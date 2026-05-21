La publication des résultats du fabricant de puces laisse l'action Nvidia stable ce jeudi, avec une hausse de 0,20% en pré-marché. Les nouvelles tensions géopolitiques au Moyen-Orient pèsent sur les contrats à terme américains à l'ouverture. Les investisseurs analysent la trajectoire des marchés financiers globaux après une séance de forte hausse mercredi. L'orientation récente des indices boursiers illustre l'arbitrage permanent des opérateurs entre performances technologiques et risques internationaux.

L'impact de l'action Nvidia sur les marchés technologiques

Des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

Nvidia a publié un chiffre d'affaires de 81,61 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, au-dessus des prévisions qui s'établissaient à 78,55 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté, ou BPA, atteint 1,87 dollar contre 1,76 dollar attendu par les analystes. La performance du groupe découle de l'expansion des revenus de la division Centres de données, qui s'élèvent à 75,2 milliards de dollars.

Pour le trimestre à venir, la direction anticipe un chiffre d'affaires de 91 milliards de dollars, soit un montant supérieur aux prévisions initiales. La marge brute ajustée devrait se maintenir à 75,0%, confirmant la rentabilité élevée de l'entreprise. En parallèle, le groupe lance un programme de rachat d'actions supplémentaire de 80 milliards de dollars et augmente son dividende trimestriel à 0,25 dollar. Ce programme soutient la valorisation de l'action Nvidia sur la cote américaine.

Les investisseurs étudient ces chiffres alors que le fabricant fait face à des restrictions géographiques. Aucune expédition de produits pour les centres de données n'a été enregistrée vers la Chine, contre 4,6 milliards de dollars au premier trimestre précédent. L'évolutivité de l'action Nvidia montre la concentration des flux de capitaux sur les infrastructures de l'intelligence artificielle. Les portefeuilles s'ajustent pour intégrer ces nouvelles données de rentabilité.

Les ambitions d'introduction en bourse dans le secteur

L'effervescence autour de l'intelligence artificielle favorise de nouvelles opérations de financement sur les marchés financiers. La société SpaceX a déposé son document d'enregistrement S-1 en vue d'une introduction en bourse sur le Nasdaq. Cette opération vise à lever plus de 75 milliards de dollars, ce qui constituerait le plus important début sur le marché de l'histoire financière. Bien que l'action Nvidia domine les débats, d'autres acteurs majeurs cherchent à attirer les capitaux publics.

La valorisation totale de SpaceX pourrait franchir le seuil des 1 000 milliards de dollars dès son entrée sur la cote. Les performances financières de l'entité restent toutefois variables selon les divisions commerciales. Si la filiale d'internet satellite Starlink déga­ge un bénéfice opérationnel de 1,19 milliard de dollars, les pertes de l'entreprise atteignent 1,94 milliard de dollars au premier trimestre. Ces pertes proviennent principalement des investissements massifs alloués au développement des technologies liées à l'intelligence artificielle.

Parallèlement à ce projet, Anthropic prévoit une hausse de 130% de son chiffre d'affaires à 10,9 milliards de dollars pour le trimestre se terminant en juin. Elle table également sur l'enregistrement de son premier bénéfice d'exploitation après avoir généré 4,8 milliards de dollars de ventes au premier trimestre. Ces prévisions influencent les perspectives de l'action Nvidia et de ses concurrents sur le segment de l'informatique quantique.

Tensions géopolitiques et réactions des marchés financiers

Le dossier nucléaire iranien affecte les obligations

Les contrats à terme sur les indices américains fléchissent ce jeudi à la suite de nouvelles informations en provenance du Moyen-Orient. Les rapports indiquent que le Guide suprême iranien a ordonné de bloquer l'exportation de l'uranium enrichi à un niveau proche de la qualité militaire. Cette directive fige la posture de Téhéran face aux demandes principales des États-Unis dans le cadre des négociations de paix.

Le regain d'incertitude freine la progression observée sur les indices boursiers occidentaux au cours de la séance précédente. Mercredi, le S&P 500 s'est apprécié de 1,08% le Nasdaq a progressé de 1,54% et l'indice Dow Jones a enregistré une hausse de 1,31%. L'action Nvidia avait alors soutenu la tendance haussière avant la publication officielle de ses résultats. L'orientation actuelle montre la sensibilité des opérateurs aux risques de blocage diplomatique international.

Les rendements des obligations d'État américaines enregistrent une hausse ce matin en séance à Wall Street. Le taux des obligations à 2 ans progresse pour atteindre 4,09% et le rendement à 10 ans augmente à 4,61%. Cette évolution des taux obligataires traduit également les craintes d'un maintien prolongé de taux d'intérêt élevés par la Réserve fédérale américaine. Les minutes de la dernière réunion montrent en effet que plusieurs membres du comité souhaitent abandonner les perspectives de baisse des taux si l'inflation persiste au-dessus de 2%.

La volatilité sur le marché des matières premières

Le cours des matières premières énergétiques subit des fluctuations rapides en raison des incertitudes entourant les voies de transport maritimes. Les cours du pétrole brut alternent entre hausses et baisses après le repli de 6% enregistré mercredi. Les opérateurs anticipaient la conclusion d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, un point de passage important pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Les fluctuations affectent les actifs réels.

Les statistiques macroéconomiques publiées en Asie apportent des indications sur la demande mondiale de matières premières et de composants. En Corée du Sud, les exportations ont grimpé de 65% sur un an depuis début mai, portées par les expéditions de semi-conducteurs qui atteignent 21,9 milliards de dollars. Au Japon, la balance commerciale redevient positive avec un excédent de 236 milliards de yens en avril, soutenu par une hausse des exportations. Ces données confirment la reprise des échanges commerciaux au sein de la région asiatique.

La trajectoire de l'action Nvidia et les données économiques mondiales influencent directement la répartition des capitaux sur les actions. À la clôture des marchés asiatiques, l'indice Nikkei a gagné 3,14% et l'indice de Shanghai a abandonné 2%. En Europe, le DAX recule de 0,57% en séance ce jeudi, le CAC40 baisse de 0,63% et le BEL20 progresse de 0,45%. L'ajustement des portefeuilles se poursuit alors que Wall Street s'apprête à publier les résultats du secteur de la grande distribution.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Nvidia influence-t-elle l'ensemble des marchés financiers? L'action Nvidia est devenue la valeur de référence du secteur technologique en raison de sa position dominante dans la fourniture de puces pour l'intelligence artificielle. Ses résultats financiers orientent les anticipations de rentabilité de nombreuses entreprises dépendantes de ces infrastructures, ce qui se répercute directement sur la tendance des grands indices boursiers mondiaux.

Quels facteurs expliquent la volatilité actuelle sur les matières premières? Le cours des matières premières énergétiques réagit fortement au risque géopolitique au Moyen-Orient, notamment aux menaces de blocage des voies maritimes stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Les décisions de production des pays exportateurs et l'évolution de la demande industrielle en Asie contribuent également à alimenter les variations de cours à court terme sur les marchés financiers.

Comment suivre l'impact des tensions géopolitiques sur les indices boursiers? Les tensions internationales se traduisent souvent par des mouvements de capitaux vers des actifs jugés moins risqués. Pour évaluer la réaction des opérateurs, il convient d'observer simultanément l'évolution des obligations d'État américaines et le comportement des principaux indices boursiers occidentaux dès l'ouverture des séances de négociation.