport à 2024, reflétant l’accélération des programmes cliniques.

Une trésorerie solide de 589,7 M€, assurant une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2027.

Abivax est une société de biotechnologie au stade clinique, implantée en France et aux États-Unis, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes visant à moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Son principal candidat, Obefazimod (ABX464), est en phase 3 dans la rectocolite hémorragique modérée à sévère et en phase 2b dans la maladie de Crohn . Des comptes marqués par des pertes en hausse mais une trésorerie confortable Sur les neuf premiers mois de son exercice 2025, Abivax a enregistré une perte d’exploitation de 174,4 M€, contre 130,2 M€ un an plus tôt, conséquence directe de la hausse des dépenses de recherche et développement liées à l’avancement des essais cliniques de phase avancée.

Malgré ces pertes, la société dispose d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 589,7 M€ au 30 septembre 2025, renforcée par la levée de fonds réalisée durant l’été. À la date de publication de ses comptes intermédiaires non audités, Abivax estime ainsi être en mesure de financer ses besoins jusqu’au quatrième trimestre 2027 . Réactions boursières (ABVX.FR en H1) À la suite de cette publication, Abivax chute de plus de 7,5% à 96,4 euros. Les investisseurs ont réagi à des résultats jugés « sans surprise » par Van Lanschot Kempen. Le broker reste toutefois à l’achat, estimant qu’Obefazimod pourrait devenir l’une des options thérapeutiques avancées privilégiées dans la rectocolite hémorragique. Selon lui, les rumeurs de fusions-acquisitions potentielles autour du groupe devraient par ailleurs continuer d’alimenter la volatilité du cours de l’action. Source: xstation5

