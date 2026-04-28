L’action Air Liquide baisse de 4% à 180 € en séance à Paris ce mardi, après un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe publie 6,786 milliards d’euros de revenus au premier trimestre, en baisse de 3,5% en données publiées, mais en hausse de 3,4% hors change et énergie. Le titre pèse sur le CAC 40, alors que les investisseurs regardent surtout la demande en Europe, en Asie et dans les Grandes Industries.

Action Air Liquide : le chiffre d’affaires manque les attentes

Un trimestre moins haut que le consensus

Air Liquide affiche 6,786 milliards d’euros de chiffre d’affaires entre janvier et mars. Le niveau ressort légèrement sous plusieurs attentes de marché : 6,83 milliards d’euros pour Vara Research, 6,826 milliards pour un autre consensus, 6,87 milliards pour FactSet, 6,88 milliards pour Oddo BHF et 7,051 milliards pour Jefferies. L’écart reste limité, mais il suffit à déclencher une baisse du titre.

En données publiées, les ventes reculent de 3,5% sur un an. La variation vient surtout du change, défavorable de 5,9%, et de l’énergie, défavorable de 1,0%. L’effet de périmètre ajoute 1,5%, avec la contribution de DIG Airgas depuis janvier.

La lecture opérationnelle est moins négative. Hors change et énergie, les ventes progressent de 3,4%. À données comparables, c’est-à-dire hors change, énergie et changements de périmètre, la croissance atteint 1,9%.

La nuance compte pour l’action Air Liquide. Le marché réagit au retard sur les attentes, mais le groupe ne signale pas de rupture de tendance. Les prix de l’énergie ne modifient pas directement la performance opérationnelle, car Air Liquide les répercute contractuellement à une grande partie de ses clients.

Gaz & Services ralentit en Europe et en Asie

La division Gaz & Services, qui représente 97,19% de l’activité totale, génère 6,595 milliards d’euros de revenus. Elle baisse de 3,4% en données publiées, progresse de 3,5% hors change et énergie et avance de 1,9% en organique. Jefferies attend 6,843 milliards d’euros sur cette division, Oddo BHF vise 6,690 milliards.

Les écarts géographiques expliquent la réaction du marché. Les Amériques progressent de 5,5% en comparable, avec une contribution de la chimie et du raffinage aux États-Unis. L’EMEA, qui regroupe Europe, Moyen-Orient et Afrique, recule de 0,4%, avec une baisse de 3,0% dans les Grandes Industries.

L’Asie-Pacifique atteint 1,318 milliard d’euros de ventes. La région progresse de 8,3% en publié grâce à DIG Airgas, mais recule de 0,7% en comparable. Dans les Grandes Industries, l’activité baisse de 4,2%, avec une demande encore faible.

JPMorgan qualifie la croissance organique du trimestre de légèrement décevante. La banque pointe l’Asie et l’EMEA, tout en notant une meilleure tenue de l’Amérique du Nord. Elle insiste aussi sur des volumes encore faibles hors activité onsite, malgré la hausse du carnet de projets.

Marge Air Liquide : les objectifs restent en place

142 millions d’euros d’efficacités au premier trimestre

Air Liquide indique que son programme de transformation génère 142 millions d’euros d’efficacités au premier trimestre. Le montant augmente de 8% par rapport à la même période de 2025. Le groupe ajoute aussi un effet prix de 3,4% dans l’Industriel Marchand.

Ces gains alimentent l’objectif de marge Air Liquide. Le groupe vise toujours une amélioration de 100 points de base en 2026, hors effet énergie et hors allocation du prix d’achat de DIG Airgas. Il vise aussi une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant.

L’objectif 2027 reste confirmé. Air Liquide vise encore 100 points de base de marge supplémentaire l’an prochain. L’ambition cumulée atteint 560 points de base d’amélioration sur la période 2022-2027, hors effet énergie.

Le flux de trésorerie opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement augmente de 7% à taux de change constant. Ce chiffre donne un contrepoids au repli publié du chiffre d’affaires. Pour les actions françaises, la qualité du cash-flow reste un critère suivi quand la croissance organique ralentit.

Investissements records et DIG Airgas en soutien

Les décisions d’investissement atteignent 1,5 milliard d’euros sur le trimestre. Le carnet de projets d’investissement atteint 5,5 milliards d’euros. Ces deux montants se placent aux plus hauts niveaux communiqués par le groupe.

DIG Airgas entre dans les comptes plus tôt que prévu. L’acquisition du groupe sud-coréen, finalisée le 13 janvier 2026, représente environ 3 milliards d’euros. Air Liquide indique qu’elle double ses effectifs en Corée du Sud et ajoute environ 900 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel dans le pays.

