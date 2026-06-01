Les fonds achètent des actions… ou peut-être pas ?

Goldman Sachs a publié un rapport très instructif indiquant que les achats d'actions américaines ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis six mois. Cela traduit-il un enthousiasme sans équivoque des investisseurs institutionnels pour le marché boursier américain ? Le sentiment du marché est très hétérogène ; les achats sur le marché concernent principalement des ETF et des actions. Cependant, un détail important qui n'apparaît pas clairement dans le rapport, comme le soulignent les analyses de Bloomberg, est que ces achats d'actions correspondent en grande partie à des opérations de « couverture de positions courtes », c'est-à-dire à l'achat d'actions visant à limiter les pertes liées à des positions courtes (vente). Le pic local des positions longues (encours) chez les gestionnaires d’actifs (selon TFF) s’est produit en 2024, où il s’élevait à environ 27%. Il y a quelques mois, il était encore proche de 25%, mais il est aujourd’hui tombé à environ 15%. D’après les données de Goldman Sachs, trois tendances négatives se dessinent dans trois secteurs différents. Finance : L’allocation a été multipliée par six, mais l’allocation totale reste à son plus bas niveau depuis cinq ans. Il est important de noter que la quasi-totalité de l’exposition au secteur concerne les banques.

Industrie : Le pessimisme persiste concernant l’industrie américaine. Des baisses nettes ont été observées au cours de 7 des 8 dernières semaines, et les positions courtes dans ce secteur sont à leur plus haut niveau depuis 2024.

Semi-conducteurs : Après des gains spectaculaires, de nombreuses institutions (dont Goldman) ont déclaré liquider une grande partie de leurs positions dans ce secteur. Cela signifie-t-il des baisses inévitables ? Non, bien que cela indique un problème évident. Les caractéristiques et les conditions du marché des dérivés actuel garantissent que les corrections sont superficielles et les gains prononcés. La faible volatilité « sur le papier » masque les risques réels. Les gestionnaires de fonds restent optimistes, mais ce sentiment s'essouffle. Actuellement, le marché se nourrit de rêves de plus en plus irréalistes d'une fin rapide du conflit en Iran et de rendements de plus en plus ésotériques sur les investissements dans l'IA. Compte tenu des indicateurs et des niveaux actuels, le marché s'expose actuellement à une correction dévastatrice dès que le scénario macroéconomique cible changera clairement. VIX (D1) L'indice de volatilité (VIX) se situe actuellement à la limite inférieure du canal dans lequel il évolue depuis environ 2024. Source : xStation5

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