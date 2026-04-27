Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies s'est refroidi en début de semaine, le recul s'étant propagé à partir de niveaux clés tant pour les indicateurs on-chain que pour l'analyse technique. La zone autour des 80 000 $ s'est une nouvelle fois révélée être une barrière psychologique que le marché n'a pas réussi à franchir à ce stade du rebond. Il est important de noter que ces derniers jours, nous avons observé une accélération de la distribution de bitcoins à partir de grandes adresses, y compris celles des baleines. Cela ne signifie pas nécessairement à lui seul un retour à une tendance baissière, mais cela soulève des doutes importants quant à la durabilité de la reprise actuelle. Le bitcoin a progressé de près de 30 % par rapport au plus bas de février, ce qui favorise la prise de bénéfices.
Bitcoin (période H1)
Le Bitcoin a reculé d'environ 79 000 $ à 76 000 $, tandis que le RSI est tombé juste en dessous de 30, suggérant des conditions de survente. Il convient également de noter le MACD, qui s'est refroidi.
Source: xStation5
Le Bitcoin a déjà connu trois phases baissières marquées, et bien que chaque « phase de rebond » ait présenté de légères différences, on ne peut exclure des similitudes avec les deux phases précédentes. Cela pourrait potentiellement faire baisser le cours vers la barre des 50 000 dollars.
Source: xStation5
Si l'on examine les baisses historiques du Bitcoin lors des marchés baissiers, un recul vers le niveau du « prix réalisé » sur la chaîne, situé autour de 54 000 dollars, semble plausible dans un scénario baissier. Si l'on prend comme référence les trois derniers marchés baissiers, le cours du Bitcoin pourrait chuter jusqu'à environ 44 000 dollars (delta de prix) — lors de chaque marché baissier précédent, le cours a finalement retrouvé ce niveau. Bien sûr, cela ne garantit pas qu’un tel scénario se reproduise à l’avenir.
Source: BGeometrics
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