Graphique du jour : USDJPY (01.12.2025)

L'USDJPY commence le mois de décembre en reculant de 0,5 % en réaction aux dernières déclarations du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), qui, pour la première fois depuis plusieurs mois, a clairement évoqué la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt lors de la réunion de décembre de la BOJ. L'USDJPY a franchi aujourd'hui la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10 ; en jaune), niveau où la précédente correction de la tendance haussière amorcée en octobre s'était initialement arrêtée. La paire teste actuellement le retracement de Fibonacci à 50 % de la dernière vague haussière, bien que le niveau clé pour un véritable renversement de tendance reste 154,550. Ce niveau coïncide avec (1) l'avant-dernière zone de résistance, (2) la bougie en marteau qui a précédé le dernier rebond, (3) la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (violet clair) et (4) le retracement de Fibonacci à 61,8 %. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'USDJPY aujourd'hui ? Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré lors de ses remarques aujourd'hui que « la BOJ examine les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion ». Jusqu'à présent, M. Ueda avait seulement souligné que tout nouveau resserrement dépendrait de l'évolution de l'inflation et de l'activité économique par rapport aux projections. Le gouverneur de la BOJ a également ajouté que l'impact des droits de douane sur l'économie japonaise restait marginal, mettant ainsi fin à une période dominée par l'« incertitude ».

L'inflation continue de maintenir les taux d'intérêt réels en dessous de zéro, et l'intensification de la pression sur les prix devrait générer un sentiment plus hawkish au sein de la Banque du Japon, malgré la pression en faveur de la croissance exercée par le Premier ministre Sanae Takaichi. Selon les dernières données, l'inflation à Tokyo est restée à 2,8 %, au-dessus de la baisse prévue à 2,7 %. En outre, le rapport PMI publié aujourd'hui pour le Japon a mis en évidence la plus forte hausse des prix des intrants en cinq mois, qui pourrait bientôt se répercuter sur les consommateurs.

La probabilité implicite d'une hausse des taux d'intérêt au Japon est passée à 60 % pour décembre et à 90 % pour janvier. La réaction immédiate est également visible sur le marché obligataire, où les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans ont atteint un nouveau sommet à 1,873 %.

