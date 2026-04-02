Action de la semaine : Rheinmetall – Le boom de la défense en chiffres

Rheinmetall AG entre dans une nouvelle ère où l'industrie européenne de la défense devient un élément central de la géopolitique mondiale. L'invasion russe de l'Ukraine, les pénuries chroniques de munitions et le rôle incertain des États-Unis au sein de l'OTAN ont fait du groupe allemand de Düsseldorf un bénéficiaire naturel des dépenses record consacrées à la défense en Europe. Aujourd’hui, Rheinmetall n’est plus un acteur de niche. C’est un fournisseur de premier plan de véhicules de combat, d’artillerie et de systèmes de défense aérienne, avec un carnet de commandes dépassant les cinquante-cinq milliards d’euros et une croissance supplémentaire prévue pour les années à venir.

À une époque marquée par une imprévisibilité géopolitique croissante et une pression en faveur de l’autonomie stratégique européenne, l’entreprise devient à la fois « l’arsenal de l’Europe » et un partenaire dans des projets clés en Ukraine. Elle étend ses capacités de production pour répondre à la demande croissante en munitions et en équipement militaire lourd. Rheinmetall ne se contente pas de répondre aux besoins actuels, mais façonne activement l’avenir de la défense européenne, devenant ainsi la pierre angulaire d’une nouvelle stratégie de sécurité et offrant aux investisseurs une combinaison unique de croissance et d’exposition aux dernières tendances géopolitiques.

Profil de l'entreprise

Rheinmetall AG est un groupe allemand basé à Düsseldorf qui allie depuis des décennies tradition et technologie moderne. Historiquement, l'entreprise opérait dans deux domaines principaux : la défense et un segment civil comprenant les technologies automobiles et industrielles. Ces dernières années, cependant, l'accent s'est clairement déplacé vers la défense, comme en témoigne la structure des revenus : en 2024, le segment Défense représentait environ 80 % du chiffre d'affaires, tandis que le segment civil n'en représentait que 20 %, avec une croissance restant modeste.

Dans le domaine de la défense, Rheinmetall se concentre sur quatre secteurs d'activité clés. La division « Systèmes de véhicules » fournit des véhicules de combat, des chars, des véhicules de combat d'infanterie et des camions militaires, jouant ainsi un rôle central au sein des armées européennes modernes. La division « Armes et munitions » propose de l'artillerie, des munitions de 155 mm, des obus de char et des mortiers, répondant ainsi à la demande croissante en équipement lourd au sein de l'OTAN et en Ukraine. La division Solutions électroniques développe des systèmes de conduite de tir, des capteurs, des composants optoélectroniques et des systèmes de défense aérienne à courte portée tels que Skynex. De plus, l'entreprise offre des services et un soutien logistique, garantissant la continuité opérationnelle et la stabilité de l'approvisionnement à long terme.

Le segment civil, bien qu'actuellement marginal par rapport à la Défense, comprend la division Systèmes d'énergie, qui se concentre sur les composants de moteurs, les systèmes de contrôle et les applications industrielles. Le marché des moteurs à combustion évolue lentement, et la transition vers l’électromobilité pèse sur la croissance et les marges de cette partie du groupe. Néanmoins, Rheinmetall continue d’optimiser et de réduire progressivement la part du segment civil au profit de la Défense, consolidant ainsi sa position de fournisseur d’armes central en Europe.

Rheinmetall n’est plus seulement un fabricant d’équipements. C'est un acteur stratégique qui, grâce à la combinaison de technologies modernes, d'un large portefeuille de produits et d'un réseau de production mondial, devient un partenaire clé pour l'Europe en matière de sécurité et d'autonomie stratégique. Sa présence en Ukraine, l'expansion dynamique de sa production et son carnet de commandes en hausse placent l'entreprise au cœur de la géopolitique européenne et du marché mondial de la défense.

Analyse financière

Les performances financières de Rheinmetall montrent clairement une forte tendance à la hausse en réponse à l'augmentation des dépenses de défense en Europe et à l'intensification des tensions géopolitiques. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté régulièrement du début de l'année 2022 jusqu'au quatrième trimestre 2025. Une forte hausse est particulièrement visible à la fin de l'année 2024 et au cours des mois suivants, lorsque le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les trois milliards d'euros. Cette croissance rapide est principalement tirée par la demande croissante d'équipements militaires, alimentée par l'escalade des conflits et l'augmentation des commandes des pays de l'OTAN et de l'Ukraine.

Parallèlement à la hausse de son chiffre d'affaires, l'entreprise a amélioré ses marges. Les marges d'exploitation ont progressé régulièrement, passant d'environ 13 % au début de la période à 20 % à la fin de l'année 2025. Cela démontre que Rheinmetall ne se contente pas d'augmenter ses ventes, mais gère également efficacement ses coûts de production et d'exploitation. Les marges nettes progressent légèrement plus lentement, reflétant la stabilisation des charges financières et fiscales.

L'amélioration des résultats financiers se traduit par une hausse des bénéfices nets, particulièrement visible au cours des derniers trimestres, ce qui confirme une structure de rentabilité solide et une maîtrise efficace des coûts.

Si l'on examine le bilan, la liquidité actuelle reste relativement élevée, ce qui témoigne d'une solide santé financière. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté, et le quatrième trimestre 2025 a connu une hausse marquée, offrant à Rheinmetall la flexibilité nécessaire pour investir et poursuivre son expansion.



Le passif net, défini comme la dette moins la trésorerie, a été volatil. Le niveau le plus élevé de dette nette a été atteint mi-2023, suivi d'une amélioration progressive jusqu'à un niveau négatif à la fin de 2025. Cela témoigne d'une réduction effective de la dette nette, ce qui réduit le risque financier et renforce la stabilité de l'entreprise.

