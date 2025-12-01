Un rappel massif après un incident grave

Un défaut logiciel lié aux radiations solaires

Airbus a annoncé vendredi dernier le rappel de près de 6 000 A320 pour remplacer un logiciel de commande de vol vulnérable aux radiations solaires. Ce rappel fait suite à un incident survenu le 30 octobre 2025, lors d’un vol JetBlue reliant Cancún à Newark. En plein vol, l’appareil a piqué brutalement vers le bas sans intervention des pilotes, en raison d’une corruption des données critiques causée par une intense radiation solaire. L’avion a perdu 30 mètres en 7 secondes, blessant une vingtaine de passagers, avant d’atterrir en urgence à Tampa, en Floride.

Une réaction rapide des compagnies aériennes

Selon Airbus, « la grande majorité des avions concernés a déjà été modifiée ». Moins de 100 appareils restent à corriger. Les compagnies aériennes ont travaillé samedi 29 novembre pour appliquer les correctifs, limitant ainsi les perturbations. Cependant, des centaines de vols ont été annulés ou retardés en Asie et en Europe, pendant l’un des week-ends les plus chargés de l’année.

Un impact opérationnel et financier limité

Des coûts maîtrisés selon les analystes

Le broker Jefferies estime que les obligations financières d’Airbus seront « très minimes, voire inexistantes ». La plupart des réparations ont été réalisées sans remplacement de matériel, et le coût total ne devrait pas dépasser 5 millions de dollars, même en incluant la main-d’œuvre.

Deutsche Bank souligne que l’impact financier est encore en cours d’évaluation, mais la réaction rapide d’Airbus et des compagnies aériennes a permis de limiter les conséquences.

Un impact boursier immédiat

Malgré ces assurances, l’action Airbus a enregistré le plus fort repli du CAC 40, perdant 5,08% à 194,06 euros. Les investisseurs semblent craindre un risque réputationnel, bien que la priorité donnée à la sécurité soit saluée.

La sécurité avant tout, mais des questions persistent

Une gestion de crise efficace

Airbus a présenté ses excuses aux passagers et aux compagnies aériennes pour les retards et les désagréments causés. Le constructeur a remercié ses partenaires pour leur collaboration, réaffirmant que « la sécurité reste la priorité absolue ».

Quelles leçons tirer de cet incident ?

La rapidité de la réponse d'Airbus et des compagnies aériennes a évité une crise plus grave.

d’Airbus et des compagnies aériennes a évité une crise plus grave. L’impact opérationnel a été limité grâce à une coordination internationale efficace.

John Plassard (Cité Gestion) note que cet épisode montre « la résilience de l’industrie aéronautique face aux risques techniques », mais rappelle que la confiance des passagers et des marchés reste fragile.

FAQ

1. Pourquoi Airbus rappelle-t-il 6 000 A320 ? Airbus corrige un logiciel de commande de vol vulnérable aux radiations solaires, après un incident grave sur un vol JetBlue fin octobre.

2. Que s’est-il passé lors de l’incident du 30 octobre ? Un A320 de JetBlue a piqué brutalement en vol, perdant 30 mètres en 7 secondes, en raison d’une corruption des données causée par des radiations solaires. Vingt passagers ont été blessés.

3. Combien d’avions restent à réparer ? Moins de 100 avions sur les 6 000 concernés n’ont pas encore été modifiés.

4. Quel est l’impact financier pour Airbus ? Les analystes estiment que le coût total sera inférieur à 5 millions de dollars, car la plupart des réparations ont été effectuées sans changement de matériel.

5. Pourquoi l’action Airbus a-t-elle chuté ? Le titre a reculé de 5,08% en raison des craintes des investisseurs sur les risques réputationnels et opérationnels, malgré un impact financier limité.

6. Les vols ont-ils été fortement perturbés ? Oui, des centaines de vols ont été annulés ou retardés en Asie et en Europe, mais la situation a été rapidement maîtrisée.

7. Quelles sont les prochaines étapes pour Airbus ? Airbus continue de travailler avec les compagnies aériennes pour finaliser les réparations et renforcer la fiabilité des systèmes face aux radiations solaires.