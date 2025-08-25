Actualités crypto : le Bitcoin en baisse en ce début de semaine 📉L'Ethereum recule de 5%

Les marchés mondiaux ont ouvert la séance de lundi dans un climat mitigé. Les contrats à terme sur Wall Street sont en légère baisse, tandis que l'indice de volatilité CBOE (VIX) progresse de plus de 1,5 % après les fortes baisses de la semaine dernière. Le dollar américain se raffermit, les investisseurs digérant une nouvelle fois les implications de Jackson Hole pour la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les prises de bénéfices après le rallye euphorique de vendredi font baisser les cryptomonnaies : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile le Bitcoin est passé d'environ 118 000 dollars avant le week-end à un peu moins de 112 000 dollars lundi.

L'Ethereum recule de plus de 5 %, passant sous la barre des 4 600 dollars malgré des entrées positives dans les ETF. Cette baisse fait suite aux nouveaux records historiques atteints la semaine dernière.

Cette semaine sera marquée par plusieurs publications économiques américaines importantes, auxquelles les cryptomonnaies pourraient se montrer sensibles.

Selon le conseiller de Trump, Bailey, le « marché baissier des cryptomonnaies » est encore « loin d'être terminé ». Malgré les commentaires positifs concernant le secteur, les marchés restent incertains quant à la dynamique future. Les rapports périodiques sur les ventes de Bitcoin par les « baleines » ajoutent à la fois une pression directe à la vente et une incertitude quant à la poursuite de la reprise générale des cryptomonnaies. Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1) Le Bitcoin poursuit sa tendance haussière à moyen terme, mais fait face à de nouveaux obstacles. Le prix n'a pas réussi à franchir la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange), qui constitue désormais une résistance clé. En conséquence, le BTC se négocie près du prix d'achat moyen des détenteurs à court terme (STH Realized Price), actuellement autour de 109 000 dollars. La zone des 110 000 dollars est donc le niveau de soutien critique pour aujourd'hui. Source: xStation5 Ethereum s'échange dans un canal haussier, avec une limite inférieure proche de 4 100 $. Une cassure sous ce niveau pourrait déclencher une correction plus profonde. Pour l'instant, malgré les prises de bénéfices après les récentes hausses, la tendance reste à la hausse. Paradoxalement, la consolidation du Bitcoin pourrait soutenir l'intérêt pour l'Ethereum, mais aujourd'hui, des baisses sont visibles sur l'ensemble du marché des actifs risqués. Source: xStation5 Entrées d'ETF dans le Bitcoin et l'Ethereum L'activité des ETF dans l'accumulation de Bitcoin a nettement ralenti. Vendredi dernier, des sorties nettes de plus de 20 millions de dollars ont été enregistrées, BlackRock apparaissant comme le principal vendeur lors des dernières séances. En revanche, l'Ethereum a attiré plus de 300 millions de dollars d'entrées nettes lors du dernier jour de négociation de la semaine. À ce stade du marché, les investisseurs semblent plus disposés à prendre des positions plus audacieuses sur l'Ethereum, dans l'espoir de rendements à court terme plus élevés. Le Bitcoin, quant à lui, continue de peiner à franchir durablement la barre des 120 000 dollars. Source: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

