Le baril WTI chute sous les 90 dollars suite à la signature d'un accord pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

30 377 points. C'est le niveau historique atteint par le Nasdaq 100 à l'ouverture de Wall Street ce mercredi. Les indices américains poursuivent leur ascension, soutenus par un double catalyseur : l'engouement inébranlable pour l'intelligence artificielle et une détente soudaine sur le cours du pétrole. Pour les investisseurs exposés aux actions, cette configuration macroéconomique offre un répit sur le front de l'inflation et relance l'appétit pour le risque.

La détente des prix de l'énergie soulage les marchés

Chute brutale du brut après l'accord sur Ormuz

Le marché des matières premières énergétiques connaît un mouvement de correction marqué ce mercredi. Le baril de Brent perd 3,4 % à 93 dollars sur les places européennes. De son côté, le contrat sur le WTI américain lâche plus de 4 % et passe sous la barre psychologique des 90 dollars.

Ce repli rapide s'explique par des avancées diplomatiques concrètes au Moyen-Orient. Washington et Téhéran ont conclu un protocole d'accord visant à rétablir la fluidité de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. La télévision d'État iranienne a confirmé un retour progressif à la normale pour le trafic commercial d'ici un mois.

Bien que seuls quelques navires de fort tonnage transitent actuellement chaque jour par ce goulot d'étranglement stratégique, le trafic de supertankers s'intensifie depuis la mi-mai. Cette normalisation logistique dissipe le risque immédiat d'un choc d'offre sur le cours du pétrole. La baisse des coûts énergétiques rassure ainsi les opérateurs économiques industriels.

Les rendements obligataires en repli

L'accalmie sur le front du marché de l'énergie se répercute favorablement sur le marché obligataire nord-américain. Le rendement des bons du Trésor américain (T-notes) à 10 ans se détend pour s'établir à un niveau légèrement supérieur à 4,47 %.

Cette respiration des taux longs traduit une révision à la baisse des anticipations d'inflation pour les trimestres à venir. Les intervenants du marché ajustent leurs prévisions concernant la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Une dynamique d'inflation sous contrôle offre mécaniquement plus de latitude à la banque centrale pour gérer ses taux directeurs.

Pour les entreprises cotées en bourse, la stabilisation du coût de l'emprunt garantit une meilleure visibilité financière. Le secteur technologique, très sensible à l'actualisation de ses flux de trésorerie futurs en fonction des taux d'intérêt, tire profit de cet environnement pour maintenir des valorisations élevées.

Le Nasdaq 100 redéfinit les sommets boursiers

Une valorisation boursière soutenue par les fondamentaux

Dès l'ouverture de la session boursière américaine, le Nasdaq 100 a enregistré une nouvelle marque historique à 30 377 points. L'indice technologique se stabilise à présent juste au-dessus du seuil des 30 000 points. Le marché acte ce mercredi sa sixième séance consécutive de progression.

D'un point de vue graphique, la tendance acheteuse s'affirme avec une hausse cumulée de 30 % depuis le creux local observé fin mars. L'indice a récemment percé le niveau d'extension de Fibonacci de 200 % de la dernière phase de baisse. Les algorithmes et les gérants font pour l'instant abstraction des indicateurs techniques pointant vers un état de surachat.

Si le ratio cours/bénéfice (P/E) instantané des valeurs technologiques gravite autour de 40, le ratio estimé à 12 mois (Forward P/E) se positionne à un niveau plus modéré, entre 26 et 27. Ce chiffre demeure sensiblement inférieur aux multiples enregistrés à la transition des années 2025 et 2026. L'augmentation rapide des profits nets justifie le maintien des flux acheteurs sur ces actions américaines.

Les semi-conducteurs et le spatial attirent les flux

L'industrie des puces électroniques capte l'essentiel des volumes d'échanges. Micron Technology bondit de 6 % à l'ouverture, prolongeant sa flambée de 19 % de la veille. Cette dynamique propulse le groupe américain et le sud-coréen SK Hynix dans le groupe restreint des entreprises capitalisant plus de 1 000 milliards de dollars.

Ces deux acteurs rejoignent Alphabet (4 690 milliards) et Apple (4 530 milliards) dans les sommets de la cote, loin derrière Nvidia et ses 5 200 milliards de dollars de valorisation. Parallèlement, l'industrie aérospatiale draine d'importants capitaux suite aux rumeurs persistantes d'une introduction en bourse imminente de SpaceX.

Parmi les publications d'entreprises de la journée, Bath & Body Works s'envole de 10 % après des résultats trimestriels supérieurs au consensus. ByteDance a dévoilé un plan de dépenses de 70 milliards de dollars pour ses infrastructures de données. À l'opposé, la firme de cybersécurité Zscaler s'effondre de 25 % à cause de projections de croissance abaissées, tandis que Verra Mobility plonge de 68 % après avoir perdu un contrat commercial majeur avec Avis.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui pousse le Nasdaq 100 à des niveaux record ? L'indice est propulsé par les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les solides résultats des fabricants de semi-conducteurs. La détente récente des rendements obligataires américains offre également un environnement de financement favorable aux valeurs technologiques.

Pourquoi le cours du pétrole brut baisse-t-il aujourd'hui ? La chute du cours du pétrole s'explique par le protocole d'accord conclu entre Washington et Téhéran pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Cette résolution diplomatique éloigne les craintes d'une pénurie d'approvisionnement mondial.

Comment s'exposer à l'indice Nasdaq 100 depuis la France ? Les investisseurs particuliers peuvent cibler les performances des entreprises technologiques américaines via des fonds indiciels comme les ETF répliquant le Nasdaq 100. Il est également possible d'acheter directement les actions américaines des sociétés qui composent cet indice de référence.