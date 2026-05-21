L'intégration de xAI creuse la dette à 60,6 milliards de dollars, malgré les 18,7 milliards de revenus générés en 2025.

Le début des cotations sur le Nasdaq sous le symbole SPCX est prévu pour le 11 ou le 12 juin 2026 .

L' introduction en bourse vise une levée de 50 à 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

Le dépôt du document S-1 par Space Exploration Technologies Corp. le 20 mai 2026 officialise l'arrivée imminente de l'action SpaceX sur les marchés publics. Cette opération vise une valorisation inédite de 1 750 milliards de dollars, dépassant de loin les standards habituels des actions du secteur aérospatial. L'entreprise s'est transformée en un géant de l'intelligence artificielle, nécessitant des capitaux massifs pour soutenir ses dépenses matérielles de pointe.

Les modalités de l'introduction en bourse de l'action SpaceX

Un calendrier et une valorisation record

La cotation de l'action SpaceX, sous le mnémonique SPCX, débutera sur le Nasdaq autour du 11 ou 12 juin 2026. Le processus a débuté de manière confidentielle le 1er avril 2026, permettant à l'entreprise de régler les détails réglementaires avant le lancement public de la tournée de présentation prévue début juin. Le placement est piloté par Goldman Sachs en tant que teneur de livre principal, soutenu par Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase.

Le conseil d'administration a procédé à une division nominale de l'action de 5 pour 1, ramenant la juste valeur marchande interne du titre à 105,32 dollars. Cette manœuvre d'ingénierie financière vise à rendre le titre plus accessible et à accroître sa liquidité. L'objectif de cette syndication massive est de lever entre 50 et 75 milliards de dollars en capital primaire, ce qui correspond à une capitalisation boursière ciblée de 1 750 milliards de dollars.

L'appétit des investisseurs institutionnels se manifeste fortement avant même l'ouverture des carnets d'ordres. BlackRock envisage une injection directe de 5 à 10 milliards de dollars. L'arrivée de cette méga-capitalisation va modifier l'équilibre des indices boursiers américains, forçant les gestionnaires de fonds actifs et passifs à procéder à des arbitrages importants pour financer leurs nouvelles allocations.

Gouvernance et contrôle d'Elon Musk

La structure du capital repose sur deux classes d'actions distinctes. Les investisseurs publics détiendront des titres de Classe A limités à un seul droit de vote par unité. Elon Musk et un groupe restreint d'initiés conserveront des titres de Classe B offrant 10 droits de vote par unité. Ce montage garantit au dirigeant, qui cumule les fonctions de Directeur Général, Directeur Technique et Président, un contrôle absolu sur 85,1 % des droits de vote.

La société bénéficiera du statut d'entreprise contrôlée, l'exemptant des règles de gouvernance standard du Nasdaq exigeant une majorité d'administrateurs indépendants. Le plan de rémunération du dirigeant est directement corrélé à l'évolution de la capitalisation boursière, avec des paliers successifs allant jusqu'à 7 500 milliards de dollars. Une clause inédite conditionne même le versement d'une partie des options à l'établissement d'une colonie humaine permanente sur Mars comptant un million d'habitants.

L'introduction en bourse valorisera la participation actuelle d'Elon Musk à plus de 600 milliards de dollars. Les analystes étudient déjà l'impact de la pression vendeuse potentielle après l'expiration de la période de blocage de 180 jours. Des stratégies d'optimisation fiscale, comme le réinvestissement dans un Fonds d'Opportunité Qualifié lié aux infrastructures de Starbase, sont envisagées pour atténuer la charge fiscale sur ces plus-values.

Les moteurs de croissance et les risques financiers

Starlink et les lancements orbitaux

Le réseau de satellites Starlink constitue la principale source de rentabilité de l'entreprise. Au premier trimestre 2026, cette division a dégagé un bénéfice d'exploitation de 1,19 milliard de dollars, subventionnant partiellement les autres activités. Le service compte 10,3 millions d'abonnés répartis dans 150 pays, adressant un marché de la connectivité estimé à 1 600 milliards de dollars. Le coût marginal d'ajout d'un nouvel abonné sur cette constellation de 10 000 satellites reste très faible.

La branche historique de lancements spatiaux accapare 95 % du marché domestique américain. Elle a généré 20 % des revenus globaux en 2025, majoritairement grâce aux contrats gouvernementaux. Le succès du lanceur lourd Starship V3, dont le 12ème vol est programmé pour fin mai 2026, déterminera la capacité de l'entreprise à réduire drastiquement le coût d'accès à l'orbite terrestre.

La dépendance aux commandes publiques représente un risque financier majeur. Plus de 6 milliards de dollars de contrats ont été signés avec la NASA et le Pentagone au cours des cinq dernières années. L'évaluation de l'action SpaceX doit également tenir compte de la montée en puissance des programmes spatiaux souverains chinois et des contraintes légales pesant sur les installations texanes de Starbase.

Le gouffre financier de l'intelligence artificielle

L'absorption de xAI en février 2026 a lourdement détérioré le profil comptable de la société. Au premier trimestre 2026, la division a enregistré une perte nette de 2,47 milliards de dollars pour seulement 818 millions de dollars de revenus commerciaux. Les dépenses de R&D globales ont bondi de 125,7 % sur un an pour atteindre 3,51 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

Cette consommation frénétique de liquidités découle des achats de processeurs graphiques pour les centres de données. La dette totale de l'entreprise a gonflé à 60,6 milliards de dollars fin mars 2026, générant des charges d'intérêts de 664 millions de dollars au premier trimestre. Les annonces passées concernant les projets industriels conjoints Terafab et Macrohard avec Tesla s'avèrent préliminaires et dépourvues d'accords définitifs, constituant un risque de communication.

La viabilité de ce pôle repose sur un accord majeur signé avec Anthropic. Ce contrat prévoit la location des serveurs Colossus pour 1,25 milliard de dollars par mois jusqu'en mai 2029, générant 15 milliards de dollars par an pour stabiliser les flux de trésorerie. Les investisseurs souhaitant s'exposer aux thématiques spatiales et technologiques s'orientent souvent vers des ETF technologiques pour diversifier ce type de risques.

❓ FAQ

Quelle est la date de cotation de l'action SpaceX ? L'arrivée de l'action SpaceX (sous le ticker SPCX) sur le Nasdaq est ciblée pour le 11 ou le 12 juin 2026. La tournée de présentation aux investisseurs démarre quelques jours plus tôt.

Quelle est la valorisation de cette introduction en bourse ? L'opération vise une capitalisation boursière totale de 1 750 milliards de dollars. La direction espère réaliser une levée de fonds comprise entre 50 et 75 milliards de dollars.

Pourquoi l'entreprise est-elle lourdement endettée ? L'intégration de la branche d'intelligence artificielle xAI nécessite des investissements massifs en serveurs informatiques de pointe. Le groupe affiche ainsi une dette de 60,6 milliards de dollars fin mars 2026 pour financer cette infrastructure.