Points clés Le cours de l' action Argenx gagne 8,35% à 791,20 euros suite à l'atteinte du critère principal de son étude clinique.

gagne 8,35% à 791,20 euros suite à l'atteinte du critère principal de son étude clinique. Le traitement expérimental affiche une amélioration globale supérieure de 15,4 points par rapport au placebo à 52 semaines.

Le laboratoire prévoit de demander une homologation rapide pour une indication dont le potentiel atteint plusieurs milliards de dollars.

La cotation de l'action Argenx s'accélère ce lundi à la Bourse de Bruxelles. Le titre gagne 8,35% pour atteindre 791,20 euros, propulsant la société de biotechnologie en tête de l'indice européen Euro STOXX 50. La progression fait suite à la publication de données d'efficacité sur l'utilisation du médicament expérimental Vyvgart Hytrulo dans le traitement de la myopathie nécrosante. Les résultats cliniques de l'étude ALKIVIA Une efficacité confirmée sur le critère principal La société Argenx a communiqué les données finales de son essai clinique de Phase 3. L'étude évaluait l'administration de l'efgartigimod chez des patients adultes atteints de myosite auto-immune. Le critère d'évaluation primaire a été atteint avec une marge significative. À la 52e semaine de traitement, les patients ont enregistré une amélioration de leur score clinique global. La hausse est supérieure de 15,4 points à celle observée dans le groupe placebo. Les scores respectifs s'établissent à 47,95 contre 32,56. Les premiers bénéfices thérapeutiques sont apparus dès la quatrième semaine de prise du médicament. L’efficacité s'est maintenue tout au long de l'année d'observation. L'effet a perduré, y compris pendant la phase de réduction progressive de la prise de corticoïdes par les patients. Le détail par sous-types de la pathologie L'étude clinique englobait deux formes distinctes de cette maladie entraînant une faiblesse musculaire. Le sous-groupe souffrant de myopathie nécrosante à médiation immunitaire a généré les données les plus probantes. Les patients de cette cohorte affichent un avantage de 14,8 points face au placebo. Aucune option thérapeutique n'est actuellement homologuée pour ce sous-type spécifique de la pathologie. L'essai mené par Argenx constitue la première évaluation de ce stade clinique de Phase 3 à dégager une amélioration valide. Le ciblage du récepteur apporte ici un bénéfice médical chiffré. Les résultats concernant les patients atteints de dermatomyosite présentent une trajectoire similaire. L'amélioration clinique atteint 14,5 points de plus que le groupe contrôle. La taille réduite de cet échantillon n'a cependant pas permis d'atteindre le seuil de validation mathématique formel. Les perspectives commerciales et boursières Une nouvelle indication stratégique pour le Vyvgart Ces nouvelles données médicales ouvrent la voie à une extension de l'utilisation de la franchise Vyvgart Hytrulo. La direction médicale de l'entreprise considère ces chiffres comme une validation de sa stratégie. L'objectif consiste à élargir le spectre d'action de sa molécule vers de multiples cas de myosite auto-immune. La biotech prépare désormais le dépôt d'un dossier de demande d'homologation en urgence pour la myopathie nécrosante. Les dirigeants entameront des discussions avec les autorités sanitaires américaines concernant le périmètre exact de la demande. Le profil de tolérance du médicament est resté conforme aux observations antérieures. L'exposition financière au secteur de la santé peut s'effectuer via la sélection de titres individuels ou par un ETF santé. Les valorisations des entreprises biotechnologiques réagissent massivement aux publications de résultats de phase avancée. La franchise immunologique représente un levier de chiffre d'affaires direct pour la société européenne. La réaction des analystes financiers Le cours de l'action Argenx a immédiatement intégré ces annonces dès l'ouverture des échanges boursiers. Le titre affiche une progression de 8,35% pour s'établir à 791,20 euros en séance. La variation place l'entreprise en tête des performances de l'indice Euro STOXX 50 ce lundi. Les courtiers spécialisés ont mis à jour leurs modélisations financières suite à cette publication médicale. Le cabinet KBC Securities chiffre l'opportunité commerciale de la myopathie nécrosante à plusieurs milliards de dollars. La banque d'investissement maintient sa recommandation à l'achat sur le dossier. L'objectif de valorisation est fixé à 890 euros par l'établissement d'analyse. Ce niveau implique un potentiel de hausse de 21,9% par rapport au cours Argenx actuel. L'évolution de ce laboratoire anime directement les indices boursiers européens dédiés au secteur de la santé. Source : xStation5 ❓ FAQ sur Argenx Pourquoi le cours de l'action Argenx a-t-il augmenté ? Le titre a progressé de près de 8,35% suite à la publication de résultats positifs pour son essai clinique ALKIVIA de Phase 3. L'entreprise a démontré l'efficacité de son traitement sur une maladie musculaire dépourvue d'option médicale approuvée. Qu'est-ce que l'efgartigimod développé par Argenx ? Il s'agit du principe actif commercialisé sous le nom de Vyvgart Hytrulo. Cette molécule cible spécifiquement un récepteur immunologique pour traiter plusieurs formes de myosite auto-immune. Quelles sont les prochaines étapes pour l'action Argenx ? L'entreprise prévoit de soumettre un dossier d'homologation d'urgence aux autorités de santé américaines. La validation de cette nouvelle indication ouvrirait un marché évalué à plusieurs milliards de dollars pour le laboratoire.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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