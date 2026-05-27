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L'action Casino a enregistré une hausse de 9 % ce mercredi à la Bourse de Paris.
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Daniel Kretinsky presse les créanciers d'effacer 500 millions d'euros de dette pour assainir le bilan financier.
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France Retail Holdings (FRH) propose d'injecter 500 millions d'euros et accepte de limiter sa participation à 51 % du capital.
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L'action Casino a enregistré une hausse de 9 % ce mercredi à la Bourse de Paris.
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Daniel Kretinsky presse les créanciers d'effacer 500 millions d'euros de dette pour assainir le bilan financier.
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France Retail Holdings (FRH) propose d'injecter 500 millions d'euros et accepte de limiter sa participation à 51 % du capital.
Le cours de l'action Casino enregistre une progression de 9 % ce mercredi à la Bourse de Paris. Le milliardaire Daniel Kretinsky, actionnaire de référence du distributeur, a pressé les créanciers d'accepter une lourde restructuration financière lors d'un entretien accordé au Figaro. Cette déclaration publique intervient alors que le groupe doit négocier un allègement décisif de son endettement avant l'été. Les opérateurs de marché positionnés sur les actions françaises réagissent positivement à la fermeté affichée par la direction.
Une restructuration inévitable de la dette
L'appel direct aux créanciers
Daniel Kretinsky a utilisé les colonnes du Figaro pour adresser un message univoque aux porteurs de la dette du groupe. L'investisseur tchèque, qui a pris le contrôle de l'entreprise en 2024 via son véhicule France Retail Holdings (FRH), exige une approche pragmatique. Il demande aux institutions financières de se comporter de manière responsable face à la situation comptable actuelle.
La valorisation de l'enseigne et le montant des créances ne sont plus soutenables selon l'actionnaire majoritaire. Les hypothèses d'investissement initiales se sont avérées déconnectées des performances commerciales réelles. L'homme d'affaires martèle que de lourdes pertes financières doivent être acceptées pour protéger l'outil de travail.
L'échéance de remboursement de 1,4 milliard d'euros fixée à mars 2027 constitue le mur d'endettement à franchir. La direction espère arracher un accord global dès cet été pour assainir le bilan. Le droit français dispose des leviers nécessaires pour imposer une solution de sauvegarde si les négociations amiables échouent.
Un nouveau plan d'allègement sur la table
Le passif de l'entreprise a déjà fait l'objet d'une coupe drastique de 5 milliards d'euros lors de la première restructuration de 2024. Cette séquence s'était soldée par le départ de l'ancien dirigeant historique, Jean-Charles Naouri. La charge de la dette est toutefois repartie à la hausse depuis cette date, forçant une nouvelle intervention.
Le plan dévoilé mi-mars par FRH fixe un plafond d'endettement strict à 900 millions d'euros. En contrepartie d'un abandon de créances de 500 millions d'euros exigé auprès des prêteurs, le groupe s'engage à injecter un montant équivalent en numéraire. Cette parité d'effort définit le cadre de la négociation actuelle.
L'actionnaire principal a par ailleurs assoupli sa position sur la gouvernance pour faciliter les discussions. Alors qu'il visait initialement une participation de 66 % au capital, FRH accepte de limiter son emprise à 51 %. Cette concession lève l'un des points de blocage identifiés par les analystes de la restructuration.
La réaction du marché et la stratégie de relance
Une envolée boursière à la Bourse de Paris
Les déclarations offensives du milliardaire ont provoqué un rebond technique immédiat sur les marchés. L'action Casino a bondi de 9 % en séance, voyant son cours remonter autour de 0,25 euro. Les volumes d'échanges constatés sur Euronext Paris confirment le regain d'intérêt pour le dossier.
Les opérateurs saluent la clarté du message envoyé aux banques et aux fonds d'investissement. La mention d'un recours au tribunal rassure paradoxalement les actionnaires minoritaires sur la détermination du repreneur. Le marché intègre la probabilité d'une résolution rapide du litige entre les parties.
Cette variation journalière illustre la volatilité extrême qui caractérise le cours Casino depuis plusieurs mois. Les investisseurs actifs sur le compartiment des actions de la grande distribution scrutent la moindre avancée dans les négociations. Ce mouvement spéculatif s'inscrit dans la tendance plus large des indices boursiers parisiens.
La pérennité du modèle économique réaffirmée
Le propriétaire se veut confiant quant à l'avenir opérationnel des enseignes Monoprix, Franprix et Cdiscount. Le distributeur n'est pas menacé de faillite selon son principal dirigeant. L'exploitation courante reste stable et bénéficie du soutien actif des banques partenaires historiques.
Le modèle économique est jugé durable par FRH, justifiant les efforts réclamés à l'ensemble des créanciers. Le redressement des marges passe par une rationalisation du réseau de magasins et un repositionnement tarifaire. L'objectif consiste à retrouver une dynamique commerciale positive face aux réseaux indépendants concurrents.
L'assise financière de la maison mère garantit le maintien du cycle d'exploitation à court terme. Daniel Kretinsky se déclare prêt à investir plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires pour assurer le futur du groupe. Cet apport de trésorerie soutiendra la relance et l'apurement définitif du passif.
❓ FAQ
Pourquoi l'action Casino a-t-elle augmenté de 9 % en Bourse ? Le titre a bondi suite à une interview de Daniel Kretinsky dans Le Figaro. L'actionnaire principal a exigé un effort important des créanciers pour restructurer la dette, envoyant un signal de fermeté salué par les opérateurs de marché.
Quel est le niveau d'endettement actuel du groupe Casino ? L'entreprise fait face à une échéance de remboursement de 1,4 milliard d'euros d'ici 2027. La direction propose de plafonner la dette résiduelle à 900 millions d'euros, ce qui implique un effacement massif des créances existantes.
Qui dirige la restructuration de Casino ? Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky contrôle l'entreprise depuis 2024 via sa holding France Retail Holdings (FRH). Il s'est engagé à injecter 500 millions d'euros supplémentaires pour sécuriser l'avenir des enseignes du groupe.
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