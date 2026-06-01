Une hausse de 8% supplémentaire rythme la séance de l'action ServiceNow à Wall Street ce lundi 1er juin 2026. Le mouvement haussier découle directement des propos tenus par le dirigeant de Nvidia concernant la pérennité du secteur des logiciels face à l'intelligence artificielle. L’annonce redonne une forte impulsion aux actions technologiques américaines après une période d'arbitrages rigoureux de la part des opérateurs de marché.

L'action ServiceNow portée par les déclarations de Nvidia

Le catalyseur sectoriel déclenché par Jensen Huang

Un vent d'optimisme souffle sur le secteur des logiciels d'entreprise en ce début de mois de juin 2026. S'exprimant lors de la conférence Computex à Taïwan, Jensen Huang, le dirigeant de Nvidia, a balayé les craintes d'une disruption massive liée à l'intelligence artificielle agentique. Selon lui, l'essor des systèmes autonomes va au contraire démultiplier la demande pour les plateformes applicatives existantes. Les déclarations ont immédiatement déclenché un mouvement de rachat massif sur les sociétés de logiciels.

En séance à Wall Street ce lundi 1er juin 2026, l'action ServiceNow s'adjuge une hausse significative de 8%. La performance prolonge le rebond spectaculaire observé sur un mois, durant lequel le titre a progressé de 47,39%. Sur une seule semaine, la hausse cumulée atteint désormais 31,56%. Pour rappel, la valeur avait clôturé la séance de vendredi dernier à 124,37 dollars avant la nouvelle impulsion.

Avec cette accélération, la capitalisation boursière globale du groupe se réinstalle autour des 128 milliards de dollars. Les multiples de valorisation reflètent les fortes attentes des opérateurs, le titre s'échangeant à 62,5 fois les bénéfices prévus pour l'exercice en cours. Le ratio entre la valeur d'entreprise et le chiffre d'affaires s'établit quant à lui à 7,5 fois. Les niveaux confirment que la firme conserve sa place parmi les valeurs de croissance à prime élevée.

Un accueil initialement frileux lors des résultats financiers

L’envolée boursière permet d'effacer la relative léthargie qui avait suivi la publication financière du premier trimestre 2026 en avril dernier. Lors de cette annonce, la réaction des investisseurs s'était révélée particulièrement exigeante, provoquant un léger repli de l'action ServiceNow. Le marché s'était alors focalisé sur des éléments de prudence opérationnelle plutôt que sur le dépassement des estimations de profits. L'intégration de nouvelles filiales et les incertitudes géopolitiques avaient temporairement pesé sur les autres valeurs du compartiment.

La direction avait notamment fait part du report de plusieurs contrats d'envergure au Moyen-Orient en raison des tensions régionales en cours. De plus, les coûts liés à l'absorption de la société Armis commençaient à peser de façon temporaire sur les marges d'exploitation de l'éditeur. Les prises de bénéfices l'avaient alors emporté sur le court terme après un exercice 2025 globalement complexe pour l'ensemble du secteur des logiciels.

Sur le plan purement comptable, le trimestre s'est pourtant soldé par un chiffre d'affaires global de 3,77 milliards de dollars, en progression de 22% sur un an. Le bénéfice net s'est établi à 469 millions de dollars, et le bénéfice par action ajusté atteint 0,97 dollar, exactement en ligne avec les anticipations de Wall Street. Enfin, le flux de trésorerie opérationnel a atteint le niveau de 1,67 milliard de dollars. La direction a par ailleurs relevé son objectif annuel d’abonnements à 15,735–15,775 Md$. Les fondations solides permettent aujourd'hui au bénéfice par action d'afficher des perspectives de revalorisation à long terme.

