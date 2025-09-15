Alphabet rejoint l'élite : une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars

Le 15 septembre 2025, Alphabet, la société mère de Google, a dépassé pour la première fois de son histoire une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, devenant ainsi la troisième entreprise technologique à atteindre ce cap, après Apple et Microsoft. Cette avancée majeure n'est pas seulement le symbole d'un succès commercial, mais reflète également la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle, d'infrastructure cloud et de services numériques.

L'un des principaux catalyseurs de cette forte croissance a été la décision d'un tribunal américain qui a rejeté la possibilité d'une scission forcée d'Alphabet en entités plus petites, ce qui aurait affecté des produits tels que le navigateur Chrome et le système d'exploitation Android. Cette décision a été interprétée comme un signal de stabilisation pour les investisseurs, permettant à l'entreprise de poursuivre son expansion sans risque de compromettre l'intégrité de son écosystème technologique.

Le deuxième fondement de cette valorisation record réside dans l'amélioration constante des résultats financiers trimestriels d'Alphabet et le développement rapide des services basés sur l'IA. L'un des moteurs particulièrement importants a été l'amélioration continue du modèle linguistique Gemini, qui est de plus en plus considéré comme une alternative viable à ChatGPT. Alphabet a réussi à intégrer Gemini dans ses principaux produits et services, notamment son moteur de recherche, sa suite bureautique Workspace, ses plateformes publicitaires et ses solutions cloud.

Entre début 2023 et le deuxième trimestre 2025, le chiffre d'affaires d'Alphabet est passé d'environ 70 milliards de dollars à plus de 95 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice net est passé d'un peu moins de 20 milliards de dollars à près de 35 milliards de dollars au premier trimestre 2025, ce qui constitue un résultat record pour l'entreprise. Au deuxième trimestre, le bénéfice net est resté solide, oscillant autour de 30 milliards de dollars. La société a également connu une augmentation constante de sa rentabilité.

La marge d'exploitation a dépassé les 30 % à la fin de 2023 et s'est maintenue autour de 34-35 % en 2025. La marge bénéficiaire nette a été encore plus remarquable, atteignant près de 38 % au premier trimestre 2025, ce qui signifie qu'Alphabet a été en mesure de convertir près de quatre dollars sur dix de chiffre d'affaires en bénéfice net.

Les données à long terme confirment la durabilité de cette amélioration. Il convient de noter que la société maintient une efficacité élevée du capital avec un ratio EV/EBITDA de 21,15 et un coût du capital (WACC) relativement faible, qui s'est stabilisé sous la barre des 10 % au cours des derniers trimestres. Concrètement, cela signifie qu'Alphabet génère des bénéfices de plus en plus élevés avec un risque d'investissement relativement faible, ce qui est un facteur essentiel pour les investisseurs institutionnels et à long terme.

La société offre également des rendements exceptionnellement élevés à ses actionnaires. Depuis le début de l'année 2020, le rendement cumulé d'Alphabet a dépassé 250 %, ce qui le place à un niveau comparable à celui de Microsoft et d'Apple. Ces trois sociétés ont largement surpassé l'indice Nasdaq 100, qui a progressé d'un peu plus de 150 % au cours de la même période. Cela démontre qu'Alphabet ne se contente pas de suivre le rythme de ses concurrents, mais qu'elle renforce également progressivement sa position en tant que l'un des principaux bénéficiaires de la transformation numérique.

Dans ce contexte, il est toutefois important de noter qu'Alphabet n'est actuellement pas la plus grande entreprise technologique au monde. Ce titre revient désormais à Nvidia, dont la capitalisation boursière a dépassé les 4 000 milliards de dollars. En tant que fournisseur d'infrastructures essentielles pour les modèles d'IA, notamment des GPU et des solutions pour centres de données, Nvidia est devenue un pilier de la nouvelle révolution numérique. Sa trajectoire de croissance la positionne comme la principale challenger des anciens leaders du marché. Bien qu'Alphabet reste un acteur de poids, elle est désormais confrontée à la domination croissante de Nvidia dans la course au leadership en matière d'IA.

En fin de compte, le succès d'Alphabet n'est pas seulement le résultat d'un enthousiasme temporaire du marché, mais d'un processus de transformation à long terme. L'entreprise est passée d'un moteur de recherche à une plateforme technologique multidimensionnelle, englobant l'intelligence artificielle, le cloud computing, les systèmes mobiles, les médias numériques, les solutions pour les entreprises et les consommateurs, ainsi que des projets d'avenir tels que les véhicules autonomes et l'informatique quantique. Si elle parvient à maintenir son rythme actuel d'innovation et à gérer efficacement les défis réglementaires et la concurrence dans le domaine de l'IA, Alphabet est bien placée pour rester un pilier de l'économie numérique au cours de la prochaine décennie.