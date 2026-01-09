Points clés L’action Abivax affiche une baisse de 17,61% depuis le début de l’année

Le titre avait progressé de 1666,27% sur l’ensemble de l’année dernière

L’accord entre Eli Lilly et Ventyx Biosciences met fin aux spéculations

Abivax et Ventyx sont positionnées sur les maladies inflammatoires chroniques

Le titre cédait 0,8% à la Bourse de Paris en matinée

L’action Abivax poursuit son mouvement de repli à la Bourse de Paris, après une année 2025 marquée par une envolée exceptionnelle. Ce recul récent s’explique principalement par un apaisement de la spéculation autour d’un éventuel rachat, dans un contexte de consolidation du secteur des biotechnologies. 📉 Un recul marqué mais à relativiser Une baisse notable depuis janvier Depuis le début de l’année, le titre Abivax affiche un repli de 17,61%. Cette performance négative peut sembler significative à première vue, en particulier pour les investisseurs débutants. Cependant, elle intervient après une phase de hausse hors norme enregistrée l’an dernier. En effet, sur l’ensemble de l’année précédente, l’action avait progressé de 1666,27%, portée par un fort engouement des marchés pour son potentiel thérapeutique. Dans ce contexte, le mouvement actuel apparaît davantage comme une phase de correction que comme un signal fondamentalement négatif. Un mouvement de consolidation classique Après une hausse aussi spectaculaire, il est fréquent d’observer une prise de bénéfices. Ce phénomène correspond au fait que certains investisseurs vendent leurs actions afin de sécuriser leurs gains, ce qui exerce une pression temporaire sur le cours. Ainsi, le repli observé ces dernières séances s’inscrit dans une logique de normalisation du titre, sans élément défavorable majeur concernant l’activité ou les perspectives d’Abivax. 🧬 La fin des spéculations autour d’Eli Lilly Un accord décisif avec Ventyx Biosciences La dynamique spéculative autour d’Abivax s’est nettement atténuée après l’annonce par Eli Lilly de la conclusion d’un accord visant à acquérir Ventyx Biosciences. Cette opération a eu un impact direct sur les anticipations du marché concernant la société française. En effet, Eli Lilly était cité fin 2024 parmi les groupes susceptibles de s’intéresser à Abivax. L’acquisition de Ventyx réduit désormais fortement la probabilité d’une offre sur Abivax à court terme. Des sociétés positionnées sur les mêmes indications Abivax et Ventyx Biosciences sont considérées comme concurrentes directes, car elles développent toutes deux des traitements destinés aux maladies inflammatoires chroniques. Ces pathologies incluent notamment la rectocolite hémorragique modérée à sévère et la maladie de Crohn. Dans ce contexte, l’accord conclu par Eli Lilly avec Ventyx apparaît comme une alternative stratégique claire, rendant peu probable une opération similaire sur Abivax. 📊 Réaction mesurée du marché parisien Un léger repli en séance En matinée, vers 10h20, l’action Abivax enregistrait une baisse limitée de 0,8% à la Bourse de Paris. Cette évolution modérée traduit une réaction prudente des investisseurs, sans mouvement de panique. Le marché semble ainsi intégrer progressivement la fin des rumeurs de rachat, tout en continuant de valoriser le potentiel scientifique de la société. Un intérêt toujours présent pour le secteur Malgré la correction en cours, le secteur des biotechnologies reste suivi de près par les investisseurs. Les sociétés actives dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques bénéficient d’un intérêt structurel, en raison de besoins médicaux importants et de perspectives de croissance à long terme. Dans ce cadre, Abivax conserve une visibilité notable sur les marchés financiers, même si la volatilité du titre demeure élevée. ❓ FAQ Pourquoi l’action Abivax baisse-t-elle en ce moment ?

Le recul du titre s’explique principalement par la fin des spéculations autour d’un éventuel rachat et par une phase de prise de bénéfices après une forte hausse en 2024. La baisse de 17,61% est-elle inquiétante pour les investisseurs ?

Pas nécessairement. Cette baisse intervient après une progression exceptionnelle de plus de 1600% l’an dernier, ce qui correspond à une correction classique des marchés. Quel est l’impact de l’accord Eli Lilly–Ventyx sur Abivax ?

Cet accord réduit fortement la probabilité qu’Eli Lilly s’intéresse à Abivax, les deux sociétés étant concurrentes sur les mêmes indications thérapeutiques. Sur quelles maladies travaille Abivax ?

Abivax développe des traitements pour les maladies inflammatoires chroniques, notamment la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Le titre Abivax reste-t-il suivi en Bourse ?

Oui, malgré la baisse récente, Abivax reste une valeur surveillée en raison de son potentiel scientifique et de la dynamique du secteur des biotechnologies.

