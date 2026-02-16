Actus Crypto : Le Bitcoin connaîtra-t-il une nouvelle baisse ?

Les cryptomonnaies tentent de se « stabiliser » après la récente chute brutale, tandis que le Bitcoin continue de se consolider entre 65 000 et 70 000 dollars, clôturant une quatrième semaine consécutive dans le rouge. Malgré cela, le marché manque toujours d'une réponse décisive de la demande qui permettrait au Bitcoin de regagner et de se maintenir au-dessus de 70 000 dollars plus longtemps. Michael Saylor a suggéré ce week-end que la société restait très résistante à un marché baissier potentiellement prolongé. Cependant, la demande des entreprises pour le BTC s'affaiblit. En janvier, 97,5 % des achats ont été attribués à Strategy (MSTR.US). Les données on-chain indiquent des flux très limités vers le Bitcoin et un ralentissement de l'activité sur les contrats à terme et les options, avec une demande clairement dominante pour la couverture à la baisse toujours en place.

La zone des 60 000 dollars reste une zone de support clé, tant sur le plan psychologique que du point de vue de l'évolution des prix et du positionnement des investisseurs. Une cassure en dessous de ce niveau déclencherait probablement des liquidations à grande échelle.

Le fonds associé à l'université de Harvard a réduit son exposition au Bitcoin de 21 %, tout en augmentant ses avoirs en Ethereum à 87 millions de dollars.

Selon Mike McGlone, le Bitcoin pourrait chuter jusqu'à 10 000 dollars en raison d'une « crise narrative » et d'un changement fondamental du sentiment, notamment après avoir échoué à suivre la hausse de l'or et avoir nettement sous-performé les indices boursiers, tout en restant beaucoup plus volatil.

Une hausse de 10 % du Bitcoin entraînerait actuellement environ 4,34 milliards de dollars de liquidations à découvert, tandis qu'une baisse de 10 % impliquerait environ 2,35 milliards de dollars de liquidations à long terme. Que révèlent les données on-chain de CryptoQuant ? Plus important encore, les données on-chain semblent suggérer, de manière quasi unanime, que 60 000 dollars ne constituent pas le « plancher » de ce marché baissier. C'est ce qu'indiquent à la fois le SOPR et l'écart par rapport au prix réalisé, qui a constitué un obstacle majeur lors des précédents marchés haussiers et baissiers. Selon CryptoQuant, le plancher « ultime » du marché baissier pour le Bitcoin se situe autour de 55 000 dollars. D'un point de vue on-chain, les indicateurs clés restent dans une phase baissière, plutôt que dans la phase baissière extrême observée historiquement lors des creux cycliques. En d'autres termes, le marché est sous pression, mais n'est pas encore dans le type de capitulation extrême qui a marqué les creux définitifs dans le passé. La structure actuelle semble indiquer un affaiblissement croissant, mais qui n'atteint pas encore le niveau de panique classique qui précède généralement une nouvelle impulsion haussière. Source: CryptoQuant Le SOPR ajusté (aSOPR) du Bitcoin a de nouveau baissé vers la zone 0,92-0,94, un niveau qui est historiquement apparu lors des périodes de tension les plus intenses sur les marchés baissiers. L'aSOPR mesure si les BTC transférés sur la chaîne sont vendus à profit ou à perte. Une valeur supérieure à 1 indique une prise de bénéfices.

indique une prise de bénéfices. Une valeur inférieure à 1 indique une vente à perte.

indique une vente à perte. Des valeurs comprises entre 0,92 et 0,94 impliquent que les BTC qui changent de mains sont vendus avec une perte moyenne d'environ 6 à 8 %. Il ne s'agit pas d'une « correction normale ». Historiquement, ce sont des niveaux auxquels les acteurs les plus fragiles ont tendance à capituler. Historiquement, de telles valeurs sont apparues : à la fin des marchés baissiers,

lors de ventes massives,

lorsque le sentiment était extrêmement négatif et que l'offre, motivée par la panique, dominait la demande. Du point de vue de la chaîne, il s'agit d'un signal de stress structurel : le marché élimine l'excès de levier et le capital émotionnel. Paradoxalement, ces zones ont souvent été celles où se sont formés les creux à long terme, car la capitulation à court terme a transféré les pièces vers des mains plus fortes et plus patientes. Une baisse de l'aSOPR à 0,92-0,94 ne signifie pas que « le creux de la vague est atteint ». Elle indique que le marché est entré dans une zone historiquement associée à des difficultés, à des ventes forcées et à une réinitialisation des attentes. Source: CryptoQuant Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Bitcoin et Ethereum (période D1) D'un point de vue technique, malgré une configuration déjà difficile, ces deux cryptomonnaies présentent toujours un risque élevé de connaître une nouvelle impulsion baissière similaire à celle du marché baissier de 2022. D'un autre côté, un retour au-dessus de 80 000 dollars et un rebond en forme de V amélioreraient considérablement les signaux et réduiraient le risque d'une phase baissière prolongée. Source: xStation5 Source: xStation5 Les flux des ETF confirment également que les fonds américains contribuent au ralentissement général : récemment, ils ont affiché une activité d'achat relativement limitée, les ventes prédominant. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: CryptoQuant

