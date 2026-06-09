🔴Le Nasdaq 100 chute de près de 4%

La séance de mardi outre-Atlantique a été marquée par une détérioration brutale du sentiment des marchés. Les premières tentatives de rebond dans le secteur technologique se sont avérées de courte durée, et un recul marqué des valeurs des semi-conducteurs a entraîné les principaux indices dans le rouge. Au-delà du secteur technologique, on observe également un net recul des valeurs énergétiques. Les investisseurs font preuve d’une extrême prudence à l’approche des prochains rapports clés sur l’inflation (IPC) aux États-Unis et de l’entrée en bourse de SpaceX prévue pour la fin de cette semaine.

De plus, on observe une chute massive des prix du pétrole sur les marchés des matières premières (le WTI perd plus de 3 %, tandis que le Brent cède plus de 2 %, tombant vers les 90 dollars). Cela fait suite aux déclarations de Donald Trump, qui a annoncé que les États-Unis étaient sur le point de signer un accord de paix définitif avec l'Iran, ce qui devrait conduire à la réouverture complète du détroit d'Ormuz, une voie navigable cruciale pour l'approvisionnement mondial. Il est toutefois clair que le marché n'apprécie pas la tournure actuelle des événements.

La montée en flèche de l'incertitude est parfaitement illustrée par l'indice de volatilité VIX, qui a bondi de plus de 10,3 % aujourd'hui, franchissant le seuil des 20 points. L'annonce du dépôt d'une demande d'introduction en bourse (IPO) confidentielle par OpenAI reste également sous les feux de l'actualité.

Actuellement, on observe un recul de près de 4 % de l'US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100), tandis que l'US500 est en baisse de près de 2 %. Analyse technique : La barre des 29 000 points constitue un niveau clé pour l'indice US100. Si la séance clôture en dessous de ce niveau, la correction pourrait s'étendre jusqu'à 26 000–27 000 points. Source : xStation5 Quelles sont les actions qui perdent le plus ? Le principal moteur de la vague de ventes est la capitulation des secteurs des semi-conducteurs et de l'IA, qui corrigent leurs gains euphoriques précédents. Voici les titres les plus en baisse : Marvell Technology (MRVL.US) : -14,2 % – la chute la plus brutale du secteur.

– la chute la plus brutale du secteur. Enphase Energy (ENPH.US) : -13,5 % – une vague de ventes massive alimentée par l'aversion au risque.

– une vague de ventes massive alimentée par l'aversion au risque. ARM Holdings (ARM.US) : -13,3 % – forte désaffection des investisseurs envers le concepteur britannique de puces.

– forte désaffection des investisseurs envers le concepteur britannique de puces. Super Micro Computer (SMCI.US) : -12,3 % – correction qui s'accentue pour l'un des anciens leaders de l'IA.

– correction qui s'accentue pour l'un des anciens leaders de l'IA. Qualcomm (QCOM.US) : -10,5 % – détérioration significative du sentiment à l'égard du fabricant de processeurs mobiles.

– détérioration significative du sentiment à l'égard du fabricant de processeurs mobiles. Micron Technology (MU.US) : -9,408 % et Intel (INTC.US) : -9,0 % – les géants de la mémoire et des processeurs sous forte pression à la vente.

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