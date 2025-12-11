Action de la semaine – Jabil Inc (11/12/2025)

Imaginez une entreprise qui ne conçoit pas de puces comme Nvidia et ne construit pas de clouds comme AWS, mais qui joue néanmoins un rôle clé dans l'essor technologique. Jabil Inc. assemble des serveurs IA, imprime des coques d'iPhone et fabrique des composants électroniques pour Tesla. Depuis le début de l'année 2025, l'action de l'entreprise a augmenté de 59 %, tandis qu'une valorisation de seulement 14 fois l'EV/EBITDA suggère que Wall Street sous-estime encore le rôle de Jabil dans l'explosion des centres de données. Jabil ne fait pas la une des journaux, mais elle est un architecte discret de la technologie mondiale. Apple, Cisco, HP et les principaux hyperscalers s'appuient tous sur les usines de Jabil dans 30 pays. À l'ère de l'IA et des véhicules électriques, où la demande de serveurs GPU et d'électronique automobile augmente de 30 % par an, l'entreprise entre dans une phase d'accélération solide. Cet acteur discret surpassera-t-il le S&P 500 et deviendra-t-il le prochain favori des fonds d'investissement ? Examinons les chiffres et l'histoire de l'entreprise qui pourraient changer la perception de la chaîne d'approvisionnement technologique.

Profil de l'entreprise

Jabil Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication électronique sous contrat. Elle fournit des services de bout en bout, notamment la conception, la fabrication et la logistique, et accompagne ses clients à chaque étape du cycle de vie des produits. Présente à l'échelle mondiale, Jabil sert de nombreuses entreprises technologiques de premier plan, fournissant des composants et des solutions finies dans des secteurs tels que l'informatique, l'automobile, la santé et l'électronique grand public. La demande croissante en technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, les véhicules électriques et les infrastructures 5G stimule le développement de l'entreprise. Jabil tire parti des tendances en matière d'externalisation pour aider ses clients à optimiser leur production et à commercialiser plus rapidement leurs innovations. Sa flexibilité, sa large gamme de services et sa présence mondiale permettent à Jabil de conserver une position forte dans le secteur et de répondre aux besoins dynamiques de ses clients à travers le monde.

Les grandes tendances qui façonnent l'avenir de l'entreprise

Jabil opère dans les principaux secteurs technologiques qui stimulent la croissance mondiale de l'électronique. Il s'agit notamment de l'intelligence artificielle et des centres de données, des véhicules électriques et de l'automobile, des soins de santé et des biotechnologies, ainsi que de la 5G et de l'edge computing. Le marché de l'intelligence artificielle et des centres de données connaît une expansion rapide, ce qui augmente la demande de serveurs GPU et de centres de données modulaires, des domaines dans lesquels Jabil est très impliqué. Les véhicules électriques et les solutions automobiles connexes représentent un autre secteur en pleine croissance, notamment la production de modules de batteries et la robotique industrielle, qui font partie des offres de Jabil. Les segments des soins de santé et des biotechnologies connaissent une croissance stable et forte, où la société fournit des dispositifs médicaux de pointe et des services de fabrication en sous-traitance pour le secteur pharmaceutique. Enfin, la 5G et l'edge computing soutiennent le développement des infrastructures réseau et l'automatisation des entrepôts, renforçant ainsi les relations de Jabil avec des clients tels qu'Apple, HP et Amazon. La combinaison de ces mégatendances constitue une base solide pour la croissance du chiffre d'affaires et des marges de Jabil, ce qui en fait une entreprise attractive sur le marché de la fabrication électronique en sous-traitance.

Analyse financière

Jabil clôture l'exercice 2025 dans une position opérationnelle très solide. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint environ 8,1 milliards de dollars, marquant une nette reprise après une période de baisse des ventes. Les marges d'exploitation et nettes se sont stabilisées autour de 4 à 5 % et 2 %, après une hausse ponctuelle et anormale de la rentabilité en 2024 due à des facteurs favorables et non récurrents. La croissance de l'activité s'accompagne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle plutôt que d'une compression des marges.

Il convient de souligner le rendement élevé des capitaux propres (ROE), qui s'est maintenu entre 30 et 35 % au cours des derniers trimestres, ce qui constitue un résultat remarquable pour une entreprise manufacturière aussi complexe. Associé à une croissance solide du bénéfice par action au cours des huit derniers trimestres, cela démontre que la direction transforme efficacement les mégatendances, telles que la croissance des infrastructures d'IA, en valeur réelle pour les actionnaires.

