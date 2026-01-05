Actualités crypto : le Bitcoin renoue avec la hausse en 2026. Les États-Unis vont-ils saisir 600 000 BTC au Venezuela ?

Le Bitcoin s'élève aujourd'hui à près de 93 000 dollars américains, soit son plus haut niveau depuis la première moitié de décembre 2025, dans un contexte de sentiment positif sur le marché boursier américain, où les contrats à terme Nasdaq 100 et S&P 500 (NASDAQ 100 et S&P 500) progressent avant l'ouverture. Le Bitcoin a progressé de plus de 6 % cette année et a rebondi après avoir atteint un niveau de survente record (RSI) observé pour la dernière fois en août 2023. Les données on-chain indiquent une accumulation historiquement élevée de BTC par les adresses dites « baleines », tandis que le sentiment général du marché reste largement modéré, offrant une ouverture à une poursuite de la tendance.

Le pétrole a réagi par une légère baisse sous les 60 dollars le baril à la suite d'une opération militaire américaine au Venezuela. Si les États-Unis devaient effectivement prendre le contrôle des réserves pétrolières vénézuéliennes, cela pourrait exercer une pression importante sur l'inflation mondiale et, par conséquent, soutenir les actifs à risque, y compris le Bitcoin.

Toutefois, il est difficile de s'attendre à ce que cet effet soit immédiat ; il s'agit plutôt d'un horizon pluriannuel. Le secteur du pétrole vénézuélien a besoin de dizaines de milliards de dollars d'investissements pour retrouver une capacité de traitement comparable aux niveaux records historiques d'il y a quelques années. Il n'est pas non plus certain que les États-Unis atteignent leurs objectifs au Venezuela sans une intervention militaire terrestre, et un tel scénario serait plus susceptible de soutenir les prix du pétrole que de les peser.

Les données de CoinShares indiquent que les flux mondiaux vers les cryptomonnaies en 2025 s'élèveront à 47,2 milliards de dollars, contre 48,7 milliards en 2024. Lors de la dernière séance de la semaine précédente, vendredi, les ETF BTC et ETH ont enregistré des flux respectifs de 464 millions et 124 millions de dollars.

Cette semaine, le Bitcoin restera principalement sensible aux données du marché du travail américain (NFP vendredi), mais le marché est de plus en plus convaincu que l'influence de Trump sur la Fed sera résolument très accommodante, quelles que soient les données macroéconomiques. Par conséquent, des résultats économiques solides ne doivent pas nécessairement freiner l'appétit du futur président de la Réserve fédérale pour les baisses de taux d'intérêt.

Les Bitcoins du Venezuela : quelle est la prochaine étape ?

Selon les recherches des analystes Clara Preve et Bradley Hope, le Venezuela détient actuellement entre 56 et 67 milliards de dollars de BTC et de stablecoins ; les médias ont fait état d'un potentiel de 600 000 BTC. Le pays aurait commencé à acheter des BTC et des cryptomonnaies en 2017, lorsque le Venezuela vendait l'or extrait dans le « Orinoco Mining Arc » et convertissait les recettes en devises autres que le dollar américain. Selon les estimations, 2 milliards de dollars d'or auraient pu être échangés contre des bitcoins à un prix d'environ 5 000 dollars à l'époque, ce qui impliquerait que le pays détienne aujourd'hui environ 400 000 BTC d'une valeur d'environ 37 milliards de dollars. Le Venezuela aurait également pu se débarrasser des Tether (USDT) reçus en paiement du pétrole et les utiliser pour acheter des bitcoins, afin d'éviter les sanctions et de diversifier les risques liés à une stablecoin indexée sur le dollar américain.

Si les États-Unis devaient saisir le portefeuille du Venezuela, ces bitcoins seraient très probablement transférés vers la réserve stratégique américaine et ne seraient pas vendus, conformément à l'engagement pris par l'administration Trump de « ne vendre aucun bitcoin saisi ». Si les États-Unis devaient réellement s'emparer des réserves du Venezuela, qui représentent près de 3 % de l'offre mondiale totale de BTC (21 millions), cette offre pourrait disparaître du marché, ce qui soutiendrait les prix à long terme. D'autre part, il est possible que le Venezuela utilise les BTC qu'il détient encore, en les convertissant en fonds pour acheter des armes ou couvrir d'autres dépenses si une opération terrestre américaine dévastatrice devait avoir lieu dans le pays.

Source: CoinPedia

Graphiques Bitcoin et Ethereum (H1, D1)

Le Bitcoin et l'Ethereum s'échangent tous deux dans un canal haussier, et sur le graphique horaire, nous pouvons observer l'émergence d'une formation en saucer potentiellement haussière. Pour le Bitcoin, le support clé se situe actuellement autour de 91 800 USD, où se trouvent la limite inférieure du canal de prix et la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50).

Source: xStation5

Sur le graphique horaire, le Bitcoin a atteint un niveau de résistance clé sous la forme de la moyenne mobile exponentielle EMA50 (ligne orange).

Source: xStation5

À l'instar du Bitcoin, l'Ethereum atteint également aujourd'hui des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis la mi-décembre. Le support clé à court terme est indiqué par la moyenne mobile exponentielle (EMA) 50 sur le graphique horaire (environ 3 100 USD), tandis que la limite inférieure du canal se situe autour de 3 050 USD, où se trouve également la moyenne mobile exponentielle (EMA) 200 (ligne rouge).

Source: xStation5

Sur le graphique quotidien, le cours de l'Ethereum a atteint la moyenne mobile exponentielle à 50 sessions EMA50 (ligne orange) et, à l'instar du BTC, éprouve des difficultés à la dépasser.

Source: xStation5

Les flux entrants vers les ETF sont en augmentation.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research