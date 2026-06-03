L'introduction en bourse de SpaceX vise une levée de fonds de 74 milliards de dollars pour une valorisation cible de 1 750 milliards.

Le cours du baril de WTI s'établit au-dessus de 96$ après une progression de 10% depuis le début de la semaine.

Les indices boursiers européens s'inscrivent à la baisse ce mercredi, entraînant l'ouverture dans le rouge de Wall Street où le S&P 500 cède 0,5% et l'indice Nasdaq recule de 0,7%. Ce repli s'explique par la dégradation géopolitique au Moyen-Orient, une situation que le pré-marché ne laissait pas présager de manière aussi sectorielle. Les investisseurs ajustent leurs positions de couverture sur les indices américains face à ces risques immédiats pesant sur l'approvisionnement énergétique mondial.

L'indice Nasdaq sous la pression des tensions au Moyen-Orient

Le pétrole s'enflamme et pèse sur les actions américaines

Les récentes attaques contre un aéroport au Koweït et la violation constatée de l'espace aérien de Bahreïn marquent une riposte directe aux frappes américaines dans la région. Les opérateurs évaluent désormais à seulement 20% la probabilité d'un accord diplomatique permettant la réouverture permanente du détroit d'Ormuz dès le mois de juin. Cette prime de risque géopolitique soudaine propulse les cours des hydrocarbures à des niveaux élevés en séance à Wall Street ce mercredi.

Le cours du pétrole brut progresse ainsi de 10% depuis l'ouverture des échanges lundi matin. Le baril de WTI s'échange actuellement juste au-dessus du seuil des 96 $ sur le marché des matières premières énergétiques. Cette envolée soudaine alimente les craintes d'une reprise généralisée des pressions sur les prix à la production et à la consommation.

Les entreprises dépendantes des coûts logistiques et de transport se trouvent pénalisées par ce choc pétrolier en cours. Goldman Sachs indique que la hausse des coûts d'approvisionnement freine la rentabilité opérationnelle immédiate des sociétés cotées hors secteur technologique. Les flux financiers se réorientent vers les valeurs de l'énergie au détriment des grandes capitalisations industrielles classiques de la cote.

Analyse technique du contrat US100 en séance

Sur le plan technique, le contrat à terme adossé à l'indice Nasdaq évolue au sein d'un canal haussier raide et dynamique configuré depuis les plus-bas de la fin du mois de mars 2026. Après l'inscription de nouveaux sommets historiques, les cours testent la borne inférieure de cette structure graphique de court terme. L'objectif immédiat pour les acheteurs consiste à préserver cette ligne de tendance pour éviter un signal de retournement.

L'indicateur de force relative RSI configuré sur 14 périodes se maintient à un niveau élevé de 79,1 points. Cette situation confirme une configuration de marché fortement surachetée, ce qui valide la probabilité d'une phase de consolidation ou de respiration des cours en séance. La distance importante séparant le prix actuel de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, située vers 28 105 points, accroît le risque d'un repli technique correctif.

Une cassure franche de la limite basse de ce canal technique pourrait déclencher des prises de bénéfices plus larges de la part des opérateurs. Le premier objectif de support identifié se situe sur le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6%, calculé autour de 28 645 points. Les traders observent attentivement ce seuil pivot en séance pour déterminer la persistance du mouvement vendeur actuel.

Source: xStation, 03.06.2026

L'intelligence artificielle et l'introduction en bourse de SpaceX en moteurs exclusifs

L'action Marvell et le secteur technologique portent la cote

En dépit de la baisse générale des indices, plusieurs entreprises liées à l'intelligence artificielle affichent des gains notables en séance. Intel progresse de 5,9%, l'action Marvell s'adjuge 4,4%, tandis qu'Iren et AMD s'octroient respectivement 3,2% et 1,7%. Le cours de Marvell enregistre une envolée supérieure à 35% par rapport à l'ouverture de la séance de mardi.

Ce mouvement de hausse découle des déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, lors d'une conférence tenue à Taipei. Présent sur scène aux côtés du dirigeant de Marvell, le patron de Nvidia a qualifié l'entreprise de prochaine candidate au cercle fermé des capitalisations boursières à 1 000 milliards de dollars. Les deux groupes collaborent étroitement au développement d'infrastructures de réseau optimisées pour les puces de calcul.

Malgré ces performances individuelles, le compartiment technologique dans son ensemble pèse négativement sur la tendance de la séance du jour. L'analyse historique de Goldman Sachs montre que l'engouement autour de l'intelligence artificielle constitue le moteur unique des gains à Wall Street cette année. Sans ces valeurs technologiques spécifiques, la performance annuelle du S&P 500 ressortirait stable depuis le 1er janvier.

