Actu cryptos | Bitcoin recule à nouveau. La flambée des prix du pétrole va-t-elle affecter les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies sont en baisse, le BTC ayant chuté à 68 000 dollars lundi, dans un contexte de morosité sur les marchés boursiers mondiaux, de raffermissement du dollar américain et de forte hausse des rendements des bons du Trésor américain. L'attention des investisseurs se tourne désormais vers les marchés de l'énergie et la crise dans le détroit d'Ormuz. Parallèlement, la hausse des coûts de minage du BTC pourrait se traduire par une pression à la vente accrue de la part des « mineurs ».

Les risques croissants d'inflation font grimper les rendements et, à court terme, déclenchent des mécanismes de « couverture » sur les marchés contre un éventuel retour à des politiques monétaires restrictives de la part des banques centrales — les actifs risqués perdent du terrain.

Le prix du pétrole avoisine les 110 dollars le baril, et selon une déclaration de Donald Trump, l'Iran dispose d'environ 14 heures pour « rouvrir complètement le détroit d'Ormuz », faute de quoi les infrastructures vitales du pays pourraient être prises pour cible.

Téhéran s'y est jusqu'à présent clairement opposé et a menacé de riposter en frappant des infrastructures critiques dans toute la région, y compris les réseaux d'approvisionnement en eau — essentiels pour le monde arabe environnant.

Selon des sources, dont le Jerusalem Post, une opération terrestre en Iran semble nécessaire et pourrait initialement viser les installations nucléaires d'Ispahan et de Natanz, ainsi que l'île de Khark — cruciale pour les exportations pétrolières de l'Iran.

La corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années

La corrélation entre le BTC et le S&P 500 est tombée à son plus bas niveau depuis 2020. Il est toutefois important de noter que le Bitcoin a commencé à baisser bien avant le début de la correction boursière. Dans un tel scénario, si le BTC ne retrouve pas une trajectoire haussière, les rebonds des indices boursiers risquent davantage de constituer des occasions de prise de bénéfices que de signaler un renversement de tendance.

Source: CryptoQuant

Bitcoin s'approche-t-il de niveaux d'accumulation ?

La valorisation on-chain du Bitcoin (BTC) indique que les prix se rapprochent des niveaux « attractifs » observés lors des précédents marchés baissiers de 2020 et 2022. D'un autre côté, la crise actuelle, alimentée par la hausse des prix du pétrole, représente un nouveau facteur pour le BTC, et il reste incertain de savoir comment les marchés réagiront à moyen terme ou si la situation sera résolue rapidement. Les baisses pourraient ralentir aux alentours de 45 000 $ si une nouvelle vague de ventes venait à se produire.

Source: CryptoQuant, TradingView

Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1)

Le Bitcoin a reculé de 10 % par rapport à son plus haut local et s'échange à nouveau autour de 68 000 dollars, à mi-chemin entre 60 000 dollars (plus bas local) et 75 000 dollars (plus haut local). Si le scénario observé lors du marché baissier de 2022 venait à se reproduire, nous pourrions assister à une nouvelle vague baissière qui ferait chuter les cours vers 45 000 $.

Source: xStation5

Dans le cas d’Ethereum, la dernière (troisième) impulsion pourrait entraîner une vague de ventes vers 1 200 $. Cela impliquerait un nouveau test des plus bas de 2022. Une cassure au-dessus de l’EMA200 (autour de 2 900 $) pourrait inverser la tendance à la hausse.

Source: xStation5