Ce traitement développé avec Merck améliore la survie des patients comparativement à l'utilisation de l'immunothérapie seule.

Les essais cliniques de phase 3 du vaccin personnalisé à ARN messager affichent des résultats positifs contre le mélanome.

L' action Moderna gagne 119,70% à Wall Street, atteignant 138,32 $ à 15h55, heure de Paris.

Les résultats cliniques annoncés ce mercredi sur un vaccin expérimental contre le cancer propulsent l'action Moderna à la hausse. Le laboratoire américain et son partenaire Merck valident l'efficacité en phase 3 de leur traitement à ARN messager. Le titre voit sa cotation doubler à la Bourse de New York en cours de séance.

La validation clinique du vaccin ARNm

Une thérapie personnalisée contre le mélanome

Le traitement expérimental baptisé « intismeran autogene » repose sur la technologie de l'acide ribonucléique messager. Ce mécanisme dicte aux cellules du corps la fabrication de protéines destinées à déclencher une réponse immunitaire ciblée. La thérapie est élaborée à partir des mutations spécifiques présentes dans la tumeur de chaque malade.

Cette approche sur mesure vise à entraîner le système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse les cellules cancéreuses. Administré à des malades atteints d'un mélanome de stade avancé et préalablement opérés, le vaccin fait l'objet d'essais approfondis. Le mélanome représente l'une des formes les plus mortelles de cancer de la peau.

Plus de 330 000 nouveaux cas de cette affection ont été diagnostiqués à l'échelle mondiale en 2022. Cette pathologie cutanée affiche une incidence en hausse continue depuis plusieurs années. Les deux groupes pharmaceutiques américains tentent de répondre à cet enjeu médical par la génétique.

Des résultats statistiques significatifs

Les laboratoires Merck et Moderna qualifient les résultats de leur dernière phase d'essais cliniques de positifs. L'étude de phase 3, étape décisive avant la commercialisation, a mobilisé plus de 1 100 participants. L'administration de l'intismeran autogene, combinée au traitement d'immunothérapie Keytruda de Merck, améliore la survie sans récidive des patients.

Les deux entreprises médicales mesurent une supériorité statistique par rapport à l'utilisation du Keytruda seul. Aucun chiffre précis de survie ne figure dans ce premier communiqué conjoint. Il s'agit de la première annonce de résultats positifs en phase 3 pour une thérapie anticancéreuse fondée sur l'ARNm.

Stéphane Bancel, dirigeant de Moderna, rappelle que la conception d'un traitement par ARNm spécifique au cancer d'un individu restait difficile à imaginer. Le dirigeant indique contribuer aujourd'hui à la concrétisation de ce projet clinique. La méthode active durablement le système immunitaire contre la tumeur.

L'impact boursier sur l'action Moderna

Un bond de plus de 119% à Wall Street

L'annonce des résultats cliniques provoque une réaction immédiate sur le cours Moderna à la Bourse de New York. L'action Moderna enregistre une progression de 119,70% en séance ce mercredi. Le titre se négocie à 138,32 $ à 15h55, heure de Paris.

L'entreprise cotée au Nasdaq voit sa valorisation plus que doubler en quelques heures d'échanges boursiers. Cette appréciation reflète la validation d'un nouveau traitement majeur pour le laboratoire. Moderna s'était fait connaître du grand public en devenant l'un des pionniers des vaccins contre le Covid-19.

Le laboratoire américain a développé et commercialisé ce produit préventif à grande échelle avec Pfizer-BioNTech. La technologie de l'acide ribonucléique messager se décline désormais avec succès dans le domaine de l'oncologie. Les investisseurs américains intègrent cette réussite médicale dans le prix du titre.

L'horizon réglementaire et commercial

La validation de cette phase 3 constitue l'étape préalable aux demandes d'autorisation de mise sur le marché. Les deux laboratoires prévoient de présenter le détail des données chiffrées lors d'un futur congrès médical. Merck et Moderna engageront ensuite les démarches auprès des autorités sanitaires.

L'objectif affiché par les deux groupes est d'obtenir l'approbation pour commercialiser ce traitement novateur. Les acteurs de l'industrie pharmaceutique mutualisent fréquemment leurs ressources lors du développement clinique. L'alliance conclue avec Merck accompagne le financement des essais menés sur le grand échantillon de patients.

Les investisseurs qui ciblent les valeurs médicales analysent ces avancées réglementaires pour orienter leurs capitaux. L'intégration de produits biotechnologiques s'effectue couramment via l'achat de titres vifs ou de paniers sectoriels. Les ETF thématiques de la santé répliquent notamment les performances des entreprises de l'industrie pharmaceutique.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Moderna affiche-t-il une forte hausse ? L'action Moderna gagne 119,70% suite à l'annonce de résultats cliniques de phase 3 positifs pour son vaccin expérimental à ARN messager contre le mélanome.

Quel est le rôle du vaccin ARNm dans le traitement du cancer ? Cette thérapie personnalisée dicte aux cellules la fabrication de protéines capables de déclencher une réponse immunitaire ciblée contre les cellules tumorales du patient.

Comment les investisseurs peuvent-ils s'exposer aux actions de la santé ?

L'exposition à l'innovation médicale passe par l'acquisition directe d'actions de laboratoires pharmaceutiques cotés en bourse ou par des ETF thématiques regroupant plusieurs entreprises du secteur de la santé.