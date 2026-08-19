- Chiffre d'affaires T2 à 47,86 milliards de dollars (+5,7%), dépassant les prévisions des analystes.
- Bénéfice ajusté par action à 4,92 dollars contre 4,73 dollars attendus par le marché.
- Ventes à périmètre constant en hausse de 1,7% globalement et de 1,3% aux États-Unis.
- Chiffre d'affaires T2 à 47,86 milliards de dollars (+5,7%), dépassant les prévisions des analystes.
- Bénéfice ajusté par action à 4,92 dollars contre 4,73 dollars attendus par le marché.
- Ventes à périmètre constant en hausse de 1,7% globalement et de 1,3% aux États-Unis.
L’enseigne de bricolage a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 47,86 milliards de dollars, supérieur aux prévisions. La demande soutenue pour les travaux d'entretien a pallié le ralentissement des grands projets de rénovation. L’action Home Depot, qui avait cédé 0,12% hier pour clôturer à 337,49 dollars, rebondit de 3,72% aujourd’hui à l’ouverture des marchés américains.
Résultats trimestriels de l’action Home Depot
Un chiffre d'affaires tiré par les petits projets d'entretien
Au cours du trimestre clos le 2 août 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 47,86 milliards de dollars, enregistrant une progression de 5,7% sur un an. La demande soutenue pour les travaux de peinture et l'entretien des jardins a pallié le repli des projets de rénovation de grande envergure. Le report des dépenses s'explique principalement par le maintien de taux d'intérêt élevés sur le marché américain.
Les ventes à périmètre constant ont progressé de 1,7% à l'échelle mondiale et de 1,3% aux États-Unis. La performance représente le meilleur chiffre de l'entreprise depuis le troisième trimestre de l'exercice 2022. La croissance de l'activité repose sur la hausse du panier moyen, ressorti à 92,50 dollars, soit une progression de 2,8%. Dans le même temps, le volume total des transactions enregistrées s'est contracté de 0,8% pour s'établir à 443,2 millions.
Le niveau élevé des taux hypothécaires et la hausse continue des prix de l'immobilier freinent la reprise des transactions résidentielles. La situation pèse sur les dépenses des ménages concernant la réfection des cuisines ou les gros travaux d'aménagement. En revanche, le parc immobilier américain conserve un âge médian supérieur à 40 ans, ce qui entretient des besoins récurrents de modernisation. Les investisseurs surveillent l'évolution des indices boursiers face aux tendances de consommation.
Des bénéfices soutenus par les remboursements douaniers
Le bénéfice net du distributeur s'est élevé à 4,77 milliards de dollars sur les trois mois étudiés, contre 4,55 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué ressort à 4,79 dollars, dépassant les 4,58 dollars enregistrés à la même période l'an dernier. En donnée ajustée, le bénéfice par action atteint 4,92 dollars, supérieur aux anticipations des analystes. L’action Home Depot, qui avait cédé 0,12% hier pour clôturer à 337,49 dollars, rebondit de 3,72% aujourd’hui à l’ouverture des marchés américains.
Les résultats financiers intègrent des remboursements de droits de douane au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale. Les montants perçus au deuxième trimestre ont réduit le coût des marchandises vendues de 685 millions de dollars. Au total, 730 millions de dollars de remboursements douaniers ont été comptabilisés sur la période écoulée. Ces liquidités permettent d'amortir la hausse des coûts de carburant et d'énergie observée au cours des derniers mois.
L'intégration de ces remboursements sans révision à la hausse des objectifs traduit une pression sur les marges au second semestre. L'augmentation du coût des intrants contraint l'entreprise à utiliser ces ressources exceptionnelles pour maintenir sa profitabilité. Au premier semestre global, le chiffre d'affaires atteint 89,63 milliards de dollars pour un bénéfice net de 8,06 milliards de dollars. La santé du marché immobilier américain demeure le facteur déterminant pour l'évolution des marges opérationnelles.
