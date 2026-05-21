🛢️Graphique du jour – Le pétrole réagit à nouveau aux propos de Trump. S'agit-il d'une véritable chute ou simplement d'une correction ?

Le marché du pétrole a une nouvelle fois démontré à quel point les propos de Donald Trump peuvent constituer un catalyseur puissant, bien que souvent éphémère. Les déclarations d’hier, selon lesquelles les États-Unis se trouveraient dans les « dernières phases des négociations » avec l’Iran et négocieraient avec des responsables de Téhéran « bien plus raisonnables », ont instantanément renversé le sentiment du marché. Cela a apporté un soulagement notable aux investisseurs et provoqué une forte baisse des prix du pétrole. Cependant, la question clé demeure : s'agit-il d'un réel progrès ou, comme à chaque fois auparavant, d'une simple illusion d'espoir ?

Une dure réalité se cache derrière la rhétorique politique optimiste. Aujourd'hui marque le 83e jour de la guerre, et le détroit d'Ormuz, vital pour le commerce mondial, est bloqué depuis maintenant 12 semaines. Bien que l'Iran envoie des signaux indiquant une reprise progressive du trafic, des données indépendantes montrent que le transport maritime y est presque complètement à l'arrêt. Seuls quelques petits navires ou bateaux bloqués dans la région depuis des semaines parviennent à passer ; Goldman Sachs souligne que le trafic maritime n'atteint que 5 % de son niveau normal. De plus, l'administration américaine (y compris le vice-président Vance) tempère les attentes, avertissant que l'armée est prête à reprendre les frappes, ce à quoi l'Iran a répondu par des menaces d'escalade du conflit « au-delà de la région ».

Dans ce contexte, la baisse temporaire des prix du pétrole provoquée par la déclaration de Trump se heurte aux prévisions rigoureuses et à long terme des institutions financières et des agences énergétiques pour 2026.

Analyse technique du brut WTI

Le brut WTI a fortement chuté hier de plus de 5 %, passant d’environ 104,5 dollars le baril à des niveaux inférieurs à 99 dollars le baril. Aujourd’hui, le marché attend de nouveaux signaux en provenance du Moyen-Orient.

D'un point de vue technique, il convient de noter que nous évoluons au sein d'une figure en triangle et que nous testons actuellement la limite inférieure, représentée par une ligne de tendance haussière et la moyenne mobile simple (MMS) à 25 jours, qui empêche le pétrole de subir des baisses plus marquées. Seule une cassure sous la zone de 90 à 93 dollars le baril pourrait signaler le début d'une véritable correction plus profonde. Cela dit, même si l’ouverture du détroit d’Ormuz se produit, le marché physique du pétrole restera extrêmement tendu, et les prix devraient se maintenir au-dessus de 80 dollars le baril afin de continuer à stabiliser le marché.

Les prévisions des géants de Wall Street : Goldman Sachs et JPMorgan

Les grandes banques d’investissement considèrent ces développements politiques avec un grand scepticisme, maintenant leurs prévisions de prix à des niveaux élevés en raison d’une crise structurelle de l’offre.

Goldman Sachs : Fin avril, la banque a révisé ses prévisions pour le quatrième trimestre 2026, relevant le prix attendu du brut Brent à 90 dollars le baril et celui du WTI à 83 dollars le baril (contre respectivement 83 et 78 dollars auparavant). Les analystes de la banque ont repoussé à la fin juin leurs prévisions concernant la normalisation du trafic dans le détroit d’Ormuz. Goldman souligne que la perte d’environ 14,5 millions de barils par jour (bpj) de capacité de production au Moyen-Orient entraîne une ponction record sur les stocks mondiaux.

Fin avril, la banque a révisé ses prévisions pour le quatrième trimestre 2026, relevant le prix attendu du et celui du (contre respectivement 83 et 78 dollars auparavant). Les analystes de la banque ont repoussé à la fin juin leurs prévisions concernant la normalisation du trafic dans le détroit d’Ormuz. Goldman souligne que la perte d’environ 14,5 millions de barils par jour (bpj) de capacité de production au Moyen-Orient entraîne une ponction record sur les stocks mondiaux. JPMorgan : Dans son rapport de mai, la banque prévoit que le Brent s'établira en moyenne à 96 dollars le baril en 2026 (avec une estimation de 103 dollars au deuxième trimestre, 104 dollars au troisième trimestre et une baisse à 98 dollars au quatrième trimestre), tandis que le WTI devrait s'établir en moyenne à 89 dollars. Les experts de la banque notent que, bien que le marché ait entamé l'année 2026 avec des stocks élevés, le blocus en cours a complètement modifié l'équilibre des forces. Ils préviennent que si le conflit s'éternise, le principal facteur affectant l'économie sera le coût extrêmement élevé des produits raffinés, ce qui entraînera ce que l'on appelle une « destruction de la demande ».

Position officielle des agences : rapports de l'AIE et de l'EIA (mai 2026)

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'EIA du gouvernement américain confirment toutes deux dans leurs derniers rapports que le marché est confronté à un choc d'offre historique.

AIE (Agence internationale de l'énergie) : Dans son rapport de mai, l'AIE estime que la demande mondiale de pétrole en 2026 se contractera de 420 000 barils par jour (bpj) en glissement annuel (pour s'établir à 104 millions de bpj). Il s'agit d'une baisse stupéfiante de 1,3 million de bpj par rapport aux prévisions d'avant la crise. Cette situation s'explique par les prix élevés, la détérioration de l'environnement macroéconomique et les programmes d'économies d'énergie. Parallèlement, l'offre mondiale a encore baissé de 1,8 million de b/j en avril, portant les pertes totales depuis février à 12,8 millions de b/j. L'agence part du principe que le marché restera en situation de déficit profond jusqu'au dernier trimestre de 2026, date à laquelle (selon les hypothèses) le trafic dans le détroit d'Ormuz commencera à revenir lentement à la normale.

EIA (Agence américaine d’information sur l’énergie) : Dans la dernière édition de ses Perspectives énergétiques à court terme (STEO), l’EIA a considérablement revu à la hausse ses prévisions de déficit mondial de pétrole pour 2026. L’agence prévoit désormais un déficit de 2,56 millions de barils par jour pour l’ensemble de l’année (contre une prévision de seulement 0,30 million de barils par jour un mois plus tôt). L'EIA anticipe une chute massive des stocks mondiaux au deuxième trimestre (pouvant atteindre 8,5 millions de barils par jour), ce qui maintiendra les prix du Brent autour de 106 dollars le baril en mai et juin. L'agence part de l'hypothèse optimiste que le processus de dégagement du détroit commencera en juin, permettant aux prix du Brent de retomber à une moyenne de 89 dollars au quatrième trimestre 2026 et de 79 dollars en 2027.

Résumé

Si les propos de Donald Trump concernant des « négociations finales » ont un effet apaisant sur les acteurs du marché, les données fondamentales rigoureuses fournies par Goldman Sachs, JPMorgan, l’AIE et l’EIA tempèrent cet enthousiasme. Le marché du pétrole en 2026 est soumis à une pression sans précédent. Tant que le détroit d’Ormuz ne sera pas physiquement, sûrement et pleinement rouvert au trafic massif, toute baisse des prix déclenchée par les gros titres devra être considérée strictement comme une correction technique et de courte durée.