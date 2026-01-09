-
Rio Tinto et Glencore auraient repris des discussions en vue d’une méga-fusion.
-
L’opération créerait le plus grand groupe minier mondial, valorisé à plus de 200 milliards USD.
-
Glencore s’envole en Bourse, tandis que Rio Tinto recule, sur fond de craintes de dilution.
-
Les analystes sont partagés entre potentiel stratégique et complexité opérationnelle.
-
BHP pourrait entrer dans la danse si les négociations s’éternisent.
-
Les marchés actions européens sont en effervescence après la résurgence de rumeurs autour d’une méga-fusion entre Rio Tinto et Glencore. Si elle se concrétise, l’opération donnerait naissance au plus grand acteur minier mondial, dans un contexte particulièrement favorable aux matières premières.
🏗️ Une fusion stratégique dans un contexte de boom des matières premières
Un projet relancé après un premier échec
Selon les informations circulant sur les marchés, Rio Tinto (RIO.UK) et Glencore (GLEN.UK) auraient repris leurs discussions en vue d’un rapprochement stratégique. Il s’agirait de la deuxième tentative, après un premier échec en 2024 lié à des désaccords sur la valorisation des actifs.
Cette fois, le contexte est nettement plus porteur. Le cuivre dépasse les 13 000 USD la tonne, établissant de nouveaux records, tandis que l’ensemble du secteur minier bénéficie d’un engouement mondial pour les matières premières, soutenu par la transition énergétique et les besoins croissants en infrastructures.
Une échéance clé début février
Le calendrier est particulièrement serré. Rio Tinto dispose jusqu’au 5 février pour confirmer officiellement une offre ou, à défaut, se retirer du processus pour une période de six mois. Cette date constitue donc un point de bascule majeur pour les investisseurs, qui ajustent déjà leurs positions en conséquence.
📊 Réaction des marchés : enthousiasme pour Glencore, prudence pour Rio
Une envolée spectaculaire de Glencore
La réaction boursière est marquée par une forte asymétrie. À Londres, l’action Glencore progresse jusqu’à 7.8%, atteignant son plus haut niveau depuis juillet 2024. Les investisseurs estiment que le groupe est sous-valorisé, notamment au regard de la qualité de ses actifs dans le cuivre.
Glencore dispose en effet de certains des meilleurs gisements de cuivre au monde et ambitionne de doubler sa production d’ici dix ans. Dans un monde engagé dans la décarbonation, le cuivre est perçu comme un métal indispensable, renforçant l’attrait stratégique du groupe.
Des craintes persistantes autour de Rio Tinto
À l’inverse, Rio Tinto recule de 1.7% à 6.3% selon les places boursières. Les investisseurs redoutent une dilution des actionnaires, ainsi que des coûts d’intégration élevés liés à une opération d’une telle ampleur. Malgré ces inquiétudes, l’ensemble du secteur minier européen bénéficie de flux acheteurs, porté par l’espoir d’un accord historique.
🧠 Des analystes divisés sur la pertinence de l’opération
Morgan Stanley voit un fort potentiel
Les analystes de Morgan Stanley adoptent une lecture résolument positive. Ils recommandent l’achat des deux titres, estimant que la fusion permettrait de révéler la valeur réelle de Glencore, actuellement sous-estimée par le marché. Le nouveau groupe serait également beaucoup plus exposé au cuivre, qui représenterait 35% des revenus, contre environ 25% actuellement.
Selon eux, cette orientation renforcerait la position stratégique du futur géant minier dans la transition énergétique mondiale.
Oddo BHF alerte sur les risques
À l’opposé, la banque Oddo BHF se montre nettement plus critique. Ses analystes soulignent la complexité extrême d’une telle fusion, notamment en raison des cultures d’entreprise très différentes. Un autre point de friction majeur concerne le charbon : Glencore est l’un des principaux producteurs mondiaux, tandis que Rio Tinto s’est retiré de ce segment depuis plusieurs années.
Les obstacles réglementaires sont également conséquents. L’opération devrait être validée dans au moins huit pays, un processus long et coûteux. Enfin, la structure de double cotation de Rio Tinto complique considérablement toute transaction en actions.
🔍 Enjeux concurrentiels et analyse technique
BHP en embuscade
Un autre acteur majeur observe la situation de près : BHP (BHP.UK). Le groupe souhaiterait renforcer son exposition au cuivre et pourrait profiter d’un enlisement des discussions pour lancer sa propre offre, sur Glencore ou sur certains de ses actifs stratégiques.
Pour Simon Trott, nouveau directeur général de Rio Tinto, ce dossier représente la première décision stratégique majeure de son mandat. À l’inverse, Gary Nagle, PDG de Glencore, défend depuis longtemps en coulisses l’idée qu’un rapprochement avec Rio constitue l’opération la plus logique du secteur minier.
Des signaux techniques très tendus sur Glencore
Sur le plan technique, l’action Glencore a ouvert la séance avec un gap haussier. Sur une base hebdomadaire, la dynamique du RSI sur 14 semaines montre que la valorisation atteint ses niveaux les plus élevés depuis 2022. Cette configuration traduit une forte appétence des investisseurs, mais implique aussi un risque accru de correction en cas de déception sur le dossier de fusion.
❓ FAQ
Pourquoi cette fusion est-elle considérée comme historique ?
Elle créerait le plus grand groupe minier mondial, avec une capitalisation dépassant 200 milliards USD.
Pourquoi Glencore réagit-il mieux en Bourse que Rio Tinto ?
Le marché considère Glencore comme sous-valorisé et voit la fusion comme un moyen de révéler son potentiel.
Quels sont les principaux risques de l’opération ?
Les différences culturelles, les actifs liés au charbon, les contraintes réglementaires et la complexité juridique.
Quel rôle joue le cuivre dans cette opération ?
Le cuivre est central : il deviendrait le principal moteur de revenus du groupe fusionné.
BHP peut-il réellement contrer cette fusion ?
Oui, en cas de blocage ou de lenteur, BHP pourrait tenter une offre concurrente ou ciblée.
