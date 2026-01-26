-
Bitcoin glisse vers 87 000 $, Ethereum perd plus de 50% depuis ses sommets.
Les ETF crypto enregistrent leur plus forte sortie hebdomadaire depuis novembre 2025 (-1.73 Md$).
Le sentiment reste nettement risk-off, dominé par les investisseurs américains.
Le narratif “hedge contre la dévaluation monétaire” est remis en question.
Les indicateurs techniques et on-chain n’indiquent pas encore de capitulation.
Le marché des cryptomonnaies traverse une phase de stress aigu. Le Bitcoin se rapproche de la zone des 87 000 dollars, dans un contexte de liquidations massives, de sorties record des ETF et d’un environnement macroéconomique défavorable. L’ampleur et la largeur des ventes interrogent : s’agit-il d’un simple nettoyage de positions trop optimistes, ou des prémices d’une phase baissière plus profonde ?
📉 ETF crypto : retournement brutal des flux
Une semaine noire pour les fonds crypto
La semaine dernière a marqué un changement radical de dynamique. Les fonds crypto ont enregistré 1.73 milliard de dollars de sorties nettes, la pire semaine depuis mi-novembre 2025.
À titre de comparaison, la semaine se terminant le 17 janvier avait vu plus de 2.17 milliards de dollars d’entrées, illustrant la violence du retournement.
Ethereum au cœur des ventes
Le cas d’Ethereum est particulièrement marquant :
-
~630 M$ de sorties,
-
deuxième plus forte sortie hebdomadaire jamais enregistrée.
Cela suggère non seulement une baisse de l’appétit institutionnel, mais aussi une érosion de la demande retail, souvent plus active via les produits ETH.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Rares poches de résistance
Les seules exceptions notables concernent :
-
Solana : +17 M$
-
Chainlink : +4 M$
Des flux modestes, mais révélateurs d’un positionnement plus sélectif, axé sur certains écosystèmes perçus comme plus dynamiques à court terme.
🌍 Un climat macro toujours hostile
Taux : espoirs quasi inexistants
Les attentes de baisses de taux de la Fed se sont quasiment évaporées. Selon le CME FedWatch, la probabilité d’une baisse est désormais autour de 3%.
Ce contexte est défavorable aux actifs risqués, et particulièrement aux cryptos, très sensibles à la liquidité globale.
Un narratif affaibli
L’un des piliers haussiers du marché crypto — le rôle de protection contre la dévaluation des monnaies — est sérieusement remis en cause :
-
déficits publics élevés,
-
dette souveraine en hausse,
-
mais absence de réaction haussière convaincante du Bitcoin.
Résultat : certains investisseurs réduisent leur exposition, jugeant que le ratio risque/rendement à court terme s’est détérioré.
📊 Technique : baisse sévère, mais pas encore capitulation
Bitcoin : -30% depuis l’ATH
Le Bitcoin a désormais perdu plus de 30% depuis son plus haut historique. Pourtant :
-
le RSI journalier est autour de 41,
-
bien au-dessus des niveaux (<30) généralement associés à des phases de capitulation.
Ethereum encore plus fragile
Ethereum affiche une chute de plus de 50%, mais présente une configuration similaire :
forte baisse, sans signal clair de panique extrême.
➡️ Cela suggère que le marché est en phase de décompression, mais que le nettoyage n’est peut-être pas terminé.
🔍 Niveaux on-chain clés à surveiller (Bitcoin)
Les données on-chain offrent des repères essentiels pour évaluer le risque de poursuite de la baisse :
-
96.5k $ : coût moyen des détenteurs de court terme
-
87.5k $ : moyenne des investisseurs actifs (zone actuellement testée)
-
81k $ : True Market Mean
-
56k $ : Realized Price (coût moyen de l’ensemble du réseau)
Pourquoi ces niveaux sont cruciaux
-
Le True Market Mean reflète le prix moyen de la partie activement échangée de l’offre.
-
Le Realized Price est un repère cyclique majeur :
historiquement, le Bitcoin est passé sous ce niveau uniquement lors de vrais bear markets (2020, 2022).
👉 Une cassure durable sous 81k $ augmenterait fortement le risque d’un scénario baissier prolongé.
Source: xStation5
Source: xStation5
🧠 Psychologie de marché : toujours fragile
Selon CoinShares, la majorité de la pression vendeuse provient des investisseurs américains, et le sentiment reste fragile depuis le flash crash d’octobre 2025.
Le marché semble toujours en quête :
-
d’un catalyseur macro positif,
-
d’un rebond technique crédible,
-
ou d’un nouveau narratif fort.
À ce stade, aucun de ces éléments n’est clairement présent.
🔮 Scénarios possibles
Scénario 1 – Stabilisation technique
-
Défense de la zone 87–85k $,
-
Flux ETF qui se normalisent,
-
Marché en range prolongé.
Scénario 2 – Bear market graduel
-
Cassure de 81k $,
-
Sorties ETF persistantes,
-
Retour vers des niveaux on-chain plus bas.
Scénario 3 – Capitulation finale
-
Accélération des liquidations,
-
RSI en zone extrême,
-
Test du Realized Price (~56k $),
-
Base potentielle pour un nouveau cycle.
❓ FAQ
Pourquoi les ETF sortent-ils massivement ?
À cause d’un environnement macro défavorable, d’un manque de catalyseurs et d’un sentiment encore fragile.
Bitcoin est-il déjà en bear market ?
Pas officiellement, mais le risque augmente si les supports on-chain cèdent.
Pourquoi l’argument “hedge contre l’inflation” ne fonctionne-t-il pas ?
Car à court terme, la crypto reste très sensible à la liquidité et aux taux réels.
Y a-t-il déjà capitulation ?
Non : ni les indicateurs techniques ni les flux ne montrent une panique extrême.
Que surveiller en priorité ?
Les flux ETF, l’évolution des taux US et les niveaux 81k / 56k $ sur Bitcoin.