Le portefeuille de projets garde aussi un volet industriel et technologique. Aux États-Unis, Air Liquide signe un contrat long terme avec Hyundai-Posco Louisiana pour fournir oxygène, azote et argon à une future usine d’acier bas carbone. L’investissement prévu dépasse 350 millions de dollars.

Dans les semi-conducteurs, le groupe investit 200 millions d’euros à Hiroshima pour construire et exploiter deux unités de production de gaz industriels. Le projet sert un client japonais des puces de nouvelle génération liées à l’intelligence artificielle. Ce point soutient le thème Air Liquide semi-conducteurs, même si les ventes asiatiques du trimestre restent irrégulières.

Hélium Qatar : un risque encore limité pour Air Liquide

Le Moyen-Orient pèse peu dans les revenus

Air Liquide indique que son exposition financière au Moyen-Orient reste très limitée, autour de 1% du chiffre d’affaires total. Le groupe insiste surtout sur la sécurité de ses équipes et l’intégrité de ses installations dans la région. L’effet sur le premier trimestre reste donc contenu.

Le point de vigilance porte sur l’hélium Qatar. Depuis mars, une source d’hélium qatarienne est interrompue. Le dossier touche Air Liquide parce que le groupe est client du site de Qatar Energy à Ras Laffan, affecté par des dégâts liés à une attaque iranienne.

L’interruption a un effet limité sur le trimestre, mais elle reste à suivre pour les prochains mois. L’hélium sert aux fabricants de semi-conducteurs pour refroidir certaines opérations, ainsi qu’à la défense, au spatial et à l’imagerie médicale. Une tension prolongée peut donc toucher plusieurs chaînes industrielles.

Air Liquide dispose d’une réserve d’hélium en Allemagne. Cette caverne lui permet de continuer à servir ses clients et d’éviter, à ce stade, les ruptures d’approvisionnement. Cette capacité amortit le choc, sans supprimer le risque si la situation dure.

La journée investisseurs devient le prochain rendez-vous

La prochaine étape stratégique arrive le 1er octobre. Air Liquide prévoit une journée investisseurs consacrée à sa stratégie de moyen terme. Le marché attend des précisions sur la marge, les investissements et l’intégration de DIG Airgas.

Les avis d’analystes restent plutôt constructifs malgré la baisse du jour. Oddo BHF confirme une opinion à surperformance avec un objectif de cours de 216 €. Jefferies reste à l’achat avec un objectif de 204 €. Ces niveaux impliquent encore une prime par rapport au cours de clôture de lundi, mais la séance actuelle montre que le marché réagit d’abord au trimestre publié.

La division Ingénierie & Technologies apporte un signal plus faible. Ses revenus reculent de 3,8% en publié et progressent de seulement 0,1% à devises et périmètre comparables. Ce segment pèse peu dans les comptes, mais il renseigne sur le rythme des projets industriels.

L’action Air Liquide garde donc deux lectures opposées. Les revenus trimestriels manquent les attentes et la demande européenne et asiatique reste molle. Les objectifs de marge, le carnet de projets et les économies réalisées limitent la dégradation du scénario opérationnel.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Air Liquide baisse-t-elle après le T1 ?

L’action Air Liquide baisse car le chiffre d’affaires de 6,786 milliards d’euros ressort sous plusieurs attentes de marché. La faiblesse en Europe et en Asie pèse davantage que la croissance des Amériques.

Que signifie la croissance comparable pour Air Liquide ?

La croissance comparable neutralise le change, les prix de l’énergie et les changements de périmètre. Pour Air Liquide, elle atteint 1,9% au premier trimestre, contre une baisse publiée de 3,5%.

La marge Air Liquide reste-t-elle conforme aux objectifs ?

Oui. La marge Air Liquide reste au centre des objectifs 2026 et 2027, avec 100 points de base d’amélioration visés chaque année. Le groupe annonce aussi 142 millions d’euros d’efficacités au premier trimestre.

Pourquoi l’hélium Qatar compte-t-il pour Air Liquide ?

L’hélium Qatar compte car une source d’approvisionnement est interrompue depuis mars. Air Liquide indique que l’effet reste limité au premier trimestre, mais le dossier reste sensible pour les semi-conducteurs, le spatial et l’imagerie médicale.

Quel est le prochain rendez-vous pour l’action Air Liquide ?

Le prochain rendez-vous identifié est la journée investisseurs du 1er octobre. L’action Air Liquide dépend alors des précisions sur la marge, les investissements, DIG Airgas et l’approvisionnement en hélium.