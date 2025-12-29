Actualités crypto : chute de l'argent, rebond du Bitcoin 📈La crypto répète-t-elle le cycle de 2020 ?

Les cryptomonnaies tentent aujourd'hui un nouveau rebond après la récente vague de ventes. Le bitcoin revient lentement vers la barre des 90 000 dollars, tandis que l'ethereum a réussi à franchir le seuil psychologique important des 3 000 dollars. Ces derniers jours, c'est l'argent qui a capté l'attention de l'ensemble du marché spéculatif, « volant » en quelque sorte ce rôle au bitcoin. Aujourd'hui, cependant, le prix du métal a fortement chuté, passant d'un niveau record de 82 dollars à un peu moins de 75 dollars, dans un contexte de prises de bénéfices généralisées, en partie accélérées par le relèvement des exigences de marge par le CME.

Dans le même temps, le cas de l'argent, dont la capitalisation boursière est d'environ 4 500 milliards de dollars contre environ 1 800 milliards pour le Bitcoin, montre également qu'une évolution vers 200 000 dollars pourrait théoriquement être réaliste en 2026 si la tendance s'inverse, malgré la taille même du marché. L'argent a augmenté de plus de 100 % depuis le début du mois de juin 2025 seulement, ce qui pourrait alimenter l'imagination haussière, surtout si le Bitcoin entre dans la nouvelle année dans une bien meilleure disposition. Pour l'instant, la plus grande cryptomonnaie se négocie toujours à environ 30 % en dessous de son plus haut historique, tandis que l'Ethereum, malgré des fondamentaux solides, reste à environ 45 % en dessous de ses niveaux records.

Le Bitcoin deviendra-t-il le « deuxième argent » en 2026 ?

Le Bitcoin pourrait-il, comme en 2020, revenir sur le devant de la scène en 2026 et commencer à se rapprocher des performances réalisées par l'argent en 2025 ? D'un point de vue macroéconomique, le schéma observé jusqu'à présent est généralement le suivant : les métaux précieux (valeurs refuges) bougent en premier, puis le Bitcoin suit. Les capitaux ont tendance à adopter une attitude défensive au départ, avant de se tourner vers les actifs à risque.

Après le krach de mars 2020 (COVID), le principal moteur a été l'impulsion de liquidité : la Fed a « inondé » les marchés de liquidités, mais celles-ci ne se sont pas immédiatement dirigées vers les cryptomonnaies, elles ont d'abord cherché la sécurité. L'or et l'argent ont été les premiers à bouger. L'or est passé d'environ 1 450 dollars à 2 075 dollars en août 2020, tandis que l'argent a bondi d'environ 12 dollars à 29 dollars au cours de la même période.

Pendant ce temps, le BTC a passé environ cinq mois à se consolider entre 9 000 et 12 000 dollars, à l'instar de la tendance latérale actuelle.

Le tournant s'est produit lorsque les métaux ont atteint des records : une fois que l'or et l'argent ont atteint des sommets locaux (août 2020), les capitaux ont commencé à se tourner vers le risque, déclenchant la phase suivante du cycle.

L'effet de rotation en 2020/2021 : le BTC est passé d'environ 12 000 dollars à 64 800 dollars en mai 2021 (soit une hausse d'environ 550 %), tandis que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a été multipliée par huit environ.

Aujourd'hui, l'or atteint des sommets historiques proches de 4 550 dollars, et l'argent environ 80 dollars. Si ce cadre se maintient, l'intérêt pour les métaux pourrait s'estomper en 2026, potentiellement au profit du BTC.

Un autre élément vient s'ajouter à ce scénario : un autre événement majeur de liquidation le 10 octobre (quelque peu comparable à celui de mars 2020). En général, après un tel « choc », le BTC passe souvent plusieurs mois à reconstruire sa structure avant de passer à une tendance plus claire. Alors, qu'est-ce qui pourrait différencier 2026 de 2020 ? Lors du cycle précédent, la liquidité était le seul facteur dominant ; cette fois-ci, un « ensemble de mesures structurelles » plus favorable pourrait s'ajouter, notamment :

de nouvelles injections de liquidités et des baisses de taux attendues,

un allègement réglementaire / des exemptions pour les banques,

une réglementation plus favorable aux cryptomonnaies aux États-Unis,

des scénarios impliquant la distribution de chèques aux citoyens dans le cadre de la politique fiscale américaine,

la poursuite de l'expansion des ETF cryptographiques au comptant,

un accès plus facile pour les plus grands gestionnaires d'actifs, notamment Fidelity et BlackRock,

une direction potentiellement plus favorable aux cryptomonnaies à la Fed.

Le fait que l'or et l'argent aient bougé en premier n'est pas un signal baissier pour les cryptomonnaies. Le bitcoin et le marché des cryptomonnaies en général ne bougent généralement qu'après que les métaux se soient refroidis / aient marqué une pause. L'évolution actuelle du prix du bitcoin — et sa faible performance relative par rapport à l'argent et à l'or — n'implique pas nécessairement le début d'un marché baissier.

Cela dit, il convient de noter que le concept des cycles quadriennaux du Bitcoin suggère un scénario différent et pourrait indiquer des similitudes avec 2022 plutôt qu'avec 2020. Cependant, les cycles de quatre ans pourraient ne pas fonctionner avec la même force qu'auparavant, étant donné que : plus de 90 % de tous les BTC sont déjà en circulation, les ETF au comptant sont opérationnels aux États-Unis et, en 2026, la Fed continuera probablement à baisser ses taux (plutôt que de les augmenter, comme en 2022). L'environnement réglementaire aux États-Unis est également plus favorable aux cryptomonnaies aujourd'hui, et une « déréglementation » générale pourrait soutenir les fondamentaux.

Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1)

Si l'on examine les graphiques des deux cryptomonnaies, le RSI est passé à 50 ou au-dessus, tandis que le croisement de la moyenne mobile MACD augmente la probabilité d'une nouvelle hausse. Pour le Bitcoin, la zone de résistance clé se situe autour de 94 000 dollars, où le prix a déjà été rejeté à plusieurs reprises. Pour l'Ethereum, le niveau clé est de 3 500 dollars. Les supports clés se situent près de 86 000 dollars pour le BTC et autour de 2 800 dollars pour l'ETH.

PlanB a souligné que la corrélation entre le Bitcoin et les actions et les métaux précieux était en baisse, ce qui, historiquement, a précédé des hausses de prix et pourrait suggérer un processus de « stabilisation » progressive. Bien sûr, il convient de rappeler que l'histoire ne se répète pas nécessairement.

Source: xStation5

Source: xStation5

BCMI, demande sur la chaîne et flux des ETF

L'indicateur BCMI pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies a fortement chuté, indiquant un risque croissant de marché baissier.



Source: CryptoQuant

Les indicateurs on-chain continuent d'indiquer un environnement de demande profondément négatif pour le Bitcoin.

Source: CryptoQuant

Les flux entrants vers les ETF ont diminué

Le solde des 10 dernières séances est fortement négatif pour les deux plus grandes cryptomonnaies, tandis que les sorties nettes des ETF Bitcoin lors de la dernière séance ont atteint leur plus haut niveau depuis longtemps, s'élevant à -275 millions de dollars.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.