🟡⬇️L'or au plus bas depuis mars

Les cours de l'or chutent fortement en cette séance, reculant de plus de 1,3 % pour s'établir sous la barre des 4 270 dollars l'once, effaçant ainsi les gains enregistrés depuis le début de l'année. Cette forte baisse est alimentée à la fois par des craintes liées à un resserrement monétaire et par les révisions de prévisions opérées par les principales institutions de Wall Street. Faits marquants et anomalies du marché : Citi abaisse ses prévisions : Citigroup a abaissé son objectif de cours à 3 mois pour l'or de 4 300 $ à 4 000 $ l'once . Les analystes préviennent que si le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit et que la demande physique continue de baisser, le prix pourrait reculer jusqu'à 3 500 $. UBS a également abaissé ses prévisions pour l'or de 5 900 à 5 500 dollars pour la fin de cette année.

Citigroup a abaissé son objectif de cours à 3 mois pour l'or de 4 300 $ à . Les analystes préviennent que si le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit et que la demande physique continue de baisser, le prix pourrait reculer jusqu'à 3 500 $. UBS a également abaissé ses prévisions pour l'or de 5 900 à 5 500 dollars pour la fin de cette année. Anomalie de prix : Il est intéressant de noter que la vague de ventes sur l'or se poursuit, alors même que les anticipations du marché concernant les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis ont légèrement baissé . Actuellement, les contrats à terme anticipent une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année (contre 1,2 plus tôt cette semaine, à la suite des données NFP très solides publiées vendredi).

Il est intéressant de noter que la vague de ventes sur l'or se poursuit, . Actuellement, les contrats à terme anticipent une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année (contre 1,2 plus tôt cette semaine, à la suite des données NFP très solides publiées vendredi). B Le pétrole en baisse, Wall Street aussi :B La baisse de l'or s'accompagne d'une chute des prix du pétrole brut (le WTI sous les 90 $), ce qui devrait théoriquement réduire la pression inflationniste et soutenir l'or à court terme. Néanmoins, l'aversion au risque domine les marchés : les capitaux fuient également les marchés boursiers, comme en témoigne le net recul des principaux indices de Wall Street (US500, US100). L'or se comporte actuellement de manière inhabituelle, faisant fi du léger assouplissement des anticipations concernant la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Cela indique que les investisseurs pourraient prendre leurs bénéfices après une remontée de plusieurs mois ou simplement liquider leurs positions face à un refroidissement général du sentiment à Wall Street. Et maintenant ? Un test décisif pour les haussiers sur le marché de l'or sera la publication demain (mercredi) des données sur l'inflation IPC américaine pour le mois de mai. Si la dynamique des prix surprend à la hausse, la pression sur l'or s'intensifiera et le marché recommencera à anticiper un coût plus élevé de l'argent aux États-Unis, poussant l'or encore plus vers les 4 000 dollars l'once. Actuellement, le cours se maintient en dessous de la moyenne sur 200 séances, et avant le niveau des 4 000 dollars, nous disposons également d'un support sous la forme d'un retracement de 38,2 % de la forte vague haussière observée depuis 2023. Un retour de la faiblesse du dollar pourrait constituer un signal important pour l'or. À l'heure actuelle, nous observons un retour de l'indice du dollar vers les 100, niveau auquel il s'échangeait déjà fin mars, ainsi qu'en juillet et novembre 2025. À ces occasions, cela a toujours marqué un point de rebond pour l'or.

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