Perspectives annuelles et stratégie commerciale de l'enseigne
Confirmation des objectifs financiers pour l'exercice 2026
La direction a confirmé l'ensemble de ses prévisions pour l'exercice fiscal 2026. La croissance du chiffre d'affaires total reste attendue entre 2,5% et 4,5% par rapport à l'année précédente. Les résultats Home Depot anticipent des ventes à périmètre constant comprises entre une stagnation et une hausse de 2%. L'entreprise vise également une marge opérationnelle ajustée située dans une fourchette de 12,8% à 13,0%.
Le bénéfice par action ajusté annuel devrait s'inscrire entre une stagnation et une progression de 4% par rapport aux 14,69 dollars de l'exercice précédent. Le groupe prévoit par ailleurs l'ouverture d'environ 15 nouveaux magasins sur l'ensemble de l'exercice fiscal. La direction compte sur la stabilité de la demande pour atteindre le haut de ses objectifs financiers.
L'organisation de la gouvernance connaît un ajustement temporaire à la suite de l'annonce du congé médical du PDG Ted Decker. L'intérim est assuré par le directeur financier Richard McPhail et la vice-présidente exécutive senior Ann-Marie Campbell. La transition s'effectue dans un climat où les publications du secteur de la distribution fournissent des indications claires sur la consommation. La diversification des portefeuilles via des ETF permet aux investisseurs de s'exposer à ce secteur clé.
Accélération des services logistiques et ciblage des professionnels
Home Depot renforce ses positions auprès des clients professionnels, incluant les entrepreneurs, constructeurs et artisans. Le segment de clientèle génère désormais environ la moitié du chiffre d'affaires annuel de la chaîne. Les récentes acquisitions stratégiques de SRS Distribution et de GMS ont permis d'élargir l'offre de matériaux de construction. La montée en puissance vise à capter des chantiers de rénovation de plus grande envergure.
L'entreprise a officialisé le déploiement national de son service de livraison express sur le territoire américain. La prestation permet d'acheminer des matériaux et des outils en trois heures ou moins moyennant un tarif forfaitaire. Le dispositif s'appuie sur le réseau de plus de 2 000 magasins physiques utilisés comme centres de préparation.
L’infrastructure logistique a pour objectif de réduire les délais d'approvisionnement des chantiers tout en fidélisant la clientèle professionnelle. L'optimisation du dernier kilomètre constitue un levier prioritaire pour maintenir la croissance face à la concurrence. Ces investissements devraient consolider la part de marché du groupe dans le secteur de la rénovation. L'évolution du cours de l'action Home Depot reflète la capacité du groupe à adapter son modèle opérationnel.
Source : xStation5
❓ FAQ sur les résultats de Home Depot
Quels sont les derniers résultats de l'action Home Depot au deuxième trimestre ? Au deuxième trimestre 2026, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 47,86 milliards de dollars, en hausse de 5,7%, et un bénéfice par action ajusté de 4,92 dollars. Ces performances financières dépassent les prévisions de Wall Street.
Comment ont évolué les ventes à périmètre constant de Home Depot ? Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 1,7% à l'échelle mondiale et de 1,3% aux États-Unis. Cette progression s'explique par la hausse de 2,8% du panier moyen à 92,50 dollars, malgré un léger recul de 0,8% du volume des transactions.
Quelles sont les prévisions pour l'action Home Depot sur l'exercice 2026 ? L'entreprise a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, ciblant une hausse des ventes totales comprise entre 2,5% et 4,5%. Le bénéfice par action ajusté annuel est attendu stable ou en hausse jusqu'à 4% par rapport à l'exercice précédent.
Comment s'exposer au secteur de la distribution américaine sur les marchés financiers ? L'exposition au secteur du bricolage et de la rénovation résidentielle s'effectue généralement par l'achat direct d'actions de sociétés cotées ou par l'intermédiaire de fonds cotés en bourse (ETF) répliquant des indices sectoriels américains.
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