La structure de la dette de l'entreprise indique que Jabil aborde la prochaine phase d'investissements avec un bilan solide. La dette à long terme est restée comprise entre 2,7 et 3,3 milliards de dollars, tandis que la dette à court terme n'a augmenté qu'au cours des derniers trimestres, à partir d'un niveau très bas. Le ratio de liquidité générale reste confortablement supérieur à 1,0 et le ratio de liquidité immédiate s'est amélioré par rapport à 2022-2023, ce qui indique que la société finance des segments de croissance stratégiques tels que l'IA et les centres de données à partir d'une position de forte liquidité.

La relation entre l'EBITDA généré, le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital (WACC) est également positive. Le ROIC a constamment dépassé le WACC, ce qui signifie que chaque unité supplémentaire de capital investi génère un rendement supérieur au coût de financement. Jabil ne se contente pas de croître, mais crée également une valeur réelle pour ses actionnaires.

Les résultats financiers et les indicateurs opérationnels de l'entreprise brossent un tableau cohérent de « l'architecte invisible du boom de l'IA ». Jabil bénéficie de la demande croissante en infrastructures de centres de données et en électronique de pointe, tout en conservant un bilan sain, un ROE élevé et une forte liquidité. Cette combinaison donne à la direction la latitude nécessaire pour continuer à investir dans la capacité de production pour l'IA et permet une politique attractive pour les actionnaires, à la fois par le rachat d'actions et par des flux de trésorerie stables à long terme.

Perspectives de revenus

Les prévisions de revenus de Jabil montrent qu'après un revers temporaire en 2024, l'entreprise renoue avec une croissance stable, quel que soit le scénario. Jabil aborde le prochain exercice financier avec une situation financière solide et une demande favorable pour les technologies liées à l'IA, les centres de données et l'électronique grand public et industrielle. Sur la base des résultats historiques de 2019 et des tendances observées sur le marché, trois scénarios de prévisions de revenus pour 2026-2029 ont été élaborés, illustrant le développement potentiel de l'activité dans différentes conditions de marché.

Dans le scénario de base, les revenus de Jabil augmentent progressivement pour atteindre environ 31,4 milliards de dollars en 2026, puis 34,96 milliards de dollars en 2029. Ce scénario table sur une croissance modérée et régulière de la demande dans des segments clés tels que les infrastructures d'IA, l'automobile et l'électronique grand public. L'entreprise maintient un équilibre entre expansion et contrôle des coûts, ce qui lui permet de dégager des marges stables et de créer de la valeur pour ses actionnaires.

Le scénario optimiste prévoit une croissance plus rapide du chiffre d'affaires, tirée par la demande croissante de produits liés à l'IA et aux centres de données, ainsi que par le secteur des véhicules électriques. Le chiffre d'affaires pourrait atteindre 32,15 milliards de dollars en 2026, puis 36,16 milliards de dollars en 2029. Ce scénario suppose une utilisation efficace des capacités de production, une amélioration de l'efficacité opérationnelle et un renforcement des relations avec les clients clés, permettant une croissance accélérée sans risque excessif pour le bilan.

Le scénario prudent table sur une croissance plus lente du chiffre d'affaires, qui atteindrait environ 31,24 milliards de dollars en 2026 et 33,97 milliards de dollars en 2029. Ce scénario reflète un éventuel ralentissement de la demande dans certains segments ou des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Malgré une croissance plus lente, la société maintient une rentabilité stable et un contrôle des coûts, conservant ainsi sa capacité à générer des flux de trésorerie et à investir dans des segments de marché stratégiques.

Évaluation

Nous présentons une évaluation de Jabil Inc. à l'aide de la méthode de l'actualisation des flux de trésorerie (DCF). Il convient de souligner que cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une évaluation précise.

Jabil Inc. est un fournisseur mondial de services de fabrication électronique sous contrat, au service des plus grandes marques technologiques mondiales. La société bénéficie d'une demande croissante liée aux infrastructures de centres de données, à l'intelligence artificielle et à l'électronique industrielle, ce qui lui assure une base solide pour poursuivre sa croissance.

L'évaluation est basée sur le scénario de référence en matière de revenus et de prévisions financières, avec un coût moyen pondéré du capital (CMPC) de 9 % et un taux de croissance terminal prudent de 2 %. Les paramètres financiers sont basés sur les données moyennes des dernières années, ce qui donne une vision réaliste de la situation de la société.

Sur cette base, nous estimons la valeur d'une action Jabil à environ 319 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 41 % par rapport au cours actuel de 227,14 dollars. Cela indique une opportunité d'investissement intéressante, en particulier pour les investisseurs qui croient en la croissance continue de la société dans les domaines de l'infrastructure d'IA, des centres de données et de l'électronique de pointe.

L'évaluation tient également compte des risques liés au marché et à la concurrence. Le succès à long terme de l'entreprise dépendra de sa capacité à maintenir une croissance stable, à gérer efficacement ses coûts et à convertir les grandes tendances technologiques en valeur réelle pour ses actionnaires.