Source: XTB Research, 03.06.2026

Source: XTB Research, 03.06.2026

L'introduction en bourse historique de SpaceX bouscule Wall Street

Les discussions opérationnelles et financières s'intensifient autour du projet d'introduction en bourse de la société SpaceX. Les réunions de présentation destinées aux investisseurs débutent cette semaine, fixant le premier jour de cotation officielle au 12 juin 2026. L'entreprise fondée par Elon Musk projette de lever environ 74 milliards de dollars sur les marchés financiers.

L'opération d'envergure cible une valorisation totale de 1 750 milliards de dollars pour l'opérateur spatial américain. L'émission se positionne réglementairement comme la plus importante de l'histoire financière mondiale. Les rapports récents indiquent un prix d'offre fixé à 135$ par action pour les souscripteurs d'actions de la première heure.

La structure de l'offre prévoit d'allouer jusqu'à 30% du volume total de titres aux investisseurs particuliers. La décision stratégique favorise la participation directe du grand public à cette capitalisation géante. L'effervescence générée par ce calendrier modifie les flux de liquidités disponibles sur les autres compartiments de la cote américaine.

Actualités des entreprises : résultats contrastés de GameStop et GitLab

GameStop progresse grâce à la diversification de ses ventes

L'action de la société GameStop s'inscrit en hausse de près de 8% en séance à la suite de la publication de ses comptes financiers. Le distributeur de produits de loisirs dévoile des résultats au titre du premier trimestre supérieurs aux prévisions initiales. Les ventes nettes de l'entreprise s'apprécient de plus de 100 millions de dollars pour atteindre un montant global de 835 millions de dollars.

Cette trajectoire provient du dynamisme commercial des segments des cartes à collectionner, des jouets et des objets de collection. Ces catégories de produits représentent désormais 42% du chiffre d'affaires global de l'enseigne américaine. Ce pivot commercial compense le déclin structurel des ventes de jeux vidéo physiques sur support classique.

La rentabilité opérationnelle du groupe s'améliore sous l'effet de cette diversification à plus forte marge commerciale. Les dirigeants confirment la poursuite des efforts de réduction des coûts fixes opérationnels dans le réseau de magasins physiques. La réaction des acheteurs en séance montre un regain d'intérêt pour le titre après plusieurs mois d'incertitude.

GitLab sanctionné après l'annonce d'une restructuration majeure

À l'inverse, la réaction aux résultats financiers de la plateforme GitLab s'avère nettement défavorable, provoquant un recul de 5,9% du titre. L'éditeur de logiciels annonce le déploiement immédiat d'un plan de réorganisation stratégique intitulé Acte Deux. Ce programme rigoureux prévoit le licenciement d'environ 350 salariés à travers le monde.

Cette mesure équivaut à une réduction de 14% de la totalité des effectifs mondiaux de l'entreprise technologique. Le plan intègre également la cessation complète des activités de la firme au sein de 22 pays différents. Les coûts liés à ces fermetures de filiales pèseront temporairement sur les comptes des prochains trimestres.

Le directeur général de la société, Bill Staples, justifie cette décision par la nécessité d'adapter la structure aux évolutions technologiques. L'émergence rapide des agents d'intelligence artificielle transforme les méthodes de développement logiciel et requiert des investissements ciblés. La direction entend ainsi préserver sa marge d'exploitation future au détriment de sa croissance géographique immédiate.

❓ FAQ

Pourquoi l'indice Nasdaq recule-t-il aujourd'hui ? Le repli de l'indice Nasdaq s'explique principalement par l'aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, marquée par des incidents militaires aériens et aéroportuaires. Ces perturbations réduisent la probabilité d'une réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui pèse sur les indices d'actions américaines à travers la hausse des coûts de l'énergie.

Quel est l'impact de la hausse du pétrole brut sur Wall Street ? L'augmentation rapide des cours du pétrole brut, avec un WTI progressant de 10% en quelques jours pour s'établir à plus de 96 $, alimente les risques d'inflation au niveau des indices des prix à la production et à la consommation. Cela pousse les investisseurs à réallouer leurs portefeuilles des secteurs industriels classiques vers les valeurs énergétiques.

Quand aura lieu l'introduction en bourse de SpaceX ? L'introduction en bourse de SpaceX est planifiée pour le 12 juin 2026, avec un début de démarchage des investisseurs institutionnels dès cette semaine. Cette opération historique vise à lever 74 milliards de dollars à un prix d'offre estimé à 135 $ par action, dont un tiers sera réservé aux portefeuilles des particuliers.

Pourquoi l'action Marvell enregistre-t-elle une forte hausse ? L'action Marvell progresse fortement suite aux commentaires du dirigeant de Nvidia, Jensen Huang, indiquant que la capitalisation de l'entreprise pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars. Les deux entreprises collaborent de manière étroite sur les architectures de réseaux indispensables aux infrastructures d'intelligence artificielle.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB