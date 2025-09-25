Adieu au miracle de Milei ? Le peso argentin vacille

Après avoir reçu 30 milliards de dollars du FMI et de la Banque mondiale, l'Argentine se trouve à nouveau au bord de la faillite. Ce serait le quatrième défaut de paiement ou la quatrième restructuration du pays au cours des 25 dernières années. Comment en sommes-nous arrivés là ?

Comment l'économie argentine a-t-elle évolué depuis l'arrivée de Milei ?

Il semblait que depuis la victoire de Javier Milei aux élections générales de décembre 2023, l'économie du pays s'était considérablement améliorée. En effet, les investisseurs étrangers ont accueilli favorablement ces changements. À mesure que l'économie s'améliorait, Milei a également autorisé la libre circulation des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'Argentine, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans son économie.

L'indice boursier du pays, appelé Merval, a été le plus performant au monde en 2024, avec une hausse de 130 % en dollars, tandis que les fonds d'investissement ont envisagé d'intégrer des obligations argentines dans leurs produits. Cependant, ces dernières semaines, la situation s'est détériorée. Quels ont été les événements marquants des deux années de mandat de Javier Milei à la tête de l'Argentine ?

Réduction de l'inflation

La croissance des prix ces dernières années était restée proche de 100 %. Au moment de sa victoire électorale, l'inflation avait atteint 211 %, et en avril, elle a culminé à 294 %. Cependant, depuis lors, elle a réussi à se stabiliser à 30 %, et elle devrait confirmer sa tendance à la baisse en octobre avec une croissance de « seulement » 25 %.

Croissance économique

L'économie argentine a connu une croissance de 6,3 % au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière, dépassant le record du premier trimestre. Il s'agit du taux d'expansion le plus rapide depuis le deuxième trimestre 2022, grâce à une forte reprise du secteur agricole, les effets d'une sécheresse historique qui avait gravement affecté la production céréalière commençant à s'estomper.

Taux de pauvreté

Le taux de pauvreté en Argentine a fortement baissé au second semestre 2024, après que les mesures d'austérité et les réductions des dépenses publiques aient initialement plongé des millions de personnes dans la précarité. Le taux est passé de 52,9 % au premier semestre de l'année dernière à 38,1 %.

Balance commerciale

La balance commerciale de l'Argentine a été l'une des principales priorités de Milei. Les résultats ont été positifs, montrant des signes d'amélioration en 2025 par rapport aux années précédentes. L'Argentine a accumulé un excédent commercial de 5,071 milliards de dollars, une dynamique positive bien que inférieure à celle de l'année précédente, où le pays avait clôturé l'année 2024 avec un excédent historique de 18,928 milliards de dollars.

Le commerce extérieur maintient un excédent soutenu, tiré par les exportations agro-industrielles et énergétiques, même dans un contexte de prix internationaux relativement stables, tandis que la hausse des importations reflète une économie intérieure plus dynamique.

Toutefois, le tableau n'est pas parfait : avec la Chine, l'Argentine maintient un déficit structurel proche de 100 milliards de dollars au cours des cinq derniers gouvernements.

Déficit budgétaire

La politique phare de Milei est l'excédent budgétaire.

Pour y parvenir, il a appliqué la « tronçonneuse » : coupes dans l'éducation, les travaux publics et les subventions ; licenciements dans le secteur public ; et fusions de ministères. Il a également lancé une réforme fiscale supprimant 19 impôts, réduisant les droits de douane sur les biens d'équipement et créant le Régime d'incitation aux grands investissements (RIGI), avec des exonérations et des amortissements accélérés. Il a opposé son veto aux lois visant à augmenter les retraites ou les prestations sociales, défendant le « déficit zéro » comme une priorité.

Résultat : en août 2025, l'excédent primaire cumulé s'élevait à 1,3 % du PIB. Un revirement sans précédent pour un pays habitué à dépenser plus qu'il ne perçoit.

Pourquoi alors l'Argentine est-elle en crise ?

Milei a réalisé d'importants progrès budgétaires et réglementaires depuis qu'il a hérité du chaos économique du péronisme en décembre 2023. Il a équilibré le budget et libéré des milliers d'entrepreneurs des contraintes bureaucratiques.

Cependant, les investissements ne se sont pas concrétisés comme prévu et la croissance économique a ralenti. Comme toujours, la responsabilité incombe aux doutes concernant la banque centrale et à l'instabilité du peso.

Pendant plus d'un an, l'Argentine a maintenu les contrôles des capitaux mis en place par le gouvernement précédent, et la banque centrale a utilisé un taux de change fixe avec le dollar inférieur au taux d'inflation pour soutenir le peso. Trop de pesos pour trop peu de biens à un taux de change surévalué ont donné aux Argentins l'impression d'être plus riches qu'ils ne l'étaient réellement, encourageant les importations en devises étrangères.

En réalité, les Argentins ont acheté à l'étranger des réfrigérateurs de marque ou du bœuf, produit phare de l'exportation argentine, qui, en raison de ces distorsions du taux de change, sont moins chers que leurs équivalents locaux. Pour les exportateurs, vendre à l'étranger est moins rentable car ils reçoivent des dollars à un taux de change obsolète, ce qui génère un déficit extérieur, à l'opposé de l'objectif de Milei.

Le gouvernement savait qu'il devait laisser le marché déterminer la valeur réelle du peso. En avril, la banque centrale a annoncé qu'elle maintiendrait la monnaie dans une fourchette de fluctuation, ce qui a fonctionné pendant un certain temps. Cependant, lorsque le Trésor a cessé d'émettre des billets à court terme à taux d'intérêt élevé aux banques, les clients ont commencé à remplacer les pesos par des dollars.

Au début, ce mouvement était modéré.

Cependant, lorsque Milei a obtenu de mauvais résultats aux élections provinciales de Buenos Aires, où vit près de 40 % de la population, les craintes d'un retour du péronisme ont surgi. Les Argentins ont alors lancé une nouvelle vague de vente de pesos. Le peso a chuté de près de 10 % en 15 jours, atteignant le bas de la fourchette de fluctuation adoptée en avril, lorsque Milei a assoupli les contrôles stricts des capitaux en Argentine après avoir obtenu un prêt de 20 milliards de dollars du FMI.

Normalement, une banque centrale augmenterait les taux d'intérêt pour freiner le crédit et renforcer la monnaie, attirant ainsi les capitaux en pesos et décourageant la dollarisation. Cependant, augmenter trop les taux en Argentine revient à étouffer davantage les familles et les entreprises déjà accablées par des coûts élevés.

Ayant traversé plusieurs crises, les Argentins savent que le peso finit toujours par se dévaluer. S'ils ne voient pas de taux d'intérêt attractifs ou n'ont pas confiance dans la politique budgétaire, ils fuient le peso.

Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les investisseurs locaux ont craint que le gouvernement ne soit contraint d'abandonner la bande de fluctuation et de dévaluer le peso, ce qui a encore alimenté la demande de dollars. La banque centrale a dépensé 1,1 milliard de dollars en trois jours, et ces ventes de dollars ont à leur tour inquiété les détenteurs d'obligations, qui craignaient que le gouvernement ne dilapide ses maigres réserves (estimées à moins de 5 milliards de dollars), provoquant l'effondrement des prix des obligations.

Les États-Unis viendront-ils à la rescousse de Javier Milei ?

L'hémorragie ne s'est arrêtée qu'après que le Trésor américain a annoncé lundi sur Twitter qu'il prolongerait son aide financière et que le gouvernement de Milei a annoncé une suspension temporaire des taxes à l'exportation.

M. Bessent a déclaré que Washington envisagerait d'acheter des devises ou des titres de dette souveraine argentins par l'intermédiaire d'un fonds contrôlé par le Trésor américain, ajoutant que « toutes les options » étaient sur la table.

Il a évoqué les propos de Mario Draghi, ancien président de la BCE pendant la crise de la zone euro, affirmant que les États-Unis feraient « tout ce qui est nécessaire » pour soutenir les marchés financiers argentins.

Le peso s'est redressé après l'engagement de soutien de M. Bessent, s'appréciant de 6 %. L'indice Merval a fortement rebondi et les rendements des obligations argentines en dollars ont chuté à environ 15 %. Toutefois, ils sont encore loin d'offrir une sécurité aux investisseurs. Les obligations des marchés émergents les plus risquées, comme celles de l'Équateur ou de l'Angola, se négocient « seulement » à environ 11 %.

Avant la débâcle de Buenos Aires, Milei prévoyait d'atteindre des rendements à un chiffre l'année prochaine, suffisamment bas pour émettre de nouvelles obligations. Cela dépendra de la capacité de Milei à se relever lors des élections nationales de mi-mandat, dont la date clé est le 26 octobre.

La dollarisation serait-elle la solution ?

D'une part, elle éliminerait le risque de dévaluation du peso et la tentation politique d'imprimer de la monnaie pour couvrir les déficits, et l'inflation pourrait être rapidement stabilisée.

Mais d'un autre côté, l'Argentine perdrait sa souveraineté monétaire et dépendrait de la politique de la Réserve fédérale. Si le dollar s'apprécie, les prix intérieurs deviennent plus chers à l'échelle mondiale, les exportations chutent, la balance commerciale se détériore et l'Argentine perd en compétitivité, ce qui est exactement le contraire de ce dont elle a besoin.

De plus, pour se dollariser, l'Argentine a besoin de réserves nettes réelles en dollars à échanger contre les pesos en circulation, ce dont elle ne dispose pas aujourd'hui (ses réserves nettes sont extrêmement faibles). Bien qu'il ait été question de 20 milliards de dollars de réserves, ce montant comprend en réalité des lignes de crédit et d'autres passifs qui ne peuvent être facilement liquidés. Les calculs actuels suggèrent un montant d'environ 5 milliards de dollars, contre une masse monétaire totale d'environ 40 milliards de dollars, ce qui est insuffisant pour dollariser l'économie.

Par conséquent, à l'heure actuelle, la seule option viable semble être que le peso gagne en stabilité et en confiance auprès des investisseurs, tant locaux qu'internationaux. Cela pourrait être réalisé grâce à un excédent budgétaire permanent. La question est de savoir si Milei peut y parvenir ou s'il aura suffisamment de temps pour le faire.

Comment investir en Argentine avec XTB ?

Dans le cadre de l'offre disponible de XTB, nos clients disposent de plusieurs options pour négocier sur le marché argentin.

L'une d'entre elles consiste à passer par le MSCI Argentina ETF (ARGT.US), le seul fonds négocié en bourse au monde qui investit dans certaines des actions les plus importantes et les plus liquides du pays. De plus, il permet de négocier à la fois des positions longues et courtes.

Nous offrons également la possibilité d'investir dans certaines des principales entreprises du pays cotées aux États-Unis. Citons par exemple la société de commerce électronique Mercado Libre, la compagnie pétrolière YPF, Loma Negra Industrial, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía et Telecom Argentina.