Stratégie d'expansion et intégration technologique

Le rachat d'Armis pour élargir l'écosystème de sécurité

La finalisation en avril 2026 du rachat de la société Armis pour un montant de 7,75 milliards de dollars en espèces constitue un axe de développement majeur. L’entreprise s'impose comme un spécialiste de la gestion de l'exposition cybernétique et de la protection des infrastructures connectées. Ses solutions logicielles permettent de surveiller les vulnérabilités informatiques à grande échelle, incluant l'Internet des objets et les infrastructures cloud. L'opération illustre la volonté du groupe de s'étendre au-delà de son cœur de métier.

Selon les projections internes, cette acquisition stratégique devrait plus que tripler le marché potentiel de l'éditeur dans le domaine de la gestion des risques. Pour mémoire, l'activité de sécurité informatique du groupe avait franchi le cap important du milliard de dollars de valeur contractuelle annuelle à la fin de l'année précédente. Les outils développés par Armis vont être intégrés à la plateforme globale d'intelligence artificielle, tout en restant commercialisés de manière autonome.

Pour pérenniser cette tendance, la création d'un centre d'intelligence artificielle dédié à la cyberdéfense a été annoncée. L'objectif consiste à déployer des capacités de protection entièrement autonomes pour répondre à la complexité croissante des réseaux d'entreprise. L’initiative renforce les barrières à l'entrée de la plateforme face à la concurrence des éditeurs de logiciels applicatifs spécialisés. Elle s'inscrit dans la volonté de consolider le profil du groupe parmi les grandes valeurs de croissance.

Les perspectives commerciales et les objectifs à l'horizon 2030

À l'occasion des derniers rassemblements professionnels, les dirigeants ont réaffirmé leur ambition de dépasser les 30 milliards de dollars de revenus d'abonnement d'ici 2030. Les solutions d'intelligence artificielle développées en interne devront représenter au moins 30% de la valeur annuelle des contrats à cette échéance. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, les prévisions de chiffre d'affaires sur les abonnements se situent dans une fourchette de 3,815 à 3,820 milliards de dollars.

La croissance future s'appuie sur une logique commerciale d'extension continue des modules logiciels au sein des entreprises clientes. Le groupe élargit son empreinte historique de la gestion informatique vers les flux de travail opérationnels des ressources humaines ou de la chaîne logistique. Fin mars 2026, le nombre de clients générant plus de 5 millions de dollars de contrats annuels est ainsi passé à 630 entités. La fidélisation de la clientèle apporte une forte récurrence aux flux de trésorerie disponibles.

Parallèlement à cette expansion, l'entreprise maintient un important dispositif de soutien à sa propre valorisation boursière. Le programme global de rachat de titres s'élève à 4,2 milliards de dollars. La politique de retour aux actionnaires offre une protection relative et favorise l'intégration du titre parmi les indices boursiers de référence.

❓ FAQ

Pourquoi l'action ServiceNow progresse-t-elle fortement à Wall Street ce lundi 1er juin 2026 ? Le cours de l'action ServiceNow enregistre un bond de 8% suite aux déclarations de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, lors du Computex. Le dirigeant a rassuré le marché en affirmant que l'intelligence artificielle agentique allait accroître la demande globale pour le secteur des logiciels plutôt que le fragiliser.

Quelle avait été la réaction du marché après les résultats du premier trimestre 2026 ? Contrairement à la hausse actuelle, la publication des résultats financiers en avril 2026 avait entraîné un léger repli technique. Les opérateurs s'étaient montrés prudents face aux reports de contrats au Moyen-Orient et à l'impact à court terme de l'intégration d'Armis sur la rentabilité opérationnelle globale, malgré une progression solide du bénéfice par action.

Comment intégrer ce type d'actif technologique dans une stratégie patrimoniale ? L'exposition à des entreprises technologiques à forte capitalisation peut s'envisager par l'achat de titres vifs ou par le biais d'outils de diversification collective. Les investisseurs privilégient souvent l'usage d'un panier d'actions thématiques ou l'intégration d'un fonds diversifié suivant les grands indices boursiers internationaux pour l'équilibre de leur portefeuille.