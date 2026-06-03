L'étude clinique affiche un taux de rémission supérieur à 50 % face à la rectocolite hémorragique.

Le cours du titre gagne 15 % à 72 euros ce mercredi, effaçant une partie de sa baisse de 32,33 % de la veille.

Le cours de l'action Abivax progresse de 15 % ce mercredi en Bourse de Paris, pour atteindre 72 euros. Ce rebond intervient après un décrochage boursier supérieur à 30 % lors de la séance précédente. Les investisseurs en actions réagissent aux résultats de phase 3 du traitement obéfazimod contre la rectocolite hémorragique. Les taux de rémission excèdent les estimations, mais l'apparition d'effets secondaires isole la valeur.

Les résultats cliniques du traitement expérimental

Une efficacité chiffrée face à la maladie

La société française de biotechnologie développe un traitement oral pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les données de maintenance à 44 semaines concernent des patients atteints de rectocolite hémorragique de forme modérée à sévère. Cette pathologie provoque une inflammation persistante et la formation d'ulcères au niveau du côlon.

Le bilan de l'étude clinique affiche un taux de rémission de 50,8 % avec une dose de 25 mg. Les participants ayant reçu la posologie de 50 mg atteignent un taux de 51,3 %. En parallèle, le groupe témoin sous placebo enregistre un niveau de rémission limité à 10,4 % sur la même durée.

Ces mesures aboutissent à des taux de rémission ajustés de 39,3 % et 40,3 %. Cette performance dépasse les standards des thérapies actuellement disponibles sur le marché pour cette affection. La direction de l'entreprise qualifie ces résultats de succès médical majeur pour le développement futur du médicament.

Le signalement de cas de tumeurs isolés

Le rapport de l'étude signale trois cas de tumeurs au sein du groupe traité avec 50 mg d'obéfazimod. Les cliniciens recensent un cancer de la prostate, un cancer du sein et une dysplasie colique. La fréquence de chaque événement s'établit à 0,5 % sur l'ensemble de la cohorte étudiée.

La direction indique que les chercheurs considèrent ces affections comme indépendantes de l'administration du produit. Les rapports médicaux ne décèlent aucun regroupement clinique autour d'un organe précis. Les cas de cancers de la peau non mélanomateux plafonnent à 2,2 % et découlent de facteurs comme l'âge avancé des participants.

Le cabinet d'analyse Stifel précise que la rectocolite hémorragique accroît naturellement la probabilité de développer un cancer colorectal. Une pathologie ancienne multiplie ce risque par deux ou trois chez les malades atteints. Ces éléments statistiques conduisent les scientifiques à écarter un risque direct lié au traitement à ce stade des essais cliniques.

La réaction boursière et l'analyse du secteur

Une chute brutale suivie d'un rebond technique

Le cours de l'action Abivax a concédé une perte de 32,33 % lors de la séance de mardi, terminant autour de 75,65 euros. Ce repli marque la plus forte baisse quotidienne de l'indice européen STOXX 600. Le titre affichait pourtant un parcours boursier inédit, avec une valeur multipliée par 16 l'année précédente.

La valeur rebondit ce mercredi à l'ouverture, gagnant 15 % pour se négocier à 72 euros. Des opérations d'achat à bon compte se matérialisent après le mouvement de vente massif de la veille. Le volume des transactions dépasse largement la moyenne journalière des trois derniers mois sur la place parisienne.

Les experts de Truist Securities prévoient une persistance des mouvements spéculatifs à court terme. Les interrogations sur les événements médicaux continueront de peser sur le cours, malgré des données d'efficacité indéniables. Le dirigeant de Laidlaw & Company qualifie la vague de ventes de mardi de réaction disproportionnée par rapport aux faits scientifiques.

Les perspectives pour la commercialisation

Les équipes de Jefferies estiment que le signalement des tumeurs pèsera sur l'adoption du produit par les médecins. La confiance des opérateurs s'effrite, indépendamment des conclusions des chercheurs sur l'absence de lien de causalité. Ces inquiétudes compliquent les options stratégiques et fragilisent l'intérêt pour la valeur.

L'entreprise française prépare le dépôt d'un dossier d'approbation auprès de la FDA américaine d'ici le quatrième trimestre 2026. Les chercheurs accumulent des données réglementaires supplémentaires pour soutenir leur demande de mise sur le marché. La technologie basée sur l'amplification des micro-ARN dote ce produit d'un mécanisme d'action distinct de la concurrence.

La banque d'investissement Stifel conserve sa recommandation à l'achat sur l'action Abivax avec un objectif de prix fixé à 142 euros. Ce niveau représente un potentiel de hausse de 87,71 % par rapport au creux boursier récent. Les chiffres validant l'efficacité du produit justifient cette valorisation selon les analystes, en dépit du recul observé cette semaine.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Abivax est-il si volatil cette semaine ?

La volatilité s'explique par la publication des résultats de phase 3 du traitement obéfazimod. Bien que l'efficacité contre la rectocolite hémorragique s'élève au-dessus de 50 %, le signalement de cas de tumeurs a déclenché des ventes massives mardi, avant un rebond technique de 15 % ce mercredi.

Qu'est-ce que la molécule expérimentale obéfazimod ?

L'obéfazimod est un médicament administré par voie orale conçu pour traiter les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Son développement par la société française de biotechnologie vise les patients atteints de formes modérées à sévères, avec pour but de provoquer une rémission clinique durable des ulcères.

Comment s'exposer au secteur de la biotechnologie en Bourse ?

L'investissement dans ce secteur s'effectue par l'achat direct de titres de sociétés, comme l'action Abivax, ou par l'intermédiaire d'ETF thématiques répliquant un panier de valeurs médicales. Ces actifs requièrent une attention soutenue aux résultats des essais cliniques, qui déterminent régulièrement les fortes variations de cours.