La rentabilité a également connu une croissance significative. L'EBITDA est passé d'environ deux à trois cents millions d'euros en 2021 à deux milliards et demi d'euros à la fin de 2024. Le rendement des capitaux propres est passé de 5 à 7 % à environ 45 %, tandis que le coût du capital est resté stable, autour de 8 %. Depuis 2023, le rendement du capital investi dépasse le coût du capital, ce qui montre que Rheinmetall crée une valeur substantielle pour ses actionnaires.

Ces chiffres indiquent clairement une forte croissance à partir de 2022, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine et de la décision de l'Allemagne de remilitariser son armée. L'entreprise s'est imposée comme un leader du secteur de la défense, générant des flux de trésorerie substantiels, des bénéfices élevés et des marges en hausse. Cela constitue une base solide pour poursuivre son développement dans les années à venir.

Ensemble, ces éléments dressent le portrait d’une entreprise dont le chiffre d’affaires et les bénéfices connaissent une croissance rapide, qui améliore son efficacité opérationnelle et qui maintient une structure financière stable et saine. Rheinmetall est bien placée pour saisir les opportunités découlant des tendances mondiales en matière de défense et de l’évolution de la situation géopolitique.

Perspectives et prévisions

Les opportunités et les perspectives de Rheinmetall sont façonnées par un contexte géopolitique et de marché exceptionnellement favorable. L'entreprise entre dans une nouvelle phase où l'industrie européenne de la défense devient un élément clé de la stratégie de sécurité mondiale. L'invasion russe de l'Ukraine, les pénuries chroniques de munitions et le rôle incertain des États-Unis au sein de l'OTAN ont fait de Rheinmetall un bénéficiaire naturel des dépenses européennes record en matière de défense. Les tensions croissantes dans le golfe Persique et au Moyen-Orient soulignent encore davantage la nécessité de développer l'autonomie militaire européenne, ce qui favorise une augmentation significative des commandes d'équipements de défense, de munitions et de systèmes de soutien.

L'entreprise n'est plus un simple acteur de niche. Rheinmetall est un fournisseur de premier plan de véhicules de combat, d'artillerie et de systèmes de défense aérienne, avec un carnet de commandes s'élevant à plusieurs milliards d'euros, ce qui lui assure une forte visibilité sur ses revenus pour plusieurs années. Les experts soulignent que le cycle de réarmement structurel en Europe, avec notamment des augmentations annuelles de près de 20 % des dépenses en Allemagne et dans les pays de l'OTAN, crée des bases de croissance à long terme indépendamment de l'évolution du conflit en Ukraine.

Rheinmetall est également un partenaire clé de l'Ukraine pour le développement des capacités de production locales. L'entreprise étend ses installations de production de munitions de 155 mm et de véhicules de combat en Ukraine, soutenant ainsi les livraisons militaires actuelles tout en s'assurant une présence durable dans l'écosystème de défense ukrainien pour l'après-guerre.

Les perspectives de croissance sont également soutenues par l'évolution du rôle des États-Unis en Europe. Les menaces publiques d'une participation réduite des États-Unis à l'OTAN et les changements de politique en faveur du soutien à l'Ukraine créent une pression en Europe pour renforcer sa base industrielle et son autonomie stratégique. En tant que leader européen de la défense, Rheinmetall est privilégié dans les programmes gouvernementaux et multinationaux, ce qui augmente la probabilité de contrats à long terme et la croissance du segment Défense.

Les pénuries chroniques de munitions, d’équipements lourds et de composants militaires créent une situation dans laquelle l’entreprise non seulement honore les commandes actuelles, mais dispose également d’opportunités d’étendre ses capacités de production en Europe et au-delà, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux nouvelles demandes du marché. Avec l’augmentation des dépenses de défense, l’autonomie stratégique européenne et l’imprévisibilité géopolitique mondiale, Rheinmetall se trouve au cœur d’un marché en pleine croissance, avec des perspectives à long terme de croissance du chiffre d’affaires et des marges.

Évaluation

Nous présentons une évaluation par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) de Rheinmetall AG à titre informatif uniquement ; elle ne doit pas être considérée comme un conseil d'investissement ou une évaluation précise.

Rheinmetall est l'un des plus grands fabricants européens d'équipements de défense, couvrant les véhicules de combat, l'artillerie, les munitions et les systèmes de défense aérienne. L'entreprise bénéficie de la croissance rapide des dépenses de défense en Allemagne et dans les pays de l'OTAN, de l'augmentation de la demande ukrainienne en équipements militaires et des tensions dans le golfe Persique, qui stimulent la demande en systèmes de défense européens. Un carnet de commandes en hausse confère à Rheinmetall une visibilité exceptionnelle sur son chiffre d'affaires et jette les bases d'un développement financier stable pour les années à venir.

L'évaluation basée sur le DCF indique une juste valeur par action de 1 895 euros, alors que le cours actuel est de 1 565,50 euros, ce qui reflète un potentiel de hausse d'environ 21 %. Cela met en évidence les solides fondamentaux de la société, ses marges en progression et sa capacité à générer des flux de trésorerie dans le segment Défense.

Rheinmetall ne se contente pas de répondre aux besoins actuels du marché, mais se dote également d'un avantage concurrentiel à long terme, renforçant ainsi sa position de fournisseur clé de la défense européenne. Des résultats opérationnels solides et une conversion efficace des bénéfices en trésorerie placent l'entreprise dans une position exceptionnelle pour poursuivre sa croissance et créer de la valeur pour ses actionnaires.